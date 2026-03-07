„Toți se bucură că nu e FCSB în play-off” Pe cine vede Ovidiu Herea favorită la titlu și ce nu-i place la Rapid: „Are puncte, dar jocul scârțâie”

Ovidiu Herea crede că FCSB ar fi fost foarte periculoasă dacă ar fi intrat în play-off în acest sezon

Fostul internațional crede că actuala campioană ar fi tras din nou la titlu dacă ar fi prins un loc în primele 6

Ce spune despre Rapid, ce șanse are la titlu, pe cine vede favorită și ce rapidiști crede că ar putea fi în lotul lui Lucescu

Fostul fotbalist al Rapidului, Ovidiu Herea, a vorbit despre șansele giuleștenilor în play-off și despre lupta pentru titlu din acest sezon.

Acesta spune că echipa a intrat de mai multe ori în play-off cu speranțe mari, însă de fiecare dată a ratat lupta reală pentru campionat.

„Până acum așa a fost, cu Rapidul care speră la titlu în play-off, dar care n-a reușit. Sperăm să nu mai fie așa și că se va bate cu șanse reale la titlu”, a zis Herea.

Totuși, Herea vede o altă echipă drept favorită în acest moment.

„E destul de greu. Văd Universitatea Craiova într-o formă bună, cu un lot foarte bun. Rapidul a adunat foarte multe puncte, dar a scârțâit mult la calitatea jocului.

Nu a fost acel joc pe care îl așteaptă suporterii, dar aici e un semn de întrebare. Craiova are lotul cel mai echilibrat și o văd principala favorită la titlu”, a zis Ovidiu Herea prezent la conferința de presă prilejuită de înscrierile în sezonul 17 la Victory Cup.

Absența FCSB din play-off , avantaj pentru rivale

Fostul rapidist consideră că lipsa celor de la FCSB din play-off avantajează echipele aflate în lupta pentru titlu.

„Clar e bine pentru toată lumea! Are un lot bun și a câștigat de două ori campionatul. Dacă ajungea și acum în play-off, era o echipă care îți punea probleme.

Ar fi încurcat foarte multe echipe și distanța n-ar fi fost una atât de mare și ar fi putut fi recuperată. Cred că toate echipele care sunt în play-off se bucură pentru că FCSB nu e în primele șase”.

Daniel Paraschiv, atacantul așteptat în Giulești?

Herea a vorbit și despre forma lui Daniel Paraschiv, despre care spune că mai are de demonstrat pentru a deveni atacantul dorit de suporteri.

„M-aș bucura ca el să fie atacantul pe care și l-ar dori toată suflarea rapidistă, doar că mai are de demonstrat. Mă bucur pentru că el a înscris din nou.

E important pentru că un atacant are nevoie de realizări și în acest fel îți câștigi încredere și poate evoluțiile lui să crească de la meci la meci”.

Vede trei rapidiști posibili la națională

Prezent la evenimentul Victory Cup, fostul internațional a vorbit și despre jucătorii de la Rapid care ar putea intra în atenția selecționerului Mircea Lucescu pentru națională.

„Borza îmi place foarte mult și cred că și-ar găsi loc acolo. Nu știu dacă ar fi titular, dar cu siguranță ar putea fi în lot. Și Dobre, pentru că a fost decisiv în acest campionat și a tras Rapidul după el.

Moruțan nu e în aceeași formă pe care o avea la echipa națională. Cred că mai are nevoie de timp pentru a reveni.

E ziua mea la meciul cu Turcia și voi sta acasă, nu mă duc nicăieri. M-aș bucura dacă am câștiga și să fie un cadou frumos pentru mine, dar e foarte greu”.

