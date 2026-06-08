„Defibrilatorul m-a protejat” Mesajul lui Christian Eriksen, după momentele de panică de la Odense: „O situație diferită de cea din 2021” +48 foto
Christian Eriksen/ Foto: IMAGO
Campionate

„Defibrilatorul m-a protejat” Mesajul lui Christian Eriksen, după momentele de panică de la Odense: „O situație diferită de cea din 2021”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 08.06.2026, ora 20:38
alt-text Actualizat: 08.06.2026, ora 20:38
  • Christian Eriksen (34 de ani) a transmis primul mesaj, după ce s-a prăbușit din nou pe gazon în amicalul Danemarca - Ucraina.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Totul s-a întâmplat în minutul 65 al partidei de la Odense. Mijlocașul lui Wolfsburg a fost surprins de camerele TV în timp ce ducea mâna în dreptul inimii cu doar câteva secunde înainte de a se prăbuși pe gazon.

Yamal, promisiune inedită Ce este dispus să facă dacă Spania va câștiga CM: „Timp de trei săptămâni”
Citește și
Yamal, promisiune inedită Ce este dispus să facă dacă Spania va câștiga CM: „Timp de trei săptămâni”
Citește mai mult
Yamal, promisiune inedită Ce este dispus să facă dacă Spania va câștiga CM: „Timp de trei săptămâni”

Prima reacție a lui Eriksen, după ce s-a prăbușit iar pe gazon: „Mă simt bine, sunt acasă, alături de familia mea”

Momentul a amintit de cel de la EURO 2020, pe 12 iunie 2021, la Danemarca - Finlanda, când Eriksen se prăbușea din senin.

Atunci, mijlocașului i-a fost implantat un defibrilator cardiac (ICD), care, potrivit acestuia, i-a salvat viața, după momentele de panică de la Odense.

„Vreau să vă anunț pe toți că mă simt bine și că sunt acasă, alături de familia mea.

După cum probabil vă imaginați, șocul provocat de defibrilatorul meu a avut un impact major atât asupra mea, cât și asupra familiei mele, dar vreau să vă asigur pe toți că aceasta a fost o situație diferită de cea din 2021. Mă simt bine, iar recuperarea mea a început deja.

Pe lângă faptul că sunt recunoscător pentru sprijinul și ajutorul tuturor jucătorilor și al echipei medicale de pe teren, sunt, de asemenea, incredibil de recunoscător medicilor care au avut grijă de mine și de inima mea de-a lungul anilor.

Datorită expertizei lor, defibrilatorul meu a făcut exact ceea ce a fost conceput să facă: să mă protejeze atunci când am avut nevoie.

Deocamdată, mă concentrez pe recuperare, pe petrecerea timpului cu familia, pe plecarea în vacanță și pe jocul de fotbal cu copiii mei”, a fost mesajul lui Eriksen pe pagina sa de Instagram.

Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (48).jpg
Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (48).jpg

Galerie foto (48 imagini)

Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (1).jpg Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (4).jpg Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (5).jpg Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (6).jpg Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (7).jpg
+48 Foto
labels.photo-gallery

După momentul de la EURO, Eriksen a început să se antreneze cu Odense și și-a reziliat contractul cu Inter Milano. N-ar mai fi putut să joace în Serie A, care nu le permite fotbaliștilor cu defibrilator să își continue cariera.

A semnat cu Brentford la începutul lui 2022, revenind pe gazon la sfârșitul lui februarie, după 8 luni de la infarct.

La finalul sezonului a semnat cu Manchester United, unde a evoluat până în 2025, când s-a transferat la Wolfsburg.

