Gabi Tamaș a câștigat Survivor România Al doilea reality show la care fostul fundaș al naționalei se impune! Cu câți bani se întoarce din Dominicană

Gabi Tamaș (42 de ani), fostul fundaș al naționalei României, a câștigat reality show-ul Survivor România

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Viața de după retragere îi priește lui Tamaș, care, după ce a câștigat Asia Express alături de un alt fotbalist, Dan Alexa, s-a impus și la Survivor România.

Gabi Tamaș a câștigat Survivor România!

Fostul stoper de la Dinamo, Rapid și FCSB a reușit să reziste în Republica Dominicană toate cele 22 de săptămâni ale concursului, învingându-i în marea finală pe Lucian Popa (antrenor sportiv), Patricia Vizitiu (fostă handbalistă, medaliată cu bronz alături de naționala României la Mondialele din 2015) și Ramona Micu (team leader la o instituție bancară).

Vizitiu a fost eliminată după ultimul joc al concursului, apoi învingătorul dintre Tamaș și Popa a fost ales prin votul publicului.

„Au fost peste 30.000 de voturi, iar campionul, cu o diferență clară, este Gabriel Tamaș”, a anunțat Adrian Vasile, fostul selecționer al naționalei feminine de handbal a României și prezentatorul emisiunii difuzate de Antena 1.

N-am cuvinte! M-am bucurat foarte mult, credeți-mă. Ați văzut cum s-au bucurat cei de aici, înseamnă că i-am marcat pe toți, în bine sau în rău. Vreau să dedic acest premiu celor care m-au criticat. Pentru voi este chestia asta. Cei care mă iubesc știu cu adevărat cine sunt eu. Vă mulțumesc! Gabi Tamaș

Survivor e o competiție în care se întrec atât vedete, cât și oameni obișnuiți. Concurenți sunt nevoiți să înfrunte foamea și frigul și să se lupte la diverse probe sportive pentru mâncare și alte recompense. În fiecare săptămână, doi concurenți votați de colegi se înfruntă într-o probă pentru a se salva de la eliminare.

Printre numele mari din sport care au mai participat la edițiile trecute se numără Cătălin Moroșanu (luptător MMA), Cătălin Zmărăndescu (luptător MMA), Marian Drăgulescu (gimnast), Ionuț Iftimoaie (luptător MMA), Ștefania Stănilă (gimnastă) sau Ana Porgras (gimnastă).

3 goluri în 67 de meciuri are Tamaș la naționala României

Gabi Tamaș se alege cu o sumă uriașă

Pe lângă trofeu, Tamaș se va alege și cu un premiu de 100.000 de euro! Mai mult, fostul fotbalist a fost remunerat și cu câte 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în Dominicană, scrie cancan.ro.

Asta înseamnă că, pentru că, pe lângă marele premiu, Tamaș și-a asigurat încă 55.000 de euro!

Gabi se alesese deja cu o sumă importantă la Asia Express, anul trecut. În total, ari fi obținut 64.500 de euro pentru cele 10 săptămâni în care a călătorit în Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, conform prosport.ro.

Practic, în decurs de un an și jumătate, fostul fotbalist s-ar fi ales cu 219.500 de euro de la Antena 1!

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