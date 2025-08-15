„Am câștigat o «armă» nouă” Antrenorul lui PSV a vorbit la superlativ despre Dennis Man: „Ne poate ajuta imediat” + când poate debuta
Dennis Man FOTO: Instagram
„Am câștigat o «armă» nouă” Antrenorul lui PSV a vorbit la superlativ despre Dennis Man: „Ne poate ajuta imediat” + când poate debuta

  • Peter Bosz (61 de ani), antrenorul lui PSV Eindhoven, a vorbit despre șansele ca Dennis Man (26 de ani) să debuteze în meciul cu Twente, duminică, de la ora 15:30.

Dennis Man s-a alăturat lotului celor de la PSV, în această vară, după cinci sezoane petrecute la Parma, însă debutul său s-ar putea amâna.

Peter Bosz, despre transferul lui Dennis Man: „Am câștigat o «armă» cu totul nouă”

Întrebat de jurnaliștii olandezi dacă îl va folosi pe român în prima etapă din campionat, împotriva lui Twente, Peter Bosz a răspuns: „Dennis Man este disponibil, da. Dacă va juca? Nu știu încă”, a spus la conferința de presă, arată gsp.ro.

Tehnicianul campioanei din Eredivisie are mai multe opțiuni pe plan ofensiv. Mai mult, a oferit despre nivelul de pregătire al lui Dennis Man.

„Cu Plea, Van Bommel și Man în echipă am câștigat o «armă» cu totul nouă. Man ne poate ajuta imediat.

Nu este încă pregătit să joace 90 de minute, întrucât s-a antrenat mult mai puțin decât restul echipei. Dar îmi face o impresie bună.

Nu l-am văzut niciodată pe viu, dar îi recunosc calitățile din videoclipuri. Este un jucător interesant, vom vedea dacă se va descurca”, a continuat Peter Bosz, conform sursei menționate anterior.

PSV o va întâlni, duminică, în a doua etapă din Eredivisie, de la ora 17:30, în deplasare, pe De Grolsche Veste, pe Twente.

Campioana en-titre a început stagiunea din campionat cu o victorie, pe teren propriu, împotriva celor de la Sparta Rotterdam, 6-1.

Dennis Man, prima declarație după ce a semnat cu PSV: „Am o mare dorință”

PSV a plătit către Parma 8,5 milioane de euro plus bonusuri pentru a-l transfera pe Dennis Man. Românul va câștiga 1,7 milioane de euro per an la Eindhoven, un salariu mai mic decât cel încasat de la trupa de pe „Ennio Tardini”.

Man a oferit prima declarație după ce a semnat cu PSV și a lăsat de înțeles că alegerea pe care a făcut-o a fost ușoară.

„Când m-a sunat agentul meu și mi-a spus că PSV este interesată, am zis imediat: «let’s go» (n.r. - să mergem)!

Este un club pentru care orice jucător ambițios își dorește să joace. Cunosc mulți fotbaliști care au evoluat aici: Madueke, Gakpo, Xavi Simons, Ronaldo… și lista poate continua.

PSV este un club cu o istorie extraordinară, care luptă în fiecare sezon pentru trofee. Și eu îmi doresc asta. Am o mare dorință să dau totul la fiecare meci și să cuceresc multe trofee cu PSV. Abia aștept să încep”, a spus Dennis Man, potrivit psv.nl.

Pentru un post de titular, Dennis Man se va lupta cu fostul jucător al celor de la Bayern Munchen, Ivan Perisic. Contractul românului are o valabilitate de patru ani.

