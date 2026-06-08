Divock Origi (31 de ani), fost atacant la Liverpool sau AC Milan, și-a anunțat retragerea din fotbal.

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Belgianul era liber de contract de la începutul anului, după despărțirea de AC Milan, echipa secundă a formației din Serie A.

Divock Origi și-a anunțat retragerea la doar 31 de ani

Origi a făcut anunțul printr-un amplu mesaj pe contul său personal de Instagram.

„Mi-am îndeplinit misiunea în fotbal ca jucător

Mi-am îndeplinit visurile din copilărie de a juca pe cele mai mari scene și de a câștiga cele mai importante trofee. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate acestea.

Fanilor mei din întreaga lume, care m-au ajutat să strălucesc: fiecare moment legendar, fiecare gol, fiecare bucățică de istorie pe care am făcut-o împreună vor rămâne pentru totdeauna ale noastre.

Le mulțumesc echipelor pentru care am jucat, tuturor antrenorilor și colegilor care au fost alături de mine. M-ați format în niște feluri care depășesc terenul de fotbal.

Să reprezint Belgia, țara mea, în timp ce am avut cu mine și rădăcinile kenyene, a fost o bucurie.

Iar familiei mele și celor apropiați... Fără voi, nu aș fi fost cine sunt astăzi. Vă sunt recunoscător pentru totdeauna.

Misiunea s-a terminat. Acum voi începe o nouă etapă. Urmează multe în această călătorie. Cu dragoste, Divock Origi” , se arată în postarea fostului atacant.

Omule, ascultă-mă, nu puteai face un film mai bun. Hollywood, vino să discutăm!!!! Numai Dumnezeu putea face așa ceva. Doar Dumnezeu putea scrie Povestea lui Divock Origi. Mi-a oferit acest cadou incredibil. Un cadou care m-a dus unde nu-mi puteam imagina vreodată. Divock Origi, în The Player's Tribune

Viitorul lui Origi: designer de modă, antreprenor, filantrop

În The Player's Tribune, Origi a dezvăluit și ce urmează pentru el după fotbal:

„Am noi obiective și sunt alte lucruri în viață pe care vreau să le fac cu aceeași pasiune cu care am jucat fotbal atâția ani. Pentru început, vreau să mă dedic modei ca meserie. Deja m-am dedicat să asimilez cât mai multe informații despre industrie și despre istoria ei.

Îmi doresc să învăț până la cel mai înalt nivel și sper să am oportunitatea să o fac de la ce mai mari designeri din lume.

Voi continua să dezvolt și partea antreprenorială, cu DLF, o agenție de fotbal pe care o dezvolt cu partenerul și co-proprietarul Marvin Willem Ofori.

În final, voi căuta orice oportunitate să fiu o pune pentru noua generație de fotbaliști și nu numai, prin acțiuni caritabile.

În fotbal, am găsit mereu o cale prin care să trec la nivelul următor și voi face și asta în acest nou capitol”.

Format la KFC De Zwaluw Wiemismeer între 1998 și 1999, apoi la KRC Harelbeke până în 2001, Origi a evoluat pentru juniorii celor de la Genk și LOSC Lille înainte de trece la profesioniști.

În 2014, Liverpool plătea 12,63 de milioane de euro pentru transferul său din Franța, însă a debutat pentru „cormorani” abia în 2015.

De-a lungul carierei a mai jucat pentru Wolfsburg, AC Milan și Nottingham Forest.

Decisiv la ultimul trofeu al Ligii Campionilor câștigat de Liverpool

În 2019, formația de pe Anfield, antrenată la acea vreme de Jurgen Klopp, reușea să pună mâna pe cel mai râvnit trofeu intercluburi, după o pauză de 14 ani.

În semifinalele competiției, Liverpool a întors spectaculos soarta calificării în dubla cu Barcelona.

După înfrângerea cu 0-3 pe Camp Nou, echipa engleză a câștigat cu 4-0 pe teren propriu, iar Origi a marcat de două ori în acel meci.

Ulterior, belgianul avea să marcheze și în finala cu Tottenham, câștigată de Liverpool cu 2-0.

175 de meciuri a bifat Origi pentru Liverpool: a marcat 41 de goluri și a reușit 14 pase decisive

La echipa națională, Divock a bifat 18 meciuri și a reușit să marcheze 3 goluri.

A fost parte din lotul Belgiei la Cupa Mondială din 2014, când „Dracii Roșii” ajungeau până în sferturile de finală ale competiției.

Palmaresul lui Divock Origi

1 X Liga Campionilor

1X Supercupa Europei

1X Premier League

1X Campionatul Mondial al Cluburilor

1 X Cupa Angliei

1 X Supercupa Angliei

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