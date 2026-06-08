Au cucerit Texasul. Urmează lovitura finală? Meciul 3 din marea finală NBA,  New York Knicks - San Antonio Spurs, se joacă la noapte. Trump, decizie fără precedent
Se anunță spectacol în meciul 3, în sala din New York / IMAGO
Baschet

Au cucerit Texasul. Urmează lovitura finală? Meciul 3 din marea finală NBA, New York Knicks - San Antonio Spurs, se joacă la noapte. Trump, decizie fără precedent

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 08.06.2026, ora 15:49
alt-text Actualizat: 08.06.2026, ora 16:34
  • Din cauza diferenței de fus orar cu Statele Unite, unde meciul se joacă la ora 20:30 la New York, în România partida se poate vedea în zorii zilei, la 03:30. Cum pot urmări românii meciul
  • Donald Trump va fi în tribune, devenind primul președinte în exercițiu din istoria SUA care asistă la un meci din finala NBA
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Nimeni nu anticipa un asemenea scenariu! După două meciuri jucate în San Antonio, New York Knicks a reușit „break-ul” perfect departe de casă și conduce seria cu 2-0!

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Finala americană se joacă pe sistemul „best of 7”, adică primul care ajunge la 4 victorii dintr-un maxim de 7 meciuri jucate câștigă titlul de campioană NBA. Ordinea meciurilor este în format 2–2–1–1–1. Adică două meciuri la San Antonio, două la New York, apoi câte unul în fiecare oraș.

În meciul 1 a fost Spurs 95 - Knicks 105. Cei din New York au controlat jocul printr-o abordare tactică perfectă și o defensivă de fier. „Extraterestrul” Victor Wembanyama a avut o prestație solidă pentru Spurs, care s-au desprins la 55-48 la pauza mare, iar în sfertul trei au mărit ecartul la un maxim de 14 puncte (67-53). Dar cei de la Knicks au revenit fantastic și au făcut diferența în sfertul patru.

Dramatism total în meciul 2

Meciul 2 a fost chiar mai dramatic! Spurs 104 - Knicks 105! Un thriller absolut, decis la un singur punct. San Antonio a condus pe tabelă și a corectat multe erori din primul meci, însă spiritul de sacrificiu al celor de la Knicks și o posesie finală gestionată magistral de oaspeți au blocat tentativa de revenire a texanilor.

Spurs vin acum pe Madison Square Garden cu spatele la zid. Istoria NBA spune că nicio echipă nu a revenit vreodată de la 0-3 într-o serie de play-off, așa că meciul 3 este, practic, o finală de tipul „acum ori niciodată” pentru trupa lui Wembanyama.

Blestemul de 53 de ani al New York-ului

Ultima dată când New York Knicks a câștigat titlul NBA a fost în 1973 (când a învins LA Lakers cu 4-1). Sunt 53 de ani de secetă, frustrări și speranțe năruite pentru una dintre cele mai mari și mai pasionate comunități de sport din lume. Ultima lor prezență în marea finală fusese în 1999, pierdută chiar în fața celor de la San Antonio Spurs!

Care sunt argumentele celor din New York?

  • Parcursul de vis al lui Knicks. New York face un play-off halucinant în 2026. După ce au trecut de Atlanta în primul tur, au strivit cu 4-0 consecutiv două rivale: Philadelphia 76ers și Cleveland Cavaliers.
  • Epuizarea celor de la Spurs. În timp ce Knicks s-au odihnit după serii scurte în Est, San Antonio Spurs vine după o serie extenuantă de 7 meciuri în Finala Conferinței de Vest împotriva celor de la Oklahoma City Thunder (4-3). Oboseala acumulată începe să se cam vadă pe finalul meciurilor.
  • Recordul de la distanță. În aceste play-off-uri, Knicks au egalat deja recordul istoric al NBA pentru cele mai multe coșuri de 3 puncte marcate într-un singur meci de post-sezon (25 de reușite). Dacă new-yorkezii își vor păstra eficiența și în Garden, Spurs vor avea o misiune aproape imposibilă.

E de așteptat ca San Antonio să arunce totul în luptă în primele două sferturi. Victor Wembanyama va fi probabil mult mai agresiv sub panou, încercând să profite de avantajul său fizic masiv.

Totuși, Madison Square Garden va fi un adevărat vulcan. Cu avantajul neașteptat dat de cele două victorii din deplasare și cu un public care simte că titlul așteptat de peste jumătate de secol este mai aproape ca niciodată, Knicks pornesc ca favoriți.

Donald Trump, în arena din New York

Pe lângă spectacolul din teren, meciul 3 va scrie și istorie politică. Donald Trump va fi prezent în tribunele de pe Madison Square Garden, devenind primul președinte în exercițiu din istoria SUA care asistă în persoană la un meci din Finala NBA.

Trump iubește să fie în mijlocul mulțimii, chiar dacă nu mereu reacția publicului e una de simpatie Trump iubește să fie în mijlocul mulțimii, chiar dacă nu mereu reacția publicului e una de simpatie
Trump iubește să fie în mijlocul mulțimii, chiar dacă nu mereu reacția publicului e una de simpatie

Invitat oficial de patronul celor de la Knicks, James Dolan, Trump, care a fost văzut de-a lungul anilor la numeroase evenimente sportive organizate la New York, revine în orașul natal în premieră din septembrie anul trecut.

Prezența sa a dat deja peste cap organizarea din New York: Secret Service și NYPD au anulat „watch party-ul” din fața arenei și au impus măsuri drastice de securitate, inclusiv interzicerea totală a poșetelor sau rucsacurilor și controale de tip aeroportuar.

Fanii care au plătit prețuri astronomice pe bilete - care pornesc de la 4.000 de dolari și ajung la zeci de mii de dolari pe primele rânduri - au fost avertizați să vină cu cel puțin două ore înainte de ora de start din cauza filtrelor stricte.

Unde pot vedea românii meciul

Finala NBA din acest an dintre San Antonio Spurs și New York Knicks nu va putea fi urmărită de publicul din România pe platforma Antena Play, care a transmis o bună parte din meciurile din acest sezon.

Drepturile exclusive pentru finală sunt achiziționate de Prime Video, companie deținută de gigantul Amazon. Astfel, finala va putea fi urmărită doar pe platforma de streaming din SUA, cu comentariu în limba engleză.

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