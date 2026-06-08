Derby suspendat din cauza rachetelor Meci de baschet din Israel, afectat de războiul din Iran. Jucătorii au refuzat să revină pe teren: „De ce se tem?”

Semifinala dintre Hapoel Tel Aviv și Hapoel Ierusalim a fost suspendată duminică seară, după o alertă aeriană declanșată în Israel.

Meciul a fost oprit după sfertul al treilea, la scorul de 77-67 pentru Hapoel Tel Aviv, iar spectatorii au fost evacuați din sală.

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Iranul a lansat, duminică, un nou atac cu rachete spre Israel, iar autoritățile au activat alertele aeriene în mai multe zone ale țării. Sistemele israeliene de apărare au fost puse în funcțiune pentru interceptarea amenințărilor.

Alertă în Israel. Semifinală de baschet oprită după sfertul trei: „Este imposibil să reluăm meciul”

Ca măsură de siguranță, autoritățile au interzis temporar adunările de peste 500 de persoane în astfel de situații.

După finalul sfertului al treilea, arbitrii au oprit jocul, i-au trimis pe baschetbaliști la vestiare și le-au cerut spectatorilor să părăsească arena.

Hapoel Tel Aviv conducea cu 77-67 în momentul întreruperii partidei. Jucătorii lui Hapoel Ierusalim nu au vrut să revină pe teren, din cauza riscurilor prea mari, conform basketnews.com.

Este imposibil să reluăm meciul. Trebuie să respectăm promisiunile pe care le-am făcut jucătorilor. Ei nu se pot concentra acum la baschet, trebuie să se concentreze pe viețile lor. Yonatan Alon, antrenorul celor de la Hapoel Jerusalem

Clubul din Ierusalim a transmis același mesaj și pe rețelele sociale.

„În circumstanțele actuale, jucătorii noștri nu se simt în siguranță și nu sunt capabili să se concentreze la baschet. Este o situație neobișnuită. Ne susținem jucătorii și decizia lor”, a transmis Hapoel Ierusalim.

De partea cealaltă, Ofer Yannay, patronul lui Hapoel Tel Aviv, a criticat refuzul adversarilor de a reveni pe teren.

„De ce se tem? Jucătorii noștri se încălzesc și îi așteaptă pe cei de la Hapoel Jerusalem.

Instrucțiunile oficiale ale Home Front Command permit disputarea meciului fără public”, a scris Yannay pe X.

What are they afraid of? Our players are warming up and waiting for @JerusalemBasket players.. the official guidelines from Home Front Command allows the game to be played without audience? pic.twitter.com/aJbJvIUy3T — Ofer (@OferYannay) June 7, 2026

Liga israeliană a anunțat ulterior că departamentul juridic al federației de baschet va decide ce se întâmplă cu partida.

Schimb de rachete între Iran și Israel

Duminică seară, Iranul a lansat rachete spre nordul țării, după un atac israelian asupra unor ținte Hezbollah din Beirut.

Ulterior, Israelul a răspuns cu lovituri aeriene în Iran, asupra unor obiective militare din centrul și vestul țării. Schimbul de atacuri pune presiune pe armistițiul fragil convenit în aprilie.

Președintele american Donald Trump i-ar fi cerut premierului Benjamin Netanyahu să nu răspundă atacului iranian, de teamă că noi lovituri ar putea deraia negocierile dintre SUA și Iran, conform bbc.com.

Totuși, Israelul a continuat atacurile, susținând că acționează ca răspuns la loviturile venite dinspre Iran și la atacurile Hezbollah.

11 rachete balistice ar fi lansat Iranul spre Israel, potrivit Reuters. Serviciile de urgență au transmis că nu au fost raportate victime, iar autoritățile nu au anunțat, până acum, pagube majore

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