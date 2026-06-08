„Dușmanii mei să fie sănătoși” Andrei Nicolescu nu exclude plecarea de la Dinamo

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre viitorul său la club, după un final de sezon agitat în Ștefan cel Mare.

Despărțirea de Zeljko Kopic și criticile venite din partea unei părți a suporterilor au pus presiune pe conducere.

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Oficialul „câinilor” a explicat că situația sa este analizată, ca în fiecare an, de acționarii clubului. Și că debarcarea nu este exclusă.

Andrei Nicolescu nu exclude plecarea de la Dinamo: „Mandatul meu e tot timpul pe masa acționarilor”

„Mecanismul prin care aș putea pleca este clar. La sfârșitul fiecărui sezon facem un raport, abordăm exact tot ce s-a făcut anul ăsta, ce am crezut că facem, ce nu am atins, ce am atins.

Și anul trecut, și cu un an înainte, mandatul meu e tot timpul pe masa acționarilor, adică din perspectiva asta nu e o noutate. Și după ce facem în planul, plecăm la drum. Planul se mai poate schimba, asta e o altă discuție, dar deocamdată planurile sunt să mergem la drum înainte.

Decizia este a acționarilor. Sunt perspectiva sportivă și cea financiară, care nu e controlată 100% de mine, dar cumva intră în aria și a mea de responsabilitate”, a declarat Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

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Dinamo s-a despărțit de Zeljko Kopic, antrenorul care a stat doi ani și jumătate pe bancă, perioadă în care echipa a trecut de la lupta pentru salvarea de la retrogradare la două calificări consecutive în play-off.

Andrei Nicolescu fusese contestat de suporteri și înaintea plecării lui Kopic, în scandalul noii sigle a clubului. Noua identitate vizuală a provocat un val de reacții negative.

Planul lui Dinamo: deficit de patru ori mai mic

Nicolescu a vorbit și despre obiectivul financiar al clubului pentru sezonul următor.

„Avem un target să micșorăm deficitul operațional până la o valoare de vreo patru ori mai mică decât cea de anul acesta”, a spus oficialul „câinilor”.

Întrebat dacă performanța sportivă și reducerea deficitului nu se bat cap în cap, Andrei Nicolescu a explicat:

„La noi deficitul operațional a venit și din niște datorii de ieșire din insolvență, niște eforturi și o campanie de transferuri care au însemnat o valoare destul de mare anul trecut.

Noi ne-am asumat sume de transfer care într-adevăr n-au fost plătite toate la momentul realizării actelor. Sume de transfer care au trecut de 3 milioane de euro”, a mai spus acesta.

Zvonul ăsta că Dinamo nu face, nu investește, că acționarii nu pun bani, sunt lansate pe piață de oameni binevoitori care nu au în spate nicio realitate. Totuși, Dinamo a investit în transferuri anul trecut destul de mult. Nu știu dacă s-au înmulțit dușmanii mei, să fie sănătoși! Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo

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