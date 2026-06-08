„Defibrilatorul m-a protejat” Mesajul lui Christian Eriksen, după momentele de panică de la Odense: „O situație diferită de cea din 2021”

Christian Eriksen (34 de ani) a transmis primul mesaj, după ce s-a prăbușit din nou pe gazon în amicalul Danemarca - Ucraina.

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Totul s-a întâmplat în minutul 65 al partidei de la Odense. Mijlocașul lui Wolfsburg a fost surprins de camerele TV în timp ce ducea mâna în dreptul inimii cu doar câteva secunde înainte de a se prăbuși pe gazon.

Prima reacție a lui Eriksen, după ce s-a prăbușit iar pe gazon: „Mă simt bine, sunt acasă, alături de familia mea”

Momentul a amintit de cel de la EURO 2020, pe 12 iunie 2021, la Danemarca - Finlanda, când Eriksen se prăbușea din senin.

Atunci, mijlocașului i-a fost implantat un defibrilator cardiac (ICD), care, potrivit acestuia, i-a salvat viața, după momentele de panică de la Odense.

„Vreau să vă anunț pe toți că mă simt bine și că sunt acasă, alături de familia mea.

După cum probabil vă imaginați, șocul provocat de defibrilatorul meu a avut un impact major atât asupra mea, cât și asupra familiei mele, dar vreau să vă asigur pe toți că aceasta a fost o situație diferită de cea din 2021. Mă simt bine, iar recuperarea mea a început deja.

Pe lângă faptul că sunt recunoscător pentru sprijinul și ajutorul tuturor jucătorilor și al echipei medicale de pe teren, sunt, de asemenea, incredibil de recunoscător medicilor care au avut grijă de mine și de inima mea de-a lungul anilor.

Datorită expertizei lor, defibrilatorul meu a făcut exact ceea ce a fost conceput să facă: să mă protejeze atunci când am avut nevoie.

Deocamdată, mă concentrez pe recuperare, pe petrecerea timpului cu familia, pe plecarea în vacanță și pe jocul de fotbal cu copiii mei”, a fost mesajul lui Eriksen pe pagina sa de Instagram.

După momentul de la EURO, Eriksen a început să se antreneze cu Odense și și-a reziliat contractul cu Inter Milano. N-ar mai fi putut să joace în Serie A, care nu le permite fotbaliștilor cu defibrilator să își continue cariera.

A semnat cu Brentford la începutul lui 2022, revenind pe gazon la sfârșitul lui februarie, după 8 luni de la infarct.

La finalul sezonului a semnat cu Manchester United, unde a evoluat până în 2025, când s-a transferat la Wolfsburg.

2.500.000 de euro este cota lui Eriksen, potrivit transfermarkt.ro

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