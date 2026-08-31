RAPID - U CRAIOVA. Marian Aioani a făcut exact ce nu trebuia să facă la faza în care campioana a înscris prima în Giulești.

Portarul Rapidului nici nu a ieșit pe centrare, nici nu a stat bine pe linia porții, fiind depășit uluitor de bolta lui Stevanovic.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Marian Aioani are 26 de ani și nu este doar portarul Rapidului, intră și în circuitul echipei naționale.

Aioani, portarul care greșește sub presiune. Și la națională

Are o problemă mare. Când e sub presiune, greșește, gafează chiar.

Așa a făcut și printre „tricolori”, nu o dată, de două ori.

Erorile sale s-au văzut pe tabelă și la 0-2 cu Slovacia, în martie, și la 1-1 cu Georgia, în iunie.

Șansa lui și a noastră, ambele erau meciuri amicale.

Aioani nici nu a ieșit pe centrare, nici nu a stat bine în poartă

Luni seară, dubla greșeală a goalkeeperului i-a oferit Craiovei cadoul deschiderii scorului în Giulești.

În primul rând, Aioani ar fi putut ieși la centrare, să încerce să respingă. Nu ar fi fost o minge dificilă.

Nu a făcut-o, a rămas pe linia porții. Dar nici acolo nu a fost bine poziționat.

Aioani sau cum să iei gol cu boltă stând pe linia porții

Balonul a ajuns la Stevanovic (fundașii rapidiști dormeau), care l-a depășit cu o boltă. Rar vezi un portar care ia gol cu boltă stând pe linie.

Curios, a privit neputincios mingea trecând peste el și oprindu-se în plasă.

Era 0-1, scorul pauzei. Pentru că Laurențiu Popescu, goalkeeperul Craiovei, a rezistat în fața atacurilor gazdelor.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport