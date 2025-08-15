Drifturile au lăsat urme FOTO. Cum arată parcarea din jurul Arenei Naționale înainte de meciul Dinamo - UTA

DINAMO - UTA. Imagini inedite în parcarea Arenei Naționale, înainte de startul partidei din etapa #6.

Etapa #4 a Campionatului Național de Drift 2025 a avut loc la finalul săptămânii trecute în jurul celui mai mare stadion din țară.

DINAMO - UTA. Urme de anvelope în jurul Arenei Naționale

De jur împrejurul Arenei Naționale au rămas urme de anvelope și bucăți de cauciuc care s-au desprins în timpul evenimentului și nu au fost îndepărtate.

Din cauza evenimentului, FCSB a fost nevoită să dispute meciul cu Unirea Slobozia din etapa #5, scor 0-1, în Ghencea.

„Sunt curios câți bani dau și ăștia de fac drifturi...”, spunea Mihai Stoica, managerul general al FCSB, în momentul în care campioana a aflat că va fi izgonită de pe Arenă.

Dinamo - UTA Arad, echipele de start

Dinamo: Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Kyriakou, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Pop, Musi

Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Kyriakou, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Pop, Musi Antrenor: Zeljko Kopic

Zeljko Kopic Rezerve: Ailiesei, Din Licaciu, Pașcalău, Karamoko, Tabuncic, Milanov, C. Mihai, Caragea, Soro, Bărbulescu

Ailiesei, Din Licaciu, Pașcalău, Karamoko, Tabuncic, Milanov, C. Mihai, Caragea, Soro, Bărbulescu UTA Arad: Iliev – Țuțu, Benga, Poulolo, Padula – Ov. Popescu, Van Durmen – Tzioni, A. Roman, V. Costache - Abdallah

Iliev – Țuțu, Benga, Poulolo, Padula – Ov. Popescu, Van Durmen – Tzioni, A. Roman, V. Costache - Abdallah Antrenor: Adrian Mihalcea

Adrian Mihalcea Rezerve: Gorcea, Alomerovic, Pospelov, Hodoșan, Iacob, Zsori, L. Mihai, Vlăsceanu, Hrezdac

Gorcea, Alomerovic, Pospelov, Hodoșan, Iacob, Zsori, L. Mihai, Vlăsceanu, Hrezdac Arbitru: Colţescu Sebastian, Asistenți: Popescu Adrian, Ilinca Cristian Daniel, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Badea Marius

Colţescu Sebastian, Popescu Adrian, Ilinca Cristian Daniel, Cojocaru Adrian Viorel, Badea Marius Stadion: Arena Naţională

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport