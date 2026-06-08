Acuzații grave Un fotbalist care va juca la CM 2026 i-ar fi făcut propuneri indecente unei fete de 14 ani, chiar în cantonamentul naționalei
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Campionatul Mondial

Acuzații grave Un fotbalist care va juca la CM 2026 i-ar fi făcut propuneri indecente unei fete de 14 ani, chiar în cantonamentul naționalei

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 08.06.2026, ora 09:31
alt-text Actualizat: 08.06.2026, ora 10:43
  • Un fotbalist internațional a fost acuzat de tatăl unei tinere în vârstă de 14 ani că i-ar fi făcut propuneri indecente fiicei sale.
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Totul s-ar fi petrecut la un hotel de cinci stele din Turcia, în timp ce tânăra se afla la piscină alături de sora sa în vârstă de 10 ani.

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Un fotbalist internațional, acuzat că i-a făcut propuneri indecente unei copile de 14 ani

Tatăl fetei a vorbit despre incidentele petrecute, spunând că totul s-a întâmplat în timp ce familia se afla în vacanță. Aceștia s-au cazat la același hotel în care se afla și o echipă națională care va participa la Campionatul Mondial.

Totul s-ar fi petrecut pe 24 mai, în timpul prânzului, când tatăl și o parte din familie s-au dus să cumpere înghețată, lăsându-le pe copile singure lângă piscină.

„Mâncam o înghețată când a sunat telefonul soției mele și era fiica mea care plângea în hohote. Ne-a rugat să ne grăbim și să venim la piscină”, a declarat tatăl fetei, potrivit dailymail.co.uk.

Când a ajuns la piscină, fiica sa i-a povestit că un fotbalist o abordase. Încântată că a întâlnit o celebritate, aceasta i-a cerut o fotografie și, ulterior, fotbalistul i-a luat telefonul și și-a căutat contul de Instagram. Nu s-a oprit aici, pentru că apoi și-a și trimis mesaj de pe contul fetei.

Fotbalistul a insistat, chiar dacă știa vârsta tinerei

După ce fata i-a spus ce vârstă are, jucătorul ar fi numit-o „sexy” și, mai mult, i-ar fi propus și o îmbrățișare. După ce fata a refuzat, acesta a insistat, și ar fi chemat-o în spatele unui gard viu, acolo unde „nimeni nu poate vedea”.

Panicată, aceasta i-a sunat pe părinți și a fugit pe partea cealaltă a piscinei. Părintele său a anunțat imediat conducerea hotelului despre cele întâmplate, iar apoi s-a întâlnit cu staff-ul și antrenorul echipei.

În acel moment, acesta a refuzat scuzele antrenorului, spunându-i: „Nu vreau scuze din partea ta”. Acesta a cerut să fie pus față-n față cu fotbalistul.

În timp ce toate acestea se întâmplau, mama fetei a descoperit că jucătorul ar fi încercat același lucru cu o altă tânără.

„Soția mea a întâlnit o altă mamă care a spus că și fiica ei de 15 ani fusese abordată într-un mod nepotrivit de același jucător. Am încercat să o convingem să meargă cu noi la poliție, dar a refuzat”, a mai spus tatăl fetei.

Tatăl fetei acuză conducerea hotelului

Tatăl a cerut filmările de pe camerele de supraveghere, dar a avut parte de o surpriză neplăcută:

„Trebuie să aveți camere de supraveghere video undeva care să poată dovedi ce s-a întâmplat.

Le-am spus celor de la hotel: «Deci sunteți mulțumiți că se întâmplă astfel de lucruri la hotelul vostru și nu veți face nimic în privința asta?»”.

În acest context, tatăl a contactat autoritățile din Turcia pentru a semnala cele întâmplate, fiind de părere că reprezentanții hotelului nu au luat în serios incidentul.

„Am simțit că hotelul le-a acordat prioritate. Nu există nicio scuză pentru așa ceva și, din cauza profilului echipei de fotbal, părea că sunt tratați diferit. Aveau impresia că pot scăpa nepedepsiți cu ce vor”, a spus el.

De asemenea, tatăl se temea că jucătorul respectiv se va apropia și de alte tinere care erau cazate în același hotel:

„Teama mea era că, imediat ce plecam, el se va întoarce la piscină și va face aceleași lucruri cu alți copii”.

Echipa națională a Iranului a efectuat un stagiu de pregătire în Antalya înainte de a se deplasa în Mexic, unde jucătorii și staff-ul vor fi cazați pe durata desfășurării turneului final.

Daily Mail a publicat o fotografie în care jucătorul acuzat că a făcut propuneri indecente apare alături de adolescenta în vârstă de 14 ani.

Fotbalistul pare a fi îmbrăcat într-un tricou oficial pe care apare logoul companiei iraniene Majid, care este sponsorul tehnic al naționalei Iranului. Aceasta este singura reprezentativă de la CM 2026 care este „îmbrăcată” de firma respectivă.

Jucătorul s-a fotografiat cu minora pe care a hărțuit-o ulterior FOTO Daily Mail Jucătorul s-a fotografiat cu minora pe care a hărțuit-o ulterior FOTO Daily Mail
Jucătorul s-a fotografiat cu minora pe care a hărțuit-o ulterior FOTO Daily Mail

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