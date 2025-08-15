„Am câștigat o «armă» nouă” Antrenorul lui PSV a vorbit la superlativ despre Dennis Man: „Ne poate ajuta imediat” + când poate debuta

Peter Bosz (61 de ani), antrenorul lui PSV Eindhoven, a vorbit despre șansele ca Dennis Man (26 de ani) să debuteze în meciul cu Twente, duminică, de la ora 15:30.

Dennis Man s-a alăturat lotului celor de la PSV, în această vară, după cinci sezoane petrecute la Parma, însă debutul său s-ar putea amâna.

Peter Bosz, despre transferul lui Dennis Man: „Am câștigat o «armă» cu totul nouă”

Întrebat de jurnaliștii olandezi dacă îl va folosi pe român în prima etapă din campionat, împotriva lui Twente, Peter Bosz a răspuns: „Dennis Man este disponibil, da. Dacă va juca? Nu știu încă”, a spus la conferința de presă, arată gsp.ro.

Tehnicianul campioanei din Eredivisie are mai multe opțiuni pe plan ofensiv. Mai mult, a oferit despre nivelul de pregătire al lui Dennis Man.

„Cu Plea, Van Bommel și Man în echipă am câștigat o «armă» cu totul nouă. Man ne poate ajuta imediat.

Nu este încă pregătit să joace 90 de minute, întrucât s-a antrenat mult mai puțin decât restul echipei. Dar îmi face o impresie bună.

Nu l-am văzut niciodată pe viu, dar îi recunosc calitățile din videoclipuri. Este un jucător interesant, vom vedea dacă se va descurca”, a continuat Peter Bosz, conform sursei menționate anterior.

PSV o va întâlni, duminică, în a doua etapă din Eredivisie, de la ora 17:30, în deplasare, pe De Grolsche Veste, pe Twente.

Campioana en-titre a început stagiunea din campionat cu o victorie, pe teren propriu, împotriva celor de la Sparta Rotterdam, 6-1.

Dennis Man, prima declarație după ce a semnat cu PSV: „Am o mare dorință”

PSV a plătit către Parma 8,5 milioane de euro plus bonusuri pentru a-l transfera pe Dennis Man. Românul va câștiga 1,7 milioane de euro per an la Eindhoven, un salariu mai mic decât cel încasat de la trupa de pe „Ennio Tardini”.

Man a oferit prima declarație după ce a semnat cu PSV și a lăsat de înțeles că alegerea pe care a făcut-o a fost ușoară.

„Când m-a sunat agentul meu și mi-a spus că PSV este interesată, am zis imediat: «let’s go» (n.r. - să mergem)!

Este un club pentru care orice jucător ambițios își dorește să joace. Cunosc mulți fotbaliști care au evoluat aici: Madueke, Gakpo, Xavi Simons, Ronaldo… și lista poate continua.

PSV este un club cu o istorie extraordinară, care luptă în fiecare sezon pentru trofee. Și eu îmi doresc asta. Am o mare dorință să dau totul la fiecare meci și să cuceresc multe trofee cu PSV. Abia aștept să încep”, a spus Dennis Man, potrivit psv.nl.

27 este numărul pe care îl va purta Dennis Man la PSV

Pentru un post de titular, Dennis Man se va lupta cu fostul jucător al celor de la Bayern Munchen, Ivan Perisic. Contractul românului are o valabilitate de patru ani.

