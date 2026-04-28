FCSB a încercat să intervină la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne în sprijinul lui Ilie Drăgan, în procesul prin care acesta contestă alegerea lui Răzvan Burleanu la conducerea FRF, însă cererea a fost respinsă.

În paralel, TAS l-a notificat pe Drăgan să achite și partea de costuri a Federației, după refuzul FRF de a plăti, iar contestatarul anunță că își va continua campania de strângere de fonduri pentru susținerea demersului.

Conflictul declanșat după alegerile pentru șefia FRF din 18 martie 2026 capătă o nouă dimensiune.

FCSB a încercat să intre oficial în procesul deschis de Ilie Drăgan (41 de ani) la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) împotriva validării alegerii lui Răzvan Burleanu (41 de ani) la șefia FRF, însă demersul clubului a fost respins.

Finanțatorul FCSB, Gigi Becali (67 de ani), a oferit o declarație scurtă pentru GOLAZO.ro: „TAS ne-a respins cererea de intervenție în dosar. Nu știu de ce. Întrebați avocații!”.

Avocatul Dan Idita, care a reprezentat FCSB în această speță, a precizat că decizia a fost comunicată oficial luni, de către instanța de la Lausanne:

„TAS ne-a comunicat în trei rânduri că s-a respins cererea de intervenție formulată de FCSB. Vom afla mai multe când vom primi motivarea”, a transmis acesta pentru GOLAZO.ro.

Gigi Becali: „Burleanu este în ilegalitate”

În martie, patronul campioanei a anunțat că roș-albaștrii au votat împotriva lui Răzvan Burleanu la alegerile din 18 martie 2026.

„Am decis ca MM Stoica să se ducă miercuri la Adunarea Generală a FRF și va vota împotriva lui Răzvan Burleanu. După Adunare, vom merge la TAS și vom contesta alegerea lui Răzvan Burleanu în funcția de președinte.

Este în ilegalitate, nu mai avea dreptul să fie ales, pentru că a depășit numărul de mandate.

Nu am nimic cu Răzvan Burleanu, dar fac acest lucru pentru demnitatea mea. Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate”, a declarat Gigi Becali, cu o zi înaintea Adunării Generale de la FRF, citat de fanatik.ro.

Chiar dacă demersul FCSB nu a fost admis, simpla tentativă de a se alătura contestării alegerilor FRF reprezintă un semnal puternic în conflictul deschis împotriva lui Răzvan Burleanu.

TAS a cerut FRF să răspundă în 20 de zile

Respingerea cererii nu afectează însă fondul arbitrajului, care continuă. Ilie Drăgan a declarat pentru GOLAZO.ro că procedura a intrat într-o nouă fază, după ce și-a achitat partea sa de costuri, 12.500 de euro, iar FRF a anunțat că nu își mai asumă plata cotei sale.

„Având în vedere că mi-am plătit partea mea de costuri, Tribunalul de Arbitraj Sportiv a transmis ieri Federației ca, în termen de 20 de zile, să trimită un răspuns care să conțină:

o declarație de apărare;

orice apărare privind lipsa de jurisdicție;

orice probe sau specificarea altor mijloace de probă pe care Pârâtul intenționează să se bazeze;

numele oricăror martori, inclusiv un scurt rezumat al mărturiei preconizate a acestora; declarațiile martorilor, dacă există, vor fi depuse împreună cu răspunsul, cu excepția cazului în care Arbitrul Unic decide altfel;

numele oricăror experți, indicând domeniul lor de expertiză, pe care intenționează să îi cheme și să indice orice altă măsură probatorie pe care o solicită.”

TAS l-a notificat pe Ilie Drăgan să achite și partea FRF până la 12 mai

Ilie Drăgan a fost notificat de Tribunalul de Arbitraj Sportiv că trebuie să achite și partea de costuri care revenea FRF, după ce Federația a anunțat că nu o va plăti.

Concret, TAS i-a transmis lui Drăgan că trebuie să vireze suplimentar 11.500 de franci elvețieni (aproximativ 12.500 de euro) până la 12 mai 2026, sumă care acoperă partea Federației din avansul de costuri al arbitrajului.

Potrivit procedurii prevăzute de Codul de Arbitraj în materie de Sport, atunci când una dintre părți refuză să își achite contribuția, cealaltă poate fi invitată de TAS să suporte integral costurile pentru ca dosarul să poată continua.

FRF a refuzat să plătească taxa la TAS

TAS arată că solicitarea vine ca urmare a poziției comunicate de FRF:

„Mă refer la scrisoarea Pârâtului din data de 22 aprilie 2026, în care acesta a declarat că nu va plăti partea sa din avansul de costuri.

În consecință, în temeiul Articolului R64.2 din Codul de Arbitraj în materie de Sport, Curtea de Arbitraj pentru Sport este obligată să invite Apelantul să plătească întregul avans de costuri pentru a acoperi costurile arbitrajului în această cauză.

În consecință, îl invit pe Drăgan Ilie-Ștefan să efectueze o plată suplimentară de 11.500 CHF (unsprezece mii cinci sute franci elvețieni). Această sumă trebuie plătită până la data de 12 mai 2026”.

Ilie Drăgan se bazează în continuare pe donații

În aceste condiții, Drăgan spune că va continua campania publică de strângere de fonduri lansată pe site-ul personal pentru susținerea procesului, inclusiv pentru acoperirea sumei pe care, în opinia sa, ar fi trebuit să o plătească Federația.

„Voi continua campania de strângere de fonduri prin care oamenii pot face donații pentru a acoperi partea de costuri pe care trebuie să o efectueze FRF”, a declarat acesta pentru GOLAZO.ro.

Procese pentru discriminare și incompatibilitate

În paralel cu procesul de la TAS, Ilie Drăgan continuă lupta și în instanțele civile.

Prima acțiune este una privind constatarea caracterului discriminatoriu al modului în care s-a desfășurat Adunarea Generală a FRF.

Al doilea demers vizează constatarea unei incompatibilități care ar putea afecta validitatea întregii Adunări Generale.

Alegerile FRF din 18 martie au fost câștigate categoric de Răzvan Burleanu, cu 258 de voturi, în timp ce Ilie Drăgan a obținut doar 5 sufragii.

