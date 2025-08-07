Tănase, pus la zid de Marica Acționarul echipei Farul Constanța a auzit declarațiile jucătorului de la FCSB și nu l-a menajat: „Vedem tupeul, nesimțirea”

Ciprian Marica (39 de ani) a taxat dur declarațiile lui Florin Tănase (30 de ani), după meciul pierdut de FCSB împotriva lui Farul, 1-2.

„Decarul” campioanei României a criticat prestația arbitrului George Găman.

FCSB se află pe locul 11, cu 4 puncte acumulate, în primele 4 etape din Superliga.

Florin Tănase, pus la zid de Marica: „Vedem tupeul, chiar nesimțirea”

Florin Tănase l-a acuzat pe „centralul” George Găman de viciere de rezultat la meciul cu Farul, iar Ciprian Marica, președintele formației de la malul mării, a criticat dur declarațiile „decarului” de la FCSB.

„Vorbeam cu Mircea Lucescu despre situația echipelor din România și chiar despre FCSB.

Zicea cât de greu e pentru un antrenor, după ce câștigă un titlu, să convingă un patron că mai trebuie să facă trei transferuri pentru a pune presiune pe cei care au ieșit campioni.

Să îl facă să înțeleagă că are nevoie de jucători, chiar buni, nu neapărat să fie titulari, dar să fie acolo pentru băieții ăștia care sunt bucuroși că au luat titlul.

Apoi, vedem tupeul, chiar nesimțirea lui Tănase, după meciuri, când vine la declarații și vorbește despre arbitri și zice că sunt «vai de capul lor». Vorbele lui dau o suficiență, e prea mare pentru a fi un simplu jucător. Pe fondul ăsta, FCSB avea nevoie de trei jucători buni”, a spus Ciprian Marica, potrivit prosport.ro.

Ce a spus Florin Tănase despre George Găman

FCSB a pierdut duelul împotriva lui Farul Constanța, 1-2, deși a deschis scorul. Penalty-ul făcut de Ngezana și cartonașul roșu primit de Ștefan Târnovanu au destabilizat trupa lui Elias Charalambous.

„Marinarii” au câștigat partida printr-un gol marcat în prelungirile partidei. La finalul duelului, Florin Tănase a avut o reacție furibundă la adresa arbitrilor.

„Ce a făcut în seara asta Găman… eu sincer n-am mai văzut așa ceva. Să fii chemat de atâtea ori pe la VAR, săracul, vai de capul lui. A devenit sensibil în ultimul timp. Fix la meciul nostru, părerea mea e că nu avea de ce să fie eliminat Târnovanu.

Îmi aduc aminte din alte meciuri când se făcea că nu aude anumite expresii de la alți jucători. În seara asta… nu avem ce să facem. Conduceam 1-0, dar s-a văzut foarte clar. A venit chitit.

Nu știa ce explicații să dea. Sunt curios câte etape o să fie și el suspendat acum. Să ne explice și nouă cineva ce s-a întâmplat în seara asta, pentru că nu e normal”, a spus Tănase, la sfârșitul duelului cu Farul Constanța.

Înfrângerea împotriva formației Farul Constanța a oprit seria lui FCSB de 27 de meciuri fără eșec, în Superliga.

