Antonelli, de neoprit  Pilotul de la Mercedes își continuă parcursul senzațional și în Monaco! Verstappen s-a retras imediat după start

- Kimi Antonelli (19 ani), pilotul de la Mercedes, a câștigat și Marele Premiu de la Monaco și a ajuns la cinci victorii consecutive în Formula 1.
Cursa de la Monaco a fost una de-a dreptul nebună, mai multe nume mari fiind nevoite să abandoneze din diverse motive.
Kimi Antonelli a câștigat și Marele Premiu de la Monaco
Plecat din pole-position la Monaco, Antonelli și-a continuat parcursul fabulos din acest sezon și a câștigat cursa.
Multiplul campion mondial Max Verstappen a avut probleme încă de la start, fiind nevoit să abandoneze după primul tur.
Pilotul italian a gestionat fără greșeală cursa organizată pe străzile din Monte Carlo și a rămas pe primul loc până la final, ținându-l la distanță pe veteranul Lewis Hamilton.
Cursa de pe circuitul monegasc a fost una cu multe evenimente în care au fost implicate nume sonore.
Lando Norris s-a retras din cursă din cauza unor probleme la monopost, iar Charles Leclerc a abandonat și el după ce a intrat în parapet în turul 66. La final, el a acuzat echipa, fiind nemulțumit de cum au funcționat frânele mașinii sale.
După accidentul lui Leclerc, pe pistă a fost ridicat steagul roșu, întrecerea fiind întreruptă timp de aproximativ zece minute.
Clasamentul Marelui Premiu de la Monaco
- 1. Kimi Antonelli (Mercedes)
- 2. Lewis Hamilton (Ferrari)
- 3. Isack Hadjar (Red Bull Racing)
- 4. Oscar Piastri (McLaren)
- 5. Liam Lawson (Racing Bulls)
- 6. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- 7. Pierre Gasly (Alpine)
- 8. Alexander Albon (Williams)
- 9. Esteban Ocon (Haas)
- 10. Sergio Perez (Cadillac)
- 11. Fernando Alonso (Aston Martin)
- 12. Gabriel Bortoleto (Audi)
- 13. George Russell (Mercedes)
- 14. Nico Hulkenberg (Audi)
- 15. Franco Colapinto (Alpine)
- 16. Carlos Sainz (Williams)