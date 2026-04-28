Părinții susțin că la Școala de fotbal Rapid „se spală bani” prin ONG-ul creat de președintele Marius Zamfir.

Un membru al staff-ului care a lucrat la Școala de fotbal Rapid dezvăluie cum președintele Marius Zamfir „voia să-i dea bani la negru dacă aduce sponsori”.

Copiii care au fost „retrogradați” din cauză că părinții nu au mai vrut să dea bani au ajuns la psiholog și s-au lăsat de fotbal.

Acuzații de favoritism, amatorism, spălare de bani, toate se petrec la Școala de Fotbal Rapid, conform unor părinți care au sau au avut copiii înscriși acolo. Detalii, în rândurile de mai jos.

Școala de Fotbal Rapid, condusă de Marius Zamfir, e ținta acuzațiilor mai multor părinți care au apelat la GOLAZO.ro pentru a dezvălui cu ce probleme se confruntă.

Aceștia vorbesc despre sistemul de promovare a copiilor, care ar fi strict legat de câți bani cheltuie părinții acestora, nu de meritele fotbalistice. Pe lângă taxa lunară, în valoare de 850 de lei, se cer bani pentru cantonamente, turnee, mingi, ședințe individuale de antrenament, plata arbitrilor la meciuri.

Doi dintre acești părinți au descris cu lux de amănunte, sub protecția anonimatului, ce se petrece în clubul condus de Marius Zamfir.

Surse GOLAZO: „Cum să producă fotbaliști așa?”

Salut. Cât ai fost angajat la Școala de Fotbal Rapid?

Eu am lucrat aproximativ doi ani de zile la ei și am avut și cei doi copii înscriși la grupele lor. Pentru că nu puteam să tac văzând lucrurile urâte care se petreceau, nu au știut cum să mă îndepărteze de acolo.



Dar cum nu aveau niciun motiv, au decis să nu-l mai primească pe cel mare (n.r. - copilul) la antrenamente, pentru că știau că așa o să plec și eu. Totul pleacă de la Marius Zamfir, șeful Școlii de fotbal, care a făcut un ONG, s-a asociat cu numele Rapid și o conduce într-un mod de o moralitate...

În ce fel se răsfrânge asta asupra copiilor?

Îți dau un exemplu punctual. Grupa 2014 are trei subgrupe, să zic așa. A, unde sunt cei mai buni, mă rog, cei mai experimentați, B, unde sunt jucătorii medii, și C, care e de inițiere. Aici intră copiii care sunt nou veniți.



Ei sunt promovați de la o grupă la alta în funcție de experiența lor, de meciuri, de cât de bine se pregătesc și așa mai departe. Dar o componentă importantă e și cea legată de bani.

Știu că se plătește o cotizație lunară la Școala de Fotbal Rapid. E vorba și de alți bani?

Da, cantonamentele se plătesc de către părinți. Îți explic acum. Cantonamentele sunt puse în perioada în care copiii sunt la școală și, în clasa a patra, a cincea, nu vrei să lipsească pentru că se învață multe lucruri noi. Părinții au spus să se facă aceste cantonamente în timpul vacanței, dacă tot ei plătesc pentru ele. Dar nu au avut înțelegere de la conducerea Școlii de fotbal Rapid.



Mai mult, dacă nu a mers copilul în cantonament, indiferent că era în subgrupa A sau B, a fost „retrogradat”. Iar dacă mergea, era „promovat”. De la subgrupa C direct la A. Adică puteai să nu ai mari tangențe cu fotbalul, dar dacă mergeai în cantonament, săreai trepte de inițiere. Cum să producă fotbaliști cu aceste metode?

Mergi în cantonament, nu poate să-ți plătească clubul asta. Dar se iau acte de la hotel, restaurantul unde se mănâncă, închirierea terenului, tot. Autocar pentru deplasare și așa mai departe. Ei (n.r. - părinții) strâng banii și noi, cu banii lor, plătim toate acestea. Pentru că este foarte greu ca părinții să organizeze un cantonament sau un turneu. Da, bineînțeles că există acte. Nu este o practică doar la SFR (n.r. - Școala de fotbal Rapid), este o practică peste tot, că așa e normal. Marius Zamfir, președinte SFR

Surse GOLAZO.ro: „Spală niște bani”

Sunt și alte metode prin care îți poți propulsa copilul, ca părinte, spre a juca mai mult, de exemplu, la Școala de fotbal Rapid?

Da. Dacă te duceai pe unde știai și îi aduceai sponsorizări, atunci primeai ce voiai. Și copilul tău prindea subgrupa A, îți primeai și niște bani la negru, pentru că el (n.r. - Marius Zamfir) cumva spală niște bani prin ONG-ul ăsta pe care l-a făcut acolo, din câte am înțeles.



Mie mi-a zis că dacă mă duc să-i aduc o sponsorizare, o să-mi dea un procent din banii ăia, „la negru”. Acum ce face și cum face... mă depășește, nu știu. Pe mine m-a ținut un an de zile ca voluntar și mi-a dat bani la negru, pentru că a zis că e mai ok așa pentru el, că nu mai plătește taxe la stat. Nu știu dacă domnul Șucu are cunoștință de lucrurile acestea, dar nu cred.

Și părinții ce fac în aceste situații?

Ce să facă, pleacă! Își iau copiii și merg la alte cluburi sau școli de fotbal. Anul trecut cred că avea în jur de 550 de copii, iar anul acesta a rămas cu 300-350. Dacă ai vreodată ceva de spus, care nu e tocmai pozitiv la adresa Școlii de fotbal Rapid, ești tratat efectiv în bătaie de joc. Îți spune, pur și simplu, «bine, ia-ți copilul și pleacă, nu avem nevoie de tine».

