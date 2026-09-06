„Asta mi-am zis”   Alex Pașcanu, din nou erou pentru Rapid la ultima fază. Cum a gândit faza golului marcat Oțelului

Rapid a obținut o victorie dramatică pe terenul celor de la Oțelul Galați, scor 1-0, grație golului înscris de Alexandru Pașcanu în ultimele secunde ale partidei.

Rapid a urcat pe locul 2, la egalitate de puncte cu Petrolul (15) și la două distanță de liderul Dinamo.

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Fundașul Rapidului a vorbit la final despre dificultatea meciului, faza golului și atmosfera din vestiar.

Pașcanu, erou din nou. Gol în ultimele secunde, la Galați

Pașcanu a recunoscut că partida de la Galați a fost una extrem de dificilă:

„A fost un meci greu, pe un teren foarte greu. Se câștigă foarte greu aici. Mister ne-a spus că din 2008 nu am mai câștigat aici. Știam și rezultatele echipelor din play-off, nu plecase niciuna cu puncte de aici. Dar am crezut până la final și am fost răsplătiți”.

Întrebat despre faza golului, Pașcanu a explicat la Prima Sport cum a gândit-o:

„La ultima fază am zis că rămân pe loc și, dacă pot, sar. Tot meciul am încercat tot felul de demarcări. Mă ținea foarte bine numărul 5 al lor. La ultima fază am zis că rămân pe loc și, dacă pot, sar. Din fericire, am reușit să o bag în poartă, după centrarea lui Moruțan”.

Golul venit în finalul meciului a declanșat o explozie de bucurie în tabăra giuleșteană.

„În vestiar e o atmosferă incredibilă”

Rapidistul consideră că eliminarea lui Patrick Fernandes, de la Oțelul, a avut un rol important în desfășurarea ultimelor minute, chiar dacă, în opinia sa, partida a fost una echilibrată.

„Când ai un om în plus, încerci să ai mai multe ocazii. Cred că a fost un meci echilibrat, dar au fost 15 minute în inferioritate și asta a contat”.

La final, bucuria din vestiar a fost pe măsura rezultatului obținut în prelungiri.

„În vestiar e o atmosferă incredibilă. A început de pe teren, de la celebrarea golului. Nu mai puteam să respir. O să fie euforie câteva zile, azi, mâine, pentru că nu se câștigă des un meci atât de greu în ultimul minut”, a încheiat Pașcanu.

VIDEO: Rapid l-a aclamat pe Pașcanu, în vestiar, după victoria din ultimele secunde cu Oțelul, scor 1-0

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