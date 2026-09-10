Raul Rusescu (38 de ani) a vorbit despre situația de la FCSB și despre posibilitatea ca Dan Petrescu să preia echipa în viitorul apropiat.

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Fostul atacant de la FCSB a participat, miercuri, la un meci demonstrativ de padel, alături de Adrian Mutu, Lukasz Szukala și Ciprian Marica.

La finalul jocului, a vorbit în detaliu despre ideea lui Gigi Becali, însă consideră că problemele de la club nu țin doar de patron sau de antrenor.

Raul Rusescu: „ Mi-aș dori ca Dan Petrescu să antreneze FCSB”

„Cred că nu doar antrenorii sunt de vină, nu doar patronul e de vină, am mai spus-o. E un cerc care înseamnă patron, manager, antrenor și jucător. Toată lumea trebuie să meargă în aceeași direcție.

Mi-aș dori să se întâmple lucrul ăsta. La momentul ăsta, nu o văd venind, nu o văd să se întâmple, dar m-ar bucura enorm ca Dan Petrescu să antreneze cea mai mare echipă din România”, a declarat Raul Rusescu.

Întrebat dacă cei trei noi jucători, Korenica, Drăguș și Muhar, se vor integra rapid, Rusescu a răspuns:

„Nu au altceva de făcut. Trebuie să se integreze, trebuie să se pună în slujba echipei, trebuie să-și arate valoarea. Că de asta au fost aleși. De asta sunt sumele care sunt vehiculate. Trebuie să se pune în slujba echipei să-și arate valoarea”.

Raul Rusescu: „Lui Hagi îi va fi foarte greu”

Cât despre debutul lui Gică Hagi în Nations League, ca selecționer, fostul atacant e încrezător, însă vede misiunea drept una foarte dificilă.

„Îi va fi foarte greu, dar, așa cum el personal mi-a spus, ce e greu e și frumos. Are mare încredere în ceea ce se va întâmpla. Și eu am încredere, l-am văzut optimist și asta e un lucru important.

Cred că e foarte important să poți să transmiți din încredere și din optimism jucătorilor. Dar, în același timp, trebuie să fim și realiști că este o grupă, la momentul ăsta, aș spune infernală pentru noi”, a mai spus Rusescu.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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