 Primire spectaculoasă  VIDEO+FOTO. Cum au fost întâmpinați jucătorii Coastei de Fildeș la hotel înainte de CM 2026 +5 foto
Lenjeria de pat și pernele personalizate în sigla si culorile naționalei Coastei de Fildeș/ Foto captura Tik Tok @ESPN
Campionatul Mondial

Primire spectaculoasă VIDEO+FOTO. Cum au fost întâmpinați jucătorii Coastei de Fildeș la hotel înainte de CM 2026

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 08.06.2026, ora 22:48
alt-text Actualizat: 08.06.2026, ora 22:49
  • Naționala Coastei de Fildeș a avut parte de o primire specială la hotelul unde este cazată pentru CM 2026.
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Pe parcursul turneului final, al patrulea la care participă, după cele din 2006, 2010 și 2014, „elefanții” vor sta la Hotel Du Pont în Wilmington, Delaware (SUA).

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Coasta de Fildeș, primire spectaculoasă la hotelul de la CM 2026

Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, Nicolas Pepe, unul dintre starurile Coastei de Fildeș, a împărtășit cu fanii imagini cu modul inedit în care a fost primită naționala antrenată de Emerse Fae.

Fiecare jucător a găsit pe ușa camerei sale o fotografie personalizată, alături de însemnele oficiale ale reprezentativei ivoriene.

Primire inedită pentru Coasta de Fildes la hotelul unde a fost cazată înainte de CM 2026 Foto captura ecran Tik Tok @ESPN (1).jpg
Primire inedită pentru Coasta de Fildes la hotelul unde a fost cazată înainte de CM 2026 Foto captura ecran Tik Tok @ESPN (1).jpg

Galerie foto (5 imagini)

Primire inedită pentru Coasta de Fildes la hotelul unde a fost cazată înainte de CM 2026 Foto captura ecran Tik Tok @ESPN (1).jpg Primire inedită pentru Coasta de Fildes la hotelul unde a fost cazată înainte de CM 2026 Foto captura ecran Tik Tok @ESPN (2).jpg Primire inedită pentru Coasta de Fildes la hotelul unde a fost cazată înainte de CM 2026 Foto captura ecran Tik Tok @ESPN (3).jpg Primire inedită pentru Coasta de Fildes la hotelul unde a fost cazată înainte de CM 2026 Foto captura ecran Tik Tok @ESPN (4).jpg Primire inedită pentru Coasta de Fildes la hotelul unde a fost cazată înainte de CM 2026 Foto captura ecran Tik Tok @ESPN (5).jpg
+5 Foto
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În plus, lenjeria de pat și pernele au fost personalizate cu sigla și culorile naționalei.

@espnfc #ivorycoast #worldcup ♬ original sound - ESPN FC

Înainte de debutul la CM 2026, Coasta de Fildeș va juca un meci amical cu echipa secundă a clubului Philadelphia Union, programat marți noapte, cu începere de la ora 3:00.

La turneul final, africanii fac parte din Grupa E, alături de Germania, Ecuador și Curacao.

Programul Coastei de Fildeș la CM 2026:

  • 15 iunie, ora 02:00 (ora României): Coasta de Fildeș - Ecuador, Philadelphia, SUA
  • 20 iunie, ora 23:00 (ora României): Germania - Coasta de Fildeș, Toronto, Canada
  • 25 iunie, ora 23:00 (ora României): Curaçao - Coasta de Fildeș, - Philadelphia, SUA
3 zile
au mai rămas până la startul CM 2026. Primul meci va fi Mexic - Africa de Sud, pe 11 iunie, de la ora 22:00

Lotul Coastei de Fildeș pentru CM 2026

  • Portari: Yahia Fofana (Caykur Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).
  • Fundași: Emmanuel Agbadou (Beşiktaş), Clement Akpa (AJ Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting CP), Guela Doue (Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta BC), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried Singo (Galatasaray).
  • Mijlocași: Seko Fofana (Porto), Parfait Guiagon (Charleroi), Christ Inao Oulai (Trabzonspor), Franck Kessie (Al-Ahli), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (Maribor).
  • Atacanți: Simon Adingra (Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter Milan), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Crystal Palace), Nicolas Pepe (Villarreal), Bazoumana Toure (TSG Hoffenheim), Elye Wahi (OGC Nice).

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