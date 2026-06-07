Antonelli, de neoprit  Pilotul de la Mercedes își continuă parcursul senzațional și în Monaco! Verstappen s-a retras imediat după start

Kimi Antonelli (19 ani), pilotul de la Mercedes, a câștigat și Marele Premiu de la Monaco și a ajuns la cinci victorii consecutive în Formula 1.

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Cursa de la Monaco a fost una de-a dreptul nebună, mai multe nume mari fiind nevoite să abandoneze din diverse motive.

Kimi Antonelli a câștigat și Marele Premiu de la Monaco

Plecat din pole-position la Monaco, Antonelli și-a continuat parcursul fabulos din acest sezon și a câștigat cursa.

Multiplul campion mondial Max Verstappen a avut probleme încă de la start, fiind nevoit să abandoneze după primul tur.

Pilotul italian a gestionat fără greșeală cursa organizată pe străzile din Monte Carlo și a rămas pe primul loc până la final, ținându-l la distanță pe veteranul Lewis Hamilton.

Cursa de pe circuitul monegasc a fost una cu multe evenimente în care au fost implicate nume sonore.

Lando Norris s-a retras din cursă din cauza unor probleme la monopost, iar Charles Leclerc a abandonat și el după ce a intrat în parapet în turul 66. La final, el a acuzat echipa, fiind nemulțumit de cum au funcționat frânele mașinii sale.

După accidentul lui Leclerc, pe pistă a fost ridicat steagul roșu, întrecerea fiind întreruptă timp de aproximativ zece minute.

Clasamentul Marelui Premiu de la Monaco

1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. Lewis Hamilton (Ferrari)

3. Isack Hadjar (Red Bull Racing)

4. Oscar Piastri (McLaren)

5. Liam Lawson (Racing Bulls)

6. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

7. Pierre Gasly (Alpine)

8. Alexander Albon (Williams)

9. Esteban Ocon (Haas)

10. Sergio Perez (Cadillac)

11. Fernando Alonso (Aston Martin)

12. Gabriel Bortoleto (Audi)

13. George Russell (Mercedes)

14. Nico Hulkenberg (Audi)

15. Franco Colapinto (Alpine)

16. Carlos Sainz (Williams)

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