Debut memorabil pentru Rareș Ilie VIDEO. Fotbalistul român a ratat un penalty în Cupa Italiei, dar s-a revanșat cu un gol de generic

- Rareș Ilie (22 de ani) a debutat la Empoli cu un penalty ratat și un gol de senzație.
- Echipa românului s-a calificat în 16-imile Cupei Italiei, după ce a trecut de Reggiana, scor 1-1 și 3-0 la loviturile de departajare.
Revenit la Nice după o jumătate de an petrecută la Catanzaro, Rareș Ilie a fost împrumutat în această vară la Empoli, echipă care a retrogradat din Serie A la finalul sezonului precedent.
Rareș Ilie, penalty ratat și gol de senzație în primul meci la Empoli
Regianna, locul 13 în sezonul trecut de Serie B, a deschis scorul pe „Stadio Carlo Castellani” în minutul 13, prin ivorianul Cedri Gondo.
Titularizat de antrenorul Guido Pagliuca, Ilie a avut ocazia de a egala în minutul 22, după ce Bozzolan a comis un henț în propriul careu. Fostul jucător de la Rapid a executat penalty-ul, însă nu a reușit să-l învingă pe portarul Motta.
S-a revanșat în minutul 65: a primit mingea de la Moruzzi și a trimis-o în poartă cu un șut superb dintr-o poziție laterală, de la mare distanță.
Rareș Ilie a părăsit terenul în minutul 85, când a fost înlocuit cu Danilo Busiello (17 ani).
Empoli a avut câștig de cauză la loviturile de departajare, unde a marcat prin Belardinelli, Elia și Busiello. Carboni a ratat, însă la fel au făcut și cei trei executanți de la Regianna: Gondo, Marras și Rover.
Empoli va juca în runda următoare din Cupa Italiei cu învingătoarea meciului dintre Genoa, club patronat de Dan Șucu, și Lanerossi Vicenza.