Lucescu vorbește despre retragere Antrenorul lui PAOK, despre viitorul său: „Atunci vreau să abandonez"
Publicat: 28.04.2026, ora 11:46
Actualizat: 28.04.2026, ora 11:46
  • Răzvan Lucescu (57 de ani), antrenorul celor de la PAOK, a vorbit despre viitorul său în antrenorat, într-un moment dificil pe plan personal și profesional.
  • Tehnicianul a recunoscut că, după ce echipa sa suferă înfrângeri, ajunge să ia în calcul chiar varianta de a se retrage mai devreme decât s-ar fi așteptat.

Antrenorul român și-a pierdut tatăl pe 7 aprilie, iar perioada dificilă pe plan personal a fost urmată de un nou moment dificil. Sâmbătă, PAOK a fost învinsă de OFI Creta în finala Cupei Greciei, scor 2-3.

„Tremuram și aveam febră 42°C” Fotbalista naționalei a fost aproape să-și piardă viața, după un avort spontan: „Zile de coșmar la spital”
Citește și
„Tremuram și aveam febră 42°C” Fotbalista naționalei a fost aproape să-și piardă viața, după un avort spontan: „Zile de coșmar la spital”
Citește mai mult
„Tremuram și aveam febră 42°C” Fotbalista naționalei a fost aproape să-și piardă viața, după un avort spontan: „Zile de coșmar la spital”

Răzvan Lucescu a vorbit despre viitorul său: „În vară sau într-un an vreau să abandonez”

Întrebat dacă se vede având o carieră la fel de lungă ca a tatălui său, Mircea Lucescu, care a antrenat până la 80 de ani, Răzvan Lucescu a răspuns:

„Dacă mă întrebi acum și sunt sincer cu tine, îți spun că în vară sau într-un an că vreau să abandonez. Dar astea sunt momentele de după o înfrângere. Când câștigi, vezi altfel lucrurile.

Nu mi-am făcut niciun plan și îmi pare bine că am făcut-o cu inima, fără a avea o strategie și am ajuns să fiu mulțumit de ceea ce am realizat.

Când va veni momentul să spun gata cu fotbalul, o voi face. Cât voi dori să continui și voi avea entuziasm, voi continua. Dar nu îmi propun să ajung la 80 sau 70 de ani pe bancă”, a spus Răzvan Lucescu, potrivit sport.ro.

  • Pe lângă finala pierdută în Cupa Greciei, formația din Salonic a ieșit și din lupta pentru titlu, iar presa elenă a scris că viitorul lui Răzvan Lucescu la PAOK ar fi incert.
  • PAOK are 58 de puncte și se află la 8 lungimi în spatele liderului AEK Atena, cu patru etape înainte de finalul play-off-ului.

Trofeele câștigate de Răzvan Lucescu:

  • PAOK - două titluri (2019, 2024), două Cupe ale Greciei (2018, 2019)
  • Al-Hilal - un titlu (2020), o Cupă a Arabiei Saudite (2020), o Ligă a Campionilor Asiei (2019)
  • Rapid - două Cupe ale României (2006, 2007)
  • El-Jaish - o Cupă a Qatarului (2013)

Palmaresul lui Mircea Lucescu, tatăl lui Răzvan Lucescu, este unul uluitor după o carieră de antrenorat care a traversat șase decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

35 de trofee
a adunat de-a lungul carierei, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev. Mircea Lucescu este depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40)

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

  • Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)
  • Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)
  • Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)
  • Beșiktaș - 1 titlu (2003)
  • Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)
  • Zenit - 1 Supercupă (2016)
  • Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).
Citește și

„E o finală!” Daniel Pancu, înainte de  meciul decisiv din Liga 1: „Aș fi preferat ca Rapid să vină după trei victorii”
Superliga
10:39
„E o finală!” Daniel Pancu, înainte de meciul decisiv din Liga 1: „Aș fi preferat ca Rapid să vină după trei victorii”
Citește mai mult
„E o finală!” Daniel Pancu, înainte de  meciul decisiv din Liga 1: „Aș fi preferat ca Rapid să vină după trei victorii”
„O aberație. Sunt frustrați” Victor Angelescu a reacționat dur, după ce ultrașii Rapidului l-au acuzat că  joacă la pariuri
Superliga
10:13
„O aberație. Sunt frustrați” Victor Angelescu a reacționat dur, după ce ultrașii Rapidului l-au acuzat că joacă la pariuri
Citește mai mult
„O aberație. Sunt frustrați” Victor Angelescu a reacționat dur, după ce ultrașii Rapidului l-au acuzat că  joacă la pariuri

