Răzvan Lucescu (57 de ani), antrenorul celor de la PAOK, a vorbit despre viitorul său în antrenorat, într-un moment dificil pe plan personal și profesional.

Tehnicianul a recunoscut că, după ce echipa sa suferă înfrângeri, ajunge să ia în calcul chiar varianta de a se retrage mai devreme decât s-ar fi așteptat.

Antrenorul român și-a pierdut tatăl pe 7 aprilie, iar perioada dificilă pe plan personal a fost urmată de un nou moment dificil. Sâmbătă, PAOK a fost învinsă de OFI Creta în finala Cupei Greciei, scor 2-3.

Răzvan Lucescu a vorbit despre viitorul său: „În vară sau într-un an vreau să abandonez”

Întrebat dacă se vede având o carieră la fel de lungă ca a tatălui său, Mircea Lucescu, care a antrenat până la 80 de ani, Răzvan Lucescu a răspuns:

„Dacă mă întrebi acum și sunt sincer cu tine, îți spun că în vară sau într-un an că vreau să abandonez. Dar astea sunt momentele de după o înfrângere. Când câștigi, vezi altfel lucrurile.

Nu mi-am făcut niciun plan și îmi pare bine că am făcut-o cu inima, fără a avea o strategie și am ajuns să fiu mulțumit de ceea ce am realizat.

Când va veni momentul să spun gata cu fotbalul, o voi face. Cât voi dori să continui și voi avea entuziasm, voi continua. Dar nu îmi propun să ajung la 80 sau 70 de ani pe bancă”, a spus Răzvan Lucescu, potrivit sport.ro.

Pe lângă finala pierdută în Cupa Greciei, formația din Salonic a ieșit și din lupta pentru titlu, iar presa elenă a scris că viitorul lui Răzvan Lucescu la PAOK ar fi incert.

PAOK are 58 de puncte și se află la 8 lungimi în spatele liderului AEK Atena, cu patru etape înainte de finalul play-off-ului.

Trofeele câștigate de Răzvan Lucescu:

PAOK - două titluri (2019, 2024), două Cupe ale Greciei (2018, 2019)

Al-Hilal - un titlu (2020), o Cupă a Arabiei Saudite (2020), o Ligă a Campionilor Asiei (2019)

Rapid - două Cupe ale României (2006, 2007)

El-Jaish - o Cupă a Qatarului (2013)

Palmaresul lui Mircea Lucescu, tatăl lui Răzvan Lucescu, este unul uluitor după o carieră de antrenorat care a traversat șase decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

35 de trofee a adunat de-a lungul carierei, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev. Mircea Lucescu este depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40)

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