2.500.000 de euro
este cota lui Eriksen, potrivit transfermarkt.ro

Citește și

„Mi-am îndeplinit misiunea!” Eroul lui Liverpool se retrage la doar 31 de ani! Meseria surpriză pe care și-a ales-o: „Vreau să învăț de la cei mai mari din lume”
Campionate
20:16
„Mi-am îndeplinit misiunea!” Eroul lui Liverpool se retrage la doar 31 de ani! Meseria surpriză pe care și-a ales-o: „Vreau să învăț de la cei mai mari din lume”
Citește mai mult
„Mi-am îndeplinit misiunea!” Eroul lui Liverpool se retrage la doar 31 de ani! Meseria surpriză pe care și-a ales-o: „Vreau să învăț de la cei mai mari din lume”
Yamal, promisiune inedită Ce este dispus să facă dacă Spania va câștiga CM: „Timp de trei săptămâni”
Campionate
19:31
Yamal, promisiune inedită Ce este dispus să facă dacă Spania va câștiga CM: „Timp de trei săptămâni”
Citește mai mult
Yamal, promisiune inedită Ce este dispus să facă dacă Spania va câștiga CM: „Timp de trei săptămâni”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primele declarații ale șoferului de TIR bătut de un polițist local, după accidentul provocat în Constanța
Primele declarații ale șoferului de TIR bătut de un polițist local, după accidentul provocat în Constanța
Primele declarații ale șoferului de TIR bătut de un polițist local, după accidentul provocat în Constanța
MESAJ prabusire christian eriksen defibrilator spilat
Știrile zilei din sport
„Avem discuții pentru ei doi”  Andrei Nicolescu, anunț important despre liderii vestiarului de la Dinamo
Superliga
09.06
„Avem discuții pentru ei doi” Andrei Nicolescu, anunț important despre liderii vestiarului de la Dinamo
Citește mai mult
„Avem discuții pentru ei doi”  Andrei Nicolescu, anunț important despre liderii vestiarului de la Dinamo
FCSB, gata să se despartă de căpitan Gigi Becali anunță că Olaru are ofertă din Vest: „A fost cuminte, i-am zis că-i dau drumul”
Superliga
09.06
FCSB, gata să se despartă de căpitan Gigi Becali anunță că Olaru are ofertă din Vest: „A fost cuminte, i-am zis că-i dau drumul”
Citește mai mult
FCSB, gata să se despartă de căpitan Gigi Becali anunță că Olaru are ofertă din Vest: „A fost cuminte, i-am zis că-i dau drumul”
„Stadion de referință” Șefa CNI, noi detalii despre situația noii arene a lui Dinamo. Ce buget a primit instituția în 2026
Superliga
09.06
„Stadion de referință” Șefa CNI, noi detalii despre situația noii arene a lui Dinamo. Ce buget a primit instituția în 2026
Citește mai mult
„Stadion de referință” Șefa CNI, noi detalii despre situația noii arene a lui Dinamo. Ce buget a primit instituția în 2026
„Cel mai valoros fotbalist român”  Becali nu renunță! Patronul de la FCSB insistă pentru  vedeta naționalei: „Îi pot da un milion de euro”
Superliga
09.06
„Cel mai valoros fotbalist român” Becali nu renunță! Patronul de la FCSB insistă pentru vedeta naționalei: „Îi pot da un milion de euro”
Citește mai mult
„Cel mai valoros fotbalist român”  Becali nu renunță! Patronul de la FCSB insistă pentru  vedeta naționalei: „Îi pot da un milion de euro”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:22
„«Câine roșu» pentru totdeauna” VIDEO. Zeljko Kopic, interviu emoționant pe aeroport: „Când am venit în România nu era nimeni aici, acum...”
„«Câine roșu» pentru totdeauna” VIDEO.   Zeljko Kopic, interviu emoționant pe aeroport: „Când am venit în România nu era nimeni aici, acum...”
22:34
„Stadion de referință” Șefa CNI, noi detalii despre situația noii arene a lui Dinamo. Ce buget a primit instituția în 2026
„Stadion de referință” Șefa CNI, noi detalii despre situația noii arene a lui Dinamo. Ce buget a primit instituția în 2026
22:14
„Avem discuții pentru ei doi” Andrei Nicolescu, anunț important despre liderii vestiarului de la Dinamo
„Avem discuții pentru ei doi”  Andrei Nicolescu, anunț important despre liderii vestiarului de la Dinamo
22:05
Real Madrid a pus banii pe masă! Decizia luată de Atletico după ce „galacticii” au oferit 150 de milioane de euro pentru Julian Alvarez + Ironiile lansate de clubul rival
Real Madrid a pus banii pe masă! Decizia luată de Atletico după ce „galacticii” au oferit 150 de milioane de euro pentru Julian Alvarez + Ironiile lansate de clubul rival
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Top stiri
Serena Williams s-a întors după 1.375 de zile! VIDEO. Victorie în fața unor campioane! E în sferturi la  Queen's Club: „Nu aveam nimic mai bun de făcut”
Tenis
09.06
Serena Williams s-a întors după 1.375 de zile! VIDEO. Victorie în fața unor campioane! E în sferturi la Queen's Club: „Nu aveam nimic mai bun de făcut”
Citește mai mult
Serena Williams s-a întors după 1.375 de zile! VIDEO. Victorie în fața unor campioane! E în sferturi la  Queen's Club: „Nu aveam nimic mai bun de făcut”
Invazie portugheză Varga a anunțat numele  noului tehnician al CFR-ului: „Am primit referințe foarte bune” » De ce s-a grăbit să finalizeze mutarea
Superliga
09.06
Invazie portugheză Varga a anunțat numele noului tehnician al CFR-ului: „Am primit referințe foarte bune” » De ce s-a grăbit să finalizeze mutarea
Citește mai mult
Invazie portugheză Varga a anunțat numele  noului tehnician al CFR-ului: „Am primit referințe foarte bune” » De ce s-a grăbit să finalizeze mutarea
Dan Udrea Întrebările și marile provocări ale Mondialului: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
Opinii
09.06
Dan Udrea Întrebările și marile provocări ale Mondialului: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
Citește mai mult
Dan Udrea Întrebările și marile provocări ale Mondialului: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
Cum a scăpat de buldozere o casă din inima Dudeștiului: ridicată din bani pe bivoli vânduți la abator. A salvat-o de la demolare bucătăreasa lui Ceaușescu
B365
09.06
Cum a scăpat de buldozere o casă din inima Dudeștiului: ridicată din bani pe bivoli vânduți la abator. A salvat-o de la demolare bucătăreasa lui Ceaușescu
Citește mai mult
Cum a scăpat de buldozere o casă din inima Dudeștiului: ridicată din bani pe bivoli vânduți la abator. A salvat-o de la demolare bucătăreasa lui Ceaușescu

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 7 dinamo bucuresti 32 rapid 4 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
10.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share