Cantonamentele le plătesc părinții, echipamentul la fel, cotizație lunară, sponsorizări. Școala de fotbal Rapid pune doar baza și terenurile la dispoziție?

Da, dar ai uitat ceva. Banii de la meciuri. Se cer bani de fiecare copil. Să plătească, vezi, Doamne, arbitri și nu știu ce, dar nu se plătește absolut nimic. Din suma aceea o parte intră în buzunar la antrenor și o parte merg către cei din conducere.



Am ținut și eu locul unui antrenor la un meci și m-am trezit cu vreo 300-400 de lei care mi-i aduce un părinte. Mi-a zis că așa se strâng la meciuri. Bani pentru mingi, tot de la părinți.

Pare mai degrabă o afacere menită să scoată bani, nu să producă fotbaliști?

Da. Tot ce înseamnă conducere e familia lui (n.r. - Marius Zamfir). Nevastă, fiica, acum și-a adus ginerele. Soția e asistentă medicală, sunt oameni care nu au treabă cu fotbalul, ei pun antrenori, ei numesc, ei decid cum să se facă antrenamentele. Tot neamul e acolo.

Surse GOLAZO.ro: „2500 de lei cantonamentul”

Un alt părinte contactat de GOLAZO.ro a confirmat cele spuse mai sus. Acesta a vorbit și despre problemele psihologice cu care se confruntă fiul său, după ce a fost nevoit să plece de la Școala de fotbal Rapid.

Acesta a dezvăluit și suma pe care era nevoit să o plătească pentru fiecare dintre cele două cantonamente anuale.

„Taxa e de 850 de lei pe lună, dar sunt mult mai multe cheltuieli decât această... să-i zicem cotizație. Dar nu din această cauză am decis să-mi iau copilul de la Școala de fotbal Rapid. Erau foarte multe nereguli.

Ce m-a supărat foarte mult a fost momentul în care copilul meu nu a mers într-un cantonament și a fost retrogradat de la o subgrupă la altă. Așa se făceau promovările acolo, nu era pe merit. Dădeai bani, juca. Nu dădeai, era pedepsit. Fiecare cantonament costa 2500 de lei de copil. Era obligatoriu dacă voiai ca fiul tău să prindă subgrupa A”.

Sumele care intrau în conturile Școlii de fotbal Rapid nu puteau fi justificate deoarece, conform surselor GOLAZO.ro, nu existau acte pentru ele.

„Echipament, mingi, alimentație, totul se plăteau de către părinți. Extra cotizația de 850 de lei lunară, da. Și la meciuri ne cereau bani pentru a plăti arbitrii, medicii, nu știu exact. Nu am primit niciodată chitanțe pentru sumele respective. Poate doar pentru taxa lunară. Ni se cerea să aducem sponsori în Școală dacă vrem ca fiii noștri să joace.

Cum pentru cantonamente și toate celelalte ni se cereau bani cash, bănuiesc să și sponsorizările astea se făceau tot „la negru”. Echipamentele le cumpăram de la magazinul oficial al clubului, deci măcar acolo primeam bon. Dar nimic în rest”, ne-a spus cel de-al doilea părinte.

Surse GOLAZO.ro: „Am fost la psiholog cu cel mic”

Întrebat dacă i-a comunicat aceste probleme lui Marius Zamfir, președintele Școlii de fotbal Rapid, părintele a transmis că l-a văzut de foarte puține ori pe acesta în cei mai bine de doi ani în care fiul său a fost la antrenamente.

„L-am văzut rareori, în mulți ani, pe Marius Zamfir pe la meciurile copiilor. Iar atunci nu cred că venise să vadă cine e bun sau nu, ci mai degrabă din interes personal, financiar.

Apropo de interes, o altă metodă de a-ți propulsa copilul era aceea ca el să facă antrenamente personalizate. Individuale. Mă rog, un fel de a spune, pentru că erau cam zece copii cu un antrenor. Alți 200 de lei pe ședință. În funcție de această prezență și de numărul de antrenamente pe care îl făcea, era promovat la următoarea subgrupă. De la C la B, de la B la A”.

Fiul celei de-a doua persoane cu care am stat de vorbă nu a schimbat clubul. Fan Rapid, copilul în vârstă de 12 ani nu a trecut peste dezamăgirea de a nu mai juca la Școala echipei sale preferate. Mai mult, din cauza aceasta a renunțat, cel puțin momentan, la fotbal și a fost nevoie să meargă la psiholog pentru a-și depăși tristețea.

„Fiul meu a fost foarte dezamăgit. A stat mult în cameră după ce n-am mai mers la fotbal, a fost trist. Am mers la psiholog cu el. Nici nu vrea să mai facă fotbal. Vrea să încerce alt sport. Foarte mulți colegi de ai lui nu au rezistat mult la Școala de fotbal Rapid. A fost foarte afectat emoțional. Are doar 12 ani, iar mai bine de doi ani a mers la fotbal.

Și-a cumpărat un tricou cu Rapid din banii lui personali, pe care i-a strâns din diverse locuri. E fan. A învățat imnul. A mers pe stadion, a fluturat steagul. Nu voia, ca și mine de altfel, decât să se joace pe merit, nu pe câți bani cheltuie părintele. E foarte urât ca acest domn președinte Zamfir să distrugă viitorul copiilor”.

GOLAZO.ro a luat legătura și cu Marius Zamfir, președintele Școlii de fotbal Rapid, care a răspuns acuzațiilor. Un interviu pe larg cu acesta va fi publicat mâine.

