Debut memorabil pentru Rareș Ilie VIDEO. Fotbalistul român a ratat un penalty în Cupa Italiei, dar s-a revanșat cu un gol de generic

Rareș Ilie (22 de ani) a debutat la Empoli cu un penalty ratat și un gol de senzație.

Echipa românului s-a calificat în 16-imile Cupei Italiei, după ce a trecut de Reggiana, scor 1-1 și 3-0 la loviturile de departajare.

Revenit la Nice după o jumătate de an petrecută la Catanzaro, Rareș Ilie a fost împrumutat în această vară la Empoli, echipă care a retrogradat din Serie A la finalul sezonului precedent.

Rareș Ilie, penalty ratat și gol de senzație în primul meci la Empoli

Regianna, locul 13 în sezonul trecut de Serie B, a deschis scorul pe „Stadio Carlo Castellani” în minutul 13, prin ivorianul Cedri Gondo.

Titularizat de antrenorul Guido Pagliuca, Ilie a avut ocazia de a egala în minutul 22, după ce Bozzolan a comis un henț în propriul careu. Fostul jucător de la Rapid a executat penalty-ul, însă nu a reușit să-l învingă pe portarul Motta.

S-a revanșat în minutul 65: a primit mingea de la Moruzzi și a trimis-o în poartă cu un șut superb dintr-o poziție laterală, de la mare distanță.

GOL DO EMPOLI



Empoli 0x1 Reggiana



⚽️ Rareș Ilie

🅰️ Brando Moruzzi



🏆 🇮🇹 Coppa Italia | 32 Avos de Final



📺 @SportyNetBrasil

pic.twitter.com/cFjSIHZX7x — Futeboleiros (@Futteboleiroos) August 15, 2025

Rareș Ilie a părăsit terenul în minutul 85, când a fost înlocuit cu Danilo Busiello (17 ani).

Empoli a avut câștig de cauză la loviturile de departajare, unde a marcat prin Belardinelli, Elia și Busiello. Carboni a ratat, însă la fel au făcut și cei trei executanți de la Regianna: Gondo, Marras și Rover.

Empoli va juca în runda următoare din Cupa Italiei cu învingătoarea meciului dintre Genoa, club patronat de Dan Șucu, și Lanerossi Vicenza.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport