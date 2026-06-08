„Nu există decizii perfecte” Andrei Nicolescu a rupt tăcerea după plecarea lui Zeljko Kopic: „Asta încercăm să facem la Dinamo”

Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a oferit o primă reacție după despărțirea de Zeljko Kopic (48 de ani) și instalarea lui Nuno Campos (51 de ani).

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După doi ani și jumătate petrecuți la Dinamo, Zeljko Kopic a ales să plece de la clubul din „Ștefan cel Mare”.

„Câinii” s-au mișcat rapid și l-au numit în funcție pe portughezul Nuno Campos, care a pregătit-o în ultimul an pe Zalaegerszeg, formație din prima ligă a Ungariei.

Andrei Nicolescu: „Cele mai importante schimbări nu vin cu garanții”

Președintele lui Dinamo a transmis un mesaj amplu pe pagina sa de Facebook, după cele întâmplate în ultimele zile la gruparea roș-albă.

Nicolescu a evidențiat încheierea unei etape semnificative pentru club, a explicat strategia din spatele alegerii noului tehnician și a vorbit despre nevoia de a construi mai departe într-o etapă de tranziție.

„În viață, cele mai importante schimbări nu vin cu garanții.

Nu vin însoțite de un certificat care să îți spună că ai luat decizia corectă. Nu vin cu promisiunea că tot ce urmează va fi mai bine. Vin, de cele mai multe ori, într-un moment în care trebuie să alegi dacă rămâi acolo unde te afli sau dacă ai curajul să deschizi o ușă nouă.

La Dinamo se încheie o etapă importantă.

Au fost aproape trei ani în care am construit împreună cu Zeljko Kopic un drum care a început într-un moment dificil pentru club și care ne lasă astăzi într-un loc mai bun decât cel în care eram atunci.

Zeljko Kopic după Dinamo - FCSB 1-2/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro

Pentru asta există respect și recunoștință. Dar fotbalul are o particularitate pe care nu o poți negocia. Nu îți permite să rămâi prea mult timp privind în urmă. Îți cere permanent să alegi. Să continui. Să îți asumi următorul pas înainte să afli unde te va duce.

În zilele următoare vom începe un nou capitol.

Nu știm exact cum va arăta. Nu știm câte provocări va aduce și nici câte satisfacții. Știm însă că alegerea acestui drum nu a fost făcută la întâmplare.

Am analizat, am comparat, am discutat și am folosit instrumente moderne de evaluare pentru a identifica profilul care răspunde cel mai bine nevoilor actuale ale clubului. Nu există decizii perfecte înainte ca timpul să le confirme.

Există doar decizii luate cu seriozitate, cu argumente și cu dorința sinceră de a fi cât mai aproape de ceea ce este corect pentru Dinamo. Asta am încercat să facem.

Există momente în care stabilitatea înseamnă să păstrezi lucrurile așa cum sunt. Și există momente în care stabilitatea înseamnă să ai curajul să deschizi un nou capitol.

Noi credem că acesta este unul dintre acele momente.

Pentru că fiecare lucru valoros pe care l-am construit vreodată a fost, la început, doar un nou început”, se arată în postarea lui Andrei Nicolescu pe pagina oficială de Facebook.

Cine este Nuno Campos

Retras din cariera de fotbalist în anul 2005, după ce a jucat la cluburi precum Vitoria de Setubal, Farense sau Uniao Madeira, Campos și-a început cariera de antrenor în 2007, ca antrenor secund al echipei 1 Dezembro.

Au urmat apoi mai multe experiențe ca „secund” la cluburi din Portugalia, fiind ulterior cooptat în staff-ul lui Paulo Fonseca. Acesta l-a însoțit pe Fonseca la Porto, Braga sau Șahtior Donețk.

Prima sa experiență ca antrenor principal a avut loc în 2021, atunci când a preluat-o pe Santa Clara, echipă la care a rezistat doar 9 meciuri. Ulterior, a pregătit-o timp de 10 meciuri pe Tondela, revenind la rolul de „secund” în 2024, la gruparea mexicană Toluca.

Nuno Campos/ Foto: IMAGO

În ultimii doi ani Campos a antrenat echipa under 20 a brazilienilor de la Flamengo, iar apoi a preluat-o pe Zalaegerszeg.

Campos a semnat cu Dinamo un contract pe două sezoane, valabil până la data de 30.06.2028.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport