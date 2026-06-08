FCSB, devansată! Care e cea mai valoroasă echipă din Liga 1 + Cine este cel mai scump jucător

Transfermarkt a actualizat cotele de piață din Liga 1, iar campioana U Craiova a devenit cea mai valoroasă echipă, depășind-o pe FCSB.

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Oltenii au avut un sezon de vis, reușind să cucerească primul event după o pauză de 35 de ani.

Grație acestei performanțe, cotele de piață ale jucătorilor au crescut și ele, iar formația din Bănie a devenit cea mai valoroasă echipă din Liga 1.

U Craiova, cea mai valoroasă echipă din Liga 1

În acest moment, lotul Craiovei este evaluat la 34,5 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

FCSB, formație care a dominat autoritar clasamentul în ultimii ani, a coborât pe locul 2, cu o valoare totală de 31,30 milioane de euro.

Ultima treaptă a podiumului este ocupată de Rapid, cu 27,93 milioane de euro.

Clasamentul celor mai valoroase echipe din Liga 1

Universitatea Craiova – 34,5 milioane euro

FCSB – 31,30 milioane euro

Rapid – 27,93 milioane euro

CFR Cluj – 22,70 milioane euro

Dinamo – 19,90 milioane euro

U Cluj – 18,98 milioane euro

Ștefan Baiaram, cel mai scump jucător din Liga 1

După actualizarea cotelor de piață, atacantul de 22 de ani al oltenilor a ajuns la o valoare de 5.000.000 de euro.

Șrefan Baiaram

Astfel, Bairaram a devenit cel mai scump jucător din Liga 1, după ce l-a depășit pe Olaru. Până acum mijlocașul de la FCSB era cotat la 5 milioane de euro, însă în urma ultimei actualizări cota sa a scăzut la 4,5 milioane de euro.

Cum arată cotele celor mai importanți jucători din lotul Universității Craiova

Laurențiu Popescu – 1,2 milioane euro (de la 1 milion)

Oleksandr Romanchuk – 2,5 milioane euro (de la 2 milioane)

Vladimir Screciu – 2,5 milioane euro (de la 2 milioane)

Anzor Mekvabishvili – 2 milioane euro (de la 1,5 milioane)

Tudor Băluță – 1,7 milioane euro (de la 1,4 milioane)

David Matei – 1,7 milioane euro (de la 900.000 euro)

Samuel Teles – 1 milion euro (de la 800.000 euro)

Carlos Mora – 2 milioane euro (de la 1,3 milioane)

Ștefan Baiaram – 5 milioane euro (de la 4,5 milioane)

Assad Al-Hamlawi – 2 milioane euro (de la 1,4 milioane)

Steven Nsimba – 1 milion euro (de la 800.000 euro)

Ce urmează pentru U Craiova

După câștigarea titlului, U Craiova urmează să evolueze în preliminariile Ligii Campionilor, unde vor intra în competiție încă din primul tur.

Tragerea la sorți este programată pentru 16/17 iunie, în timp ce partidele se vor juca după cum urmează:

7/8 iulie prima manșă a turului preliminar

14/15 iulie returul

Între cele două meciuri, Craiova urmează să dispute și Supercupa României, programată pe 12 iulie.

Adversară va fi tot U Cluj, formație pe care oltenii au învins-o atât în finala Cupei României, cât și în meciul care a decis titlul în Liga 1.

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