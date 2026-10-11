Fanii i-au dat bani! VIDEO. Moment nemaivăzut pentru  un portar român în Israel

Raul Bălbărău (25 de ani), fostul portar de la Petrolul Ploiești, a fost protagonistul unui moment inedit în Israel.

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În această vară, goalkeeperul român a ajuns gratis la Bnei Sakhnin, formație care s-a deplasat, în etapa #6 a campionatului din Israel, pe terenul celor de la Maccabi Tel Aviv.

VIDEO. Raul Bălbărău a primit bani de la fani, în Israel

Gazdele au expediat 33 de șuturi spre poartă, dintre care șase au fost cadrate, însă Bălbărău a avut cinci intervenții decisive și a păstrat poarta intactă.

S-a terminat 0-0, iar la finalul partidei, portarul român a fost răsplătit de fani. Aceștia i-au oferit 300 de shekeli (n.r. – aproximativ 80 de euro), potrivit fanatik.ro.

Bălbărău nu a vrut să ia banii, însă suporterii au insistat, iar portarul român i-a acceptat în cele din urmă.

Apoi, i-a dat mai departe unei persoane din staff-ul echipei.

אין חבר נאמן כמו כסף מזומן https://t.co/VWlnppAAvV — Nir Tsadok (@NirTsadok) October 10, 2026

La Bnei Sakhnin mai evoluează alți doi jucători români. Este vorba de Daniel Paraschiv și Antonio Sefer, ambii ex- Rapid.

În duelul cu Maccabi Tel Aviv, Paraschiv a evoluat din minutul 55, în timp ce Sefer a rămas rezervă neutilizată.

8 a fost nota primită de Raul Bălbărău, potrivit sofascore.com

În acest moment, Bnei Sakhnin ocupă locul 10, cu 5 puncte, după primele 6 etape.

În stagiunea trecută, echipa s-a luptat pentru evitarea retrogradării și a terminat în cele din urmă pe locul 11, cu 34 de puncte, cu 6 mai multe față de Ashdod, prima formație sub linie.

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