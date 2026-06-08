Gabi Tamaș a câștigat Survivor România Al doilea reality show la care fostul fundaș al naționalei se impune! Cu câți bani se întoarce din Dominicană +21 foto
Media

Gabi Tamaș a câștigat Survivor România Al doilea reality show la care fostul fundaș al naționalei se impune! Cu câți bani se întoarce din Dominicană

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 08.06.2026, ora 00:07
alt-text Actualizat: 08.06.2026, ora 01:25
  • Gabi Tamaș (42 de ani), fostul fundaș al naționalei României, a câștigat reality show-ul Survivor România
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Viața de după retragere îi priește lui Tamaș, care, după ce a câștigat Asia Express alături de un alt fotbalist, Dan Alexa, s-a impus și la Survivor România.

Dezvăluiri înfiorătoare Ce s-a întâmplat cu Eriksen: „Și-a dus mâna la piept și striga: «Opriți-l!»”. Ce urmează pentru danez
Citește și
Dezvăluiri înfiorătoare Ce s-a întâmplat cu Eriksen: „Și-a dus mâna la piept și striga: «Opriți-l!»”. Ce urmează pentru danez
Citește mai mult
Dezvăluiri înfiorătoare Ce s-a întâmplat cu Eriksen: „Și-a dus mâna la piept și striga: «Opriți-l!»”. Ce urmează pentru danez

Gabi Tamaș a câștigat Survivor România!

Fostul stoper de la Dinamo, Rapid și FCSB a reușit să reziste în Republica Dominicană toate cele 22 de săptămâni ale concursului, învingându-i în marea finală pe Lucian Popa (antrenor sportiv), Patricia Vizitiu (fostă handbalistă, medaliată cu bronz alături de naționala României la Mondialele din 2015) și Ramona Micu (team leader la o instituție bancară).

Gabi Tamaș a câștigat Survivor România - Foto - captură Antena 1 (20).jpg
Gabi Tamaș a câștigat Survivor România - Foto - captură Antena 1 (20).jpg

Galerie foto (21 imagini)

Gabi Tamaș a câștigat Survivor România - Foto - captură Antena 1 (1).jpg Gabi Tamaș a câștigat Survivor România - Foto - captură Antena 1 (2).jpg Gabi Tamaș a câștigat Survivor România - Foto - captură Antena 1 (3).jpg Gabi Tamaș a câștigat Survivor România - Foto - captură Antena 1 (4).jpg Gabi Tamaș a câștigat Survivor România - Foto - captură Antena 1 (5).jpg
+21 Foto
labels.photo-gallery

Vizitiu a fost eliminată după ultimul joc al concursului, apoi învingătorul dintre Tamaș și Popa a fost ales prin votul publicului.

„Au fost peste 30.000 de voturi, iar campionul, cu o diferență clară, este Gabriel Tamaș”, a anunțat Adrian Vasile, fostul selecționer al naționalei feminine de handbal a României și prezentatorul emisiunii difuzate de Antena 1.

N-am cuvinte! M-am bucurat foarte mult, credeți-mă. Ați văzut cum s-au bucurat cei de aici, înseamnă că i-am marcat pe toți, în bine sau în rău. Vreau să dedic acest premiu celor care m-au criticat. Pentru voi este chestia asta. Cei care mă iubesc știu cu adevărat cine sunt eu. Vă mulțumesc! Gabi Tamaș

Survivor e o competiție în care se întrec atât vedete, cât și oameni obișnuiți. Concurenți sunt nevoiți să înfrunte foamea și frigul și să se lupte la diverse probe sportive pentru mâncare și alte recompense. În fiecare săptămână, doi concurenți votați de colegi se înfruntă într-o probă pentru a se salva de la eliminare.

Printre numele mari din sport care au mai participat la edițiile trecute se numără Cătălin Moroșanu (luptător MMA), Cătălin Zmărăndescu (luptător MMA), Marian Drăgulescu (gimnast), Ionuț Iftimoaie (luptător MMA), Ștefania Stănilă (gimnastă) sau Ana Porgras (gimnastă).

3 goluri
în 67 de meciuri are Tamaș la naționala României

Gabi Tamaș se alege cu o sumă uriașă

Pe lângă trofeu, Tamaș se va alege și cu un premiu de 100.000 de euro! Mai mult, fostul fotbalist a fost remunerat și cu câte 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în Dominicană, scrie cancan.ro.

Asta înseamnă că, pentru că, pe lângă marele premiu, Tamaș și-a asigurat încă 55.000 de euro!

Gabi se alesese deja cu o sumă importantă la Asia Express, anul trecut. În total, ari fi obținut 64.500 de euro pentru cele 10 săptămâni în care a călătorit în Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, conform prosport.ro.

Practic, în decurs de un an și jumătate, fostul fotbalist s-ar fi ales cu 219.500 de euro de la Antena 1!

Citește și

„Merită să fie demis”  Selecționerul galez i-a enervat pe suporteri, după eșecul cu România: „Poate unora n-o să le placă ce spun”
Campionate
23:03
„Merită să fie demis” Selecționerul galez i-a enervat pe suporteri, după eșecul cu România: „Poate unora n-o să le placă ce spun”
Citește mai mult
„Merită să fie demis”  Selecționerul galez i-a enervat pe suporteri, după eșecul cu România: „Poate unora n-o să le placă ce spun”
„M-a surprins că l-a luat Craiova” Mihai Stoica, despre transferul făcut de campioană: „Nu e ce trebuie”
Superliga
20:44
„M-a surprins că l-a luat Craiova” Mihai Stoica, despre transferul făcut de campioană: „Nu e ce trebuie”
Citește mai mult
„M-a surprins că l-a luat Craiova” Mihai Stoica, despre transferul făcut de campioană: „Nu e ce trebuie”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

După drona de la Constanța, un general român din comandamentul Alianței Nord-Atlantice rostește o frază aproape absentă din România
După drona de la Constanța, un general român din comandamentul Alianței Nord-Atlantice rostește o frază aproape absentă din România
După drona de la Constanța, un general român din comandamentul Alianței Nord-Atlantice rostește o frază aproape absentă din România
premiu Gabi Tamas bani survivor romania survivor reality show
Știrile zilei din sport
Dezvăluiri înfiorătoare Ce s-a întâmplat cu Eriksen: „Și-a dus mâna la piept și striga: «Opriți-l!»”. Ce urmează pentru danez
Campionate
07.06
Dezvăluiri înfiorătoare Ce s-a întâmplat cu Eriksen: „Și-a dus mâna la piept și striga: «Opriți-l!»”. Ce urmează pentru danez
Citește mai mult
Dezvăluiri înfiorătoare Ce s-a întâmplat cu Eriksen: „Și-a dus mâna la piept și striga: «Opriți-l!»”. Ce urmează pentru danez
Momente de panică la Danemarca - Ucraina Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon! Partida a fost abandonată » Ce spune doctorul
Campionate
07.06
Momente de panică la Danemarca - Ucraina Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon! Partida a fost abandonată » Ce spune doctorul
Citește mai mult
Momente de panică la Danemarca - Ucraina Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon! Partida a fost abandonată » Ce spune doctorul
Gabi Tamaș a câștigat Survivor România Al doilea reality show la care fostul fundaș al naționalei se impune! Cu câți bani se întoarce din Dominicană
Media
00:07
Gabi Tamaș a câștigat Survivor România Al doilea reality show la care fostul fundaș al naționalei se impune! Cu câți bani se întoarce din Dominicană
Citește mai mult
Gabi Tamaș a câștigat Survivor România Al doilea reality show la care fostul fundaș al naționalei se impune! Cu câți bani se întoarce din Dominicană
Poză cu transferurile!? FOTO. Gigi Becali, întâlnire cu cei doi jucători pe care îi vrea la FCSB
Superliga
07.06
Poză cu transferurile!? FOTO. Gigi Becali, întâlnire cu cei doi jucători pe care îi vrea la FCSB
Citește mai mult
Poză cu transferurile!? FOTO. Gigi Becali, întâlnire cu cei doi jucători pe care îi vrea la FCSB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:27
„Dușmanii mei să fie sănătoși” Andrei Nicolescu nu exclude plecarea de la Dinamo
„Dușmanii mei să fie sănătoși” Andrei Nicolescu nu exclude plecarea de la Dinamo
11:37
Vești noi despre Eriksen În ce stare se află mijlocașul, după ce s-a prăbușit din nou pe gazon în amicalul cu Ucraina. Anunțul medicului
Vești noi despre Eriksen În ce stare se află mijlocașul, după ce s-a prăbușit din nou pe gazon în amicalul cu Ucraina. Anunțul medicului
10:52
Perez, victorie de răsunet Președintele lui Real Madrid a câștigat primele alegeri cu miză reală din ultimii 20 de ani
Perez, victorie de răsunet Președintele lui Real Madrid a câștigat primele alegeri cu miză reală din ultimii 20 de ani
12:15
Derby suspendat din cauza rachetelor Meci de baschet din Israel, afectat de războiul din Iran. Jucătorii au refuzat să revină pe teren: „De ce se tem?”
Derby suspendat din cauza rachetelor Meci de baschet din Israel, afectat de războiul din Iran. Jucătorii au refuzat să revină pe teren: „De ce se tem?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Top stiri
Antonelli, de neoprit  Pilotul de la Mercedes își continuă parcursul senzațional și în Monaco! Verstappen s-a retras imediat după start
Formula 1
07.06
Antonelli, de neoprit Pilotul de la Mercedes își continuă parcursul senzațional și în Monaco! Verstappen s-a retras imediat după start
Citește mai mult
Antonelli, de neoprit  Pilotul de la Mercedes își continuă parcursul senzațional și în Monaco! Verstappen s-a retras imediat după start
Succes istoric pentru Metz! După CSM, au bătut-o și pe Gyor și au câștigat în premieră Liga Campionilor
Handbal
07.06
Succes istoric pentru Metz! După CSM, au bătut-o și pe Gyor și au câștigat în premieră Liga Campionilor
Citește mai mult
Succes istoric pentru Metz! După CSM, au bătut-o și pe Gyor și au câștigat în premieră Liga Campionilor
Zverev a rupt blestemul Neamțul îl învinge pe Cobolli și câștigă la Roland Garros primul Grand Slam, după 3 finale pierdute
Tenis
07.06
Zverev a rupt blestemul Neamțul îl învinge pe Cobolli și câștigă la Roland Garros primul Grand Slam, după 3 finale pierdute
Citește mai mult
Zverev a rupt blestemul Neamțul îl învinge pe Cobolli și câștigă la Roland Garros primul Grand Slam, după 3 finale pierdute
UPDATE | Un accident între un buldoexcavator și un tramvai s-a produs pe Calea Văcărești. STB: Linia 10, blocată
B365
05.06
UPDATE | Un accident între un buldoexcavator și un tramvai s-a produs pe Calea Văcărești. STB: Linia 10, blocată
Citește mai mult
UPDATE | Un accident între un buldoexcavator și un tramvai s-a produs pe Calea Văcărești. STB: Linia 10, blocată

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 4 dinamo bucuresti 29 rapid 5 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
08.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share