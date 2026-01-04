Impresionat de noul transfer  Mihai Stoica îi prevede un viitor strălucit la FCSB: „N-am nicio emoție. El are totul filmat”
Andre Duarte FOTO: Facebook FCSB
Superliga

Impresionat de noul transfer Mihai Stoica îi prevede un viitor strălucit la FCSB: „N-am nicio emoție. El are totul filmat”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 04.01.2026, ora 09:05
alt-text Actualizat: 04.01.2026, ora 09:05
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, este impresionat de Andre Duarte (28 de ani).

Andre Duarte a semnat cu FCSB, la începutul lunii decembrie, însă este în plin proces cu fostul său club, Ujpest. Are însă un atu, spune Stoica.

Andre Duarte l-a impresionat pe Mihai Stoica: „Îi știa pe toți”

Portughezul s-a pregătit deja cu FCSB și l-a impresionat pe Mihai Stoica.

A fost o săptămână cu noi: 5 zile s-a antrenat.

Am zis să vină ca să-și cunoască viitorii colegi, dar el se uitase la meciuri și îi știa pe toți.

Chiar ne-a impresionat din punctul ăsta de vedere”, a spus președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, la Prima Sport.

Mihai Stoica prevede un viitor strălucit pentru Andre Duarte la FCSB:

Eu am foarte, foarte mare încredere în el. Mi-a plăcut foarte mult când era la FCU Craiova, l-am urmărit și după aia.

A jucat peste tot. N-am nicio emoție că ne-ar putea face probleme”.

Andre Duarte, pregătit de procesul cu Ujpest: „Stă bine de tot”

Deși Ujpest consideră că Andre Duarte și-a reziliat contractul cauzând pagube clubului, Mihai Stoica știe care este atuul fundașului în procesul împotriva fostului său club.

Modul în care Ujpest a considerat că trebuie să se comporte (n.r. este atuul). El are totul filmat. Stă bine de tot în proces cu ei.

A venit să se antreneze și era dat afară. Probabil că așa se poartă pe-acolo, dar oamenii nu știu cum se soluționează astea la FIFA”, a mai spus oficialul celor de la FCSB.

Clubul maghiar ar fi pregătit să apeleze la TAS în cazul în care FIFA îi va da câștig de cauză lui Andre Duarte în proces.

Până la soluționarea cazului, fotbalistul portughez nu va evolua pentru campioana României.

Cifrele lui Andre Duarte

  • FCU Craiova: 45 de meciuri, un gol
  • Ujpest: 44 de meciuri, un gol, o pasă decisivă
  • Estrela Amadora: 37 de meciuri, două goluri, o pasă decisivă
  • NK Osijek: 36 de meciuri, o pasă decisivă
  • Alverca: 3 meciuri

Andre Duarte a jucat de două ori împotriva celor de la FCSB în sezonul 2022-2023: în etapa #3, când partida s-a terminat 1-1, și în etapa #18, când echipa sa a pierdut cu 2-0.

11:53
