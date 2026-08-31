Răzvan Burleanu (42 de ani), președintele Federației Române de Fotbal, a anunțat luni că FRF și Joma și-au prelungit parteneriatul până în 2030.

Oficialul FRF a explicat și de ce naționala României a renunțat, în 2015, la colaborarea cu Adidas.

Burleanu a vorbit și despre despărțirea lui Florin Tănase de FCSB, dar și despre planul federației de a prelua Arena Națională.

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Joma este sponsorul tehnic al reprezentativelor României din 2015, astfel că, la finalul noului contract, colaborarea va ajunge la 15 ani.

FRF continuă cu Joma până în 2030: „Cu siguranță vom vedea un tricou nou, personalizat”

Burleanu a explicat că, în alegerea partenerului tehnic, Federația a ținut cont de mai multe criterii.

„FRF și-a stabilit o strategie în zona de fan engagement, ca să ne putem apropia de suporteri. În ceea ce privește tricoul, cu siguranță vom vedea unul nou, personalizat.

Sunt câteva elemente foarte importante în decizia unei organizații sportive atunci când trebuie să aleagă partenerul tehnic: accesibilitatea, posibilitatea de personalizare, dar și timpul în care îți ajunge echipamentul personalizat la București.

Toate aceste elemente au fost bifate în această decizie. Cu siguranță acesta va fi tricoul de European. Până la Mondial o să mai avem și alte tricouri, astfel încât cineva care este colecționar să poată să-și pună tricourile pentru toate aceste campanii de calificare”, a spus Burleanu.

Burleanu explică de ce FRF a renunțat la Adidas în 2015

Președintele FRF a comparat situația de acum cu cea din 2015, când Federația a renunțat la Adidas și a început colaborarea cu Joma.

„Imaginați-vă că suntem într-un shopping mall și aveți două magazine. Dacă intri în magazinul din partea stângă, trebuie să plătești ca să te îmbraci și trebuie să aștepți peste 12 luni ca să ți se livreze un echipament de catalog.

Dacă intri în magazinul din dreapta, primești bani pentru a te îmbrăca, iar în același timp toate loturile tale naționale și toate proiectele în care investești au un suport financiar. Cam așa au stat lucrurile în 2015”, a explicat Burleanu.

În 2014 Federația Română de Fotbal făcea venituri din merchandising de 100.000 de euro, iar la final de 2025 am ajuns la venituri de 6 milioane de euro. Profitul este total diferit, dar aceste surse suplimentare de venit îți permit să reinvestești în fotbal. Răzvan Burleanu, președinte FRF

Burleanu, despre parcursul echipelor românești în Europa

Șeful Federației consideră că Universitatea Craiova ar fi meritat să ajungă în Europa League.

„Cred că Universitatea Craiova a meritat să se califice în Europa League și a dominat adversarul. O neșansă a făcut să avem acel penalty și Craiova să meargă în Conference League, unde obiectivul trebuie să fie cu siguranță acela de a ajunge în primăvara europeană.

Dacă este să facem o analiză a performanței cluburilor noastre în ultimii ani, cu siguranță ar trebui să înregistreze o performanță sportivă mai bună”, a mai spus acesta.

Ce spune despre transferul lui Florin Tănase

Burleanu a comentat și plecarea lui Florin Tănase de la FCSB la Omonia Nicosia.

„Omonia Nicosia e una dintre cele mai bune echipe din Cipru, o echipă care va evolua în Europa League, ceea ce practic întărește decizia pe care Florin Tănase a luat-o de a pleca de la FCSB.

Sper să se impună și sunt încrezător că o va face. Are toate abilitățile de lider pentru a se impune în această echipă și pentru a-și duce noua echipă într-o fază cât mai avansată în Europa League”.

FRF vrea să preia Arena Națională

Burleanu a revenit și asupra intenției Federației de a se implica în administrarea Arenei Naționale.

„Dacă FRF ar manageria Arena Națională, meciurile de fotbal ar fi prioritare. E nevoie de o schimbare de abordare și la nivelul Primăriei Capitalei, de conștientizarea faptului că suporterii au revenit pe stadioane și că echipele din București se bucură de un număr mare de spectatori”, a mai spus Burleanu

Suntem într-un proces de lungă durată, așa cum am agreat cu primarul, despre preluarea Arenei Naționale. Vrem ca stadioanele să înceapă să producă, discutăm cu cei de la Amsterdam să vedem cum fac, vrem un audit extern, apoi ne punem la masă și construim un plan pe termen lung. Răzvan Burleanu, președinte FRF

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