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. Cândva unul dintre cei mai influenți lideri PSD, sociologul Alin Teodorescu vorbește despre miza reală din spatele moțiunii de cenzură, dar și ce ar putea face Nicușor Dan: „Dar nu oricine este Traian Băsescu…”
INTERVIU. Cândva unul dintre cei mai influenți lideri PSD, sociologul Alin Teodorescu vorbește despre miza reală din spatele moțiunii de cenzură, dar și ce ar putea face Nicușor Dan: „Dar nu oricine este Traian Băsescu…”
INTERVIU. Cândva unul dintre cei mai influenți lideri PSD, sociologul Alin Teodorescu vorbește despre miza reală din spatele moțiunii de cenzură, dar și ce ar putea face Nicușor Dan: „Dar nu oricine este Traian Băsescu…”
grecia razvan lucescu PAOK Salonic retragere
Știrile zilei din sport
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Liga Campionilor
28.04
PSG - Bayern, meci fabulos 9 goluri marcate în prima semifinală a Ligii Campionilor!
Citește mai mult
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Cum îl convinge Becali pe Elias  Basarab Panduru , despre revenirea lui Charalambous la FCSB: „Îți spun și de ce cred asta”
Superliga
28.04
Cum îl convinge Becali pe Elias Basarab Panduru, despre revenirea lui Charalambous la FCSB: „Îți spun și de ce cred asta”
Citește mai mult
Cum îl convinge Becali pe Elias  Basarab Panduru , despre revenirea lui Charalambous la FCSB: „Îți spun și de ce cred asta”
 Bijuteria de 100 de milioane € prinde contur FOTO. Detalii de ultimă oră despre noua arenă din România:  „Șantierul este în plină activitate”
Superliga
28.04
Bijuteria de 100 de milioane € prinde contur FOTO. Detalii de ultimă oră despre noua arenă din România: „Șantierul este în plină activitate”
Citește mai mult
 Bijuteria de 100 de milioane € prinde contur FOTO. Detalii de ultimă oră despre noua arenă din România:  „Șantierul este în plină activitate”
Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul
Superliga
28.04
Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul
Citește mai mult
Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:13
PSF, 100% eficiență Un meci de atac perfect al campioanei Europei în fața lui Bayern. „Știu de câte goluri avem nevoie să ne calificăm!”
PSF, 100% eficiență Un meci de atac perfect al campioanei Europei în fața lui Bayern. „Știu de câte goluri avem nevoie să ne calificăm!”
12:01
Stadion pentru fotbalul feminin Clubul care pregătește o arenă specială, lângă cea dedicată bărbaților: „Nu am crezut că s-ar face așa ceva”
Stadion pentru fotbalul feminin Clubul care pregătește o arenă specială, lângă cea dedicată bărbaților: „Nu am crezut că s-ar face așa ceva”
11:15
Vești bune pentru Steaua Ministrul Apărării, noi detalii despre promovarea „militarilor” în Liga 1: „Am ridicat bariera. Atunci este prima ședință”
Vești bune pentru Steaua  Ministrul Apărării, noi detalii despre promovarea „militarilor” în Liga 1: „Am ridicat bariera. Atunci este prima ședință”
12:11
„Jocul secolului” Vedetele fotbalului, vrăjite de PSG - Bayern 5-4. Thierry Henry: „Înnebunești! N-a fost asta? Nu-mi pasă!”
„Jocul secolului” Vedetele fotbalului, vrăjite de PSG - Bayern 5-4. Thierry Henry: „Înnebunești! N-a fost asta? Nu-mi pasă!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Top stiri
„Mi-am revăzut băieții”  VIDEO. Ce a declarat Elias Charalambous la revenirea în România: „FCSB va fi mereu prima opțiune pentru mine” 
Superliga
28.04
„Mi-am revăzut băieții” VIDEO. Ce a declarat Elias Charalambous la revenirea în România: „FCSB va fi mereu prima opțiune pentru mine”
Citește mai mult
„Mi-am revăzut băieții”  VIDEO. Ce a declarat Elias Charalambous la revenirea în România: „FCSB va fi mereu prima opțiune pentru mine” 
„Ar putea veni foarte bine la FCSB” Ce rival vede Victor Pițurcă potrivit să preia campioana
Superliga
28.04
„Ar putea veni foarte bine la FCSB” Ce rival vede Victor Pițurcă potrivit să preia campioana
Citește mai mult
„Ar putea veni foarte bine la FCSB” Ce rival vede Victor Pițurcă potrivit să preia campioana
Bărbosu nu e suspendată! Avocatul gimnastei infirmă informația că medaliata olimpică a primit o suspendare de 2 ani pentru dopaj. Surse TAS: „E acuzată!”
Special
28.04
Bărbosu nu e suspendată! Avocatul gimnastei infirmă informația că medaliata olimpică a primit o suspendare de 2 ani pentru dopaj. Surse TAS: „E acuzată!”
Citește mai mult
Bărbosu nu e suspendată! Avocatul gimnastei infirmă informația că medaliata olimpică a primit o suspendare de 2 ani pentru dopaj. Surse TAS: „E acuzată!”
BREAKING | Călătoria cu metroul nu se mai scumpește de la 1 mai. Ministrul Transporturilor cere Metrorex un plan de reducere a cheltuielilor. Când ar urma să crească tarifele
B365
28.04
BREAKING | Călătoria cu metroul nu se mai scumpește de la 1 mai. Ministrul Transporturilor cere Metrorex un plan de reducere a cheltuielilor. Când ar urma să crească tarifele
Citește mai mult
BREAKING | Călătoria cu metroul nu se mai scumpește de la 1 mai. Ministrul Transporturilor cere Metrorex un plan de reducere a cheltuielilor. Când ar urma să crească tarifele

