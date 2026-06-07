„Merită să fie demis” Selecționerul galez i-a enervat pe suporteri, după eșecul cu România: „Poate unora n-o să le placă ce spun”

Craig Bellamy (46 de ani), selecționerul Țării Galilor, a făcut o declarație care i-a enervat pe fanii britanici, la finalul partidei amicale cu România, scor 2-1 pentru „tricolori”.

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Aflat pe banca galezilor din 2024, aceasta fiind și prima sa experiență ca antrenor, Bellamy nu trece prin cea mai bună perioadă, echipa sa fiind fără victorie în 2026.

Bellamy i-a enervat pe suporteri, după eșecul cu România: „Poate unora n-o să le placă ce spun”

Întrebat la finalul meciului din Ghencea despre Campionatul Mondial, Bellamy a spus că Spania ar putea câștiga, apoi a avut cuvinte de laudă și la adresa Angliei, marea rivală a galezilor.

„Da, cu siguranță voi merge la Mondial. Spania îmi place foarte mult, dar condițiile sunt întotdeauna esențiale.

Poate că unora nu o să le placă faptul că spun asta dar dacă vor fi condiții favorabile pentru Anglia, e prima dată când spun asta, cred că vor putea să câștige” , a spus Bellamy.

Wales boss Craig Bellamy backs England to win the World Cup if “conditions are kind” 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Do you agree? 🤔#BBCFootball #WorldCup pic.twitter.com/ORNxtNb2KT — BBC Sport Wales (@BBCSportWales) June 6, 2026

Declarația lui Bellamy a atras multe reacții din partea fanilor, majoritatea criticându-l pe selecționerul galez pe platforma X:

„Probabil că nu asta voiau să audă fanii Țării Galilor, după ce au ratat Cupa Mondială, au pierdut în România și au rămas fără victorie în 2026”

„Merită să fie demis pentru că a spus asta în calitate de antrenor al Țării Galilor”

„Doamne, e în faza de autosabotaj”

4 zile au mai rămas până la startul CM 2026. Primul meci va fi Mexic - Africa de Sud, pe 11 iunie, de la ora 22:00

În faza grupelor, Anglia le va întâlni pe Croația, Ghana și Panama. Obiectivul englezilor este clar câștigarea turneului, fiind în așteptarea unui nou triumf mondial din anul 1996.

FOTO. Imagini de la România - Țara Galilor, scor 2-1

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