Tensiuni înainte de Mondial! Vedetele Franței, în frunte cu Mbappe și Cherki, conflict cu Federația din cauza pariurilor: „Cunosc oameni care au suferit din cauza asta”
Echipa națională a Franței. Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Tensiuni înainte de Mondial! Vedetele Franței, în frunte cu Mbappe și Cherki, conflict cu Federația din cauza pariurilor: „Cunosc oameni care au suferit din cauza asta”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.06.2026, ora 22:14
alt-text Actualizat: 08.06.2026, ora 22:56
  • O parte dintre jucătorii naționalei Franței au intrat în conflict cu Federația, din cauza modului în care a fost folosită imaginea lor într-o reclamă la pariuri sportive.
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Tensiunile au apărut chiar cu câteva zile înaintea Campionatului Mondial, unde naționala lui Didier Deschampes se află printre favoritele la trofeu.

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Kylian Mbappe și alți patru jucători, în conflict cu Federația Franceză de Fotbal

Conflictul a început marțea trecută, odată cu publicarea unei reclame de către Betclic, o companie de pariuri online, care a folosit imaginea a 5 jucători de la naționala Franței.

Reclama a apărut înaintea meciului amical cu Coasta de Fildeș și îi prezenta pe Cherki, în prim-plan, Mbappe, Olise, Dembele și Doue.

Aceștia nu ar fi fost informați corect despre scopul ședinței foto pe care au avut-o pentru această reclamă, iar Cherki și Mbappe au fost cei mai iritați de situație, informează lequipe.fr.

Concret, reclama nu ar fi respectat termenii stabiliți între avocații care îi reprezintă pe jucători și Federație, în acordul semnat în 2023.

Având în vedere că Mondialul se apropie, problema va fi rezolvată, cel mai probabil, la finalul turneului, pentru a nu destabiliza lucrurile la echipă.

3 zile
au mai rămas până la startul CM 2026. Primul meci va fi Mexic - Africa de Sud, pe 11 iunie, de la ora 22:00

Kylian Mbappe: „Cunosc oameni care au suferit din cauza asta”

În trecut, Mbappe a vorbit în mai multe rânduri despre problemele pe care le cauzează jocurile de noroc.

„Nu am fost de acord în unele cazuri, cum ar fi în cazul firmelor legate de alimentația nesănătoasă și de jocurile de noroc.

Mulți dintre noi provenim din cartiere în care aceste lucruri au distrus multe vieți. Eu însumi cunosc oameni care au avut de suferit din cauza asta”, a declarat el la Canal Plus, conform marca.com.

Lotul Franței pentru CM 2026

  • Portari: Mike Maignan (30, AC Milan), Robin Risser (21, RC Lens), Brice Samba (32, Stade Rennais).
  • Fundași: Lucas Digne (32, Everton), Malo Gusto (22, Chelsea), Lucas Hernandez (30, PSG), Theo Hernandez (28, Al-Hilal), Ibrahima Konaté (26, Liverpool), Jules Koundé (27, FC Barcelona), Maxence Lacroix (26, Crystal Palace), William Saliba (25, Arsenal), Dayot Upamecano (27, Bayern).
  • Mijlocași: N'Golo Kanté (35, Fenerbahçe), Manu Koné (24, AS Roma), Adrien Rabiot (31, AC Milan), Aurélien Tchouaméni (26, Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (20, PSG).
  • Atacanți: Maghnes Akliouche (24 de ani, AS Monaco), Bradley Barcola (23 de ani, PSG), Rayan Cherki (22 de ani, Manchester City), Ousmane Dembélé (28 de ani, PSG), Désiré Doué (20 de ani, PSG), Jean-Philippe Mateta (28 de ani, Crystal Palace), Kylian Mbappé (27 de ani, Real Madrid), Michael Olise (24 de ani, Bayern München), Marcus Thuram (28 de ani, Inter Milano)

Franța face parte din grupa I a turneului final, una dintre cele mai echilibrate, unde va întâlni Senegal, Norvegia și Irak.

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