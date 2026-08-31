Aioani, dublă eroare la gol! FOTO. Portarul Rapidului i-a făcut cadou Craiovei deschiderea scorului în Giulești +13 foto
Aioani, neatent la golul Craiovei. Foto: Sport Pictures
Superliga

Aioani, dublă eroare la gol! FOTO. Portarul Rapidului i-a făcut cadou Craiovei deschiderea scorului în Giulești

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 31.08.2026, ora 21:02
alt-text Actualizat: 31.08.2026, ora 21:43
  • RAPID - U CRAIOVA. Marian Aioani a făcut exact ce nu trebuia să facă la faza în care campioana a înscris prima în Giulești.
  • Portarul Rapidului nici nu a ieșit pe centrare, nici nu a stat bine pe linia porții, fiind depășit uluitor de bolta lui Stevanovic.
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Marian Aioani are 26 de ani și nu este doar portarul Rapidului, intră și în circuitul echipei naționale.

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Aioani, portarul care greșește sub presiune. Și la națională

Are o problemă mare. Când e sub presiune, greșește, gafează chiar.

Așa a făcut și printre „tricolori”, nu o dată, de două ori.

Erorile sale s-au văzut pe tabelă și la 0-2 cu Slovacia, în martie, și la 1-1 cu Georgia, în iunie.

Șansa lui și a noastră, ambele erau meciuri amicale.

Rapid - Craiova. Gafă Aioani (12).jpg
Rapid - Craiova. Gafă Aioani (12).jpg

Galerie foto (13 imagini)

Rapid - Craiova. Gafă Aioani (1).jpg Rapid - Craiova. Gafă Aioani (2).jpg Rapid - Craiova. Gafă Aioani (3).jpg Rapid - Craiova. Gafă Aioani (4).jpg Rapid - Craiova. Gafă Aioani (5).jpg
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Aioani nici nu a ieșit pe centrare, nici nu a stat bine în poartă

Luni seară, dubla greșeală a goalkeeperului i-a oferit Craiovei cadoul deschiderii scorului în Giulești.

În primul rând, Aioani ar fi putut ieși la centrare, să încerce să respingă. Nu ar fi fost o minge dificilă.

Nu a făcut-o, a rămas pe linia porții. Dar nici acolo nu a fost bine poziționat.

Rapid - Craiova Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Rapid - Craiova Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (50 imagini)

Rapid - U Craiova, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - U Craiova, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - U Craiova, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - U Craiova, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - U Craiova Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
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Aioani sau cum să iei gol cu boltă stând pe linia porții

Balonul a ajuns la Stevanovic (fundașii rapidiști dormeau), care l-a depășit cu o boltă. Rar vezi un portar care ia gol cu boltă stând pe linie.

Curios, a privit neputincios mingea trecând peste el și oprindu-se în plasă.

Era 0-1, scorul pauzei. Pentru că Laurențiu Popescu, goalkeeperul Craiovei, a rezistat în fața atacurilor gazdelor.

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