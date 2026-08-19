„Am venit cu entuziasmul unui copil” Primul interviu al lui Mourinho la Real Madrid. Ce le cere jucătorilor și de ce nu l-a luat pe Rodri: „Îndoieli”

Jose Mourinho, 63 de ani, întors la Madrid după 13 ani.

Cum se descrie antrenorul înaintea noii provocări la Real, ce așteaptă de la „blancos”, de ce nu-l regretă pe Rodri.

Și un comentariu amuzant legat de vânătaia de la ochi.

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Jose Mourinho debutează sâmbătă la Real Madrid, în deplasare contra lui Espanyol, în LaLiga.

Antrenorul portughez a fost prezentat marți oficial de președintele Florentino Perez, la sediul clubului, înconjurat de trofeele Ligii Campionilor („los blancos” au 15, record).

Real Madrid 🤝 Mourinho pic.twitter.com/U4P2pr6Ewh — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) August 18, 2026

Seara, a dat primul interviu, a discutat la emisiunea El Chiringuito cu jurnalistul spaniol Josep Pedrerol.

Mourinho: „Tot ce le-am cerut a fost bun simț. Pentru tine. Pentru noi”

„Vin cu dragostea pe care Real Madrid o trezește în mine, cu responsabilitatea pe care o cere Real Madrid, cu entuziasmul unui copil care nu a câștigat nimic... Vin cu absolut tot”, a spus lusitanul în vârstă de 63 de ani, potrivit Marca.com.

Întors după 13 ani pe „Santiago Bernabeu”, un prim mandat tensionat, cu numeroase conflicte interne, Mou vorbește despre relația pe care o are acum cu jucătorii.

Mourinho a semnat până în 2029 cu Real. Foto: Imago

„Tot ce le-am cerut este bun simț. A spune că trebuie să ajungi cu o oră înainte de antrenament, nu cu cinci minute, este bun simț.

Acesta este fotbalul astăzi: ajungi devreme, iei micul dejun monitorizat de nutriționist, mergi la sală în fiecare zi pentru a preveni accidentările... Este pentru tine. Este pentru noi. Tot ce le-am cerut este bun simț”, a explicat el.

Ce nu i-a plăcut lui Mourinho la Rodri și ce a spus despre vânătaia de la ochi

A afirmat că „nu-i lipsește Rodri”, care a semnat cu Barcelona. A simțit ceva care nu i-a plăcut la cel mai bun jucător al Mondialului.

La entrevista completa de José Mourinho ayer, para los que no la pudieron ver en vivo y no han visto clips.



Es un crack, estoy convencido que nos devolverá la competitividad. pic.twitter.com/TDJRQ6MrxA — MT2 (@madrid_total2) August 19, 2026

„Am vorbit cu el de câteva ori, Real Madrid i-a făcut o ofertă foarte bună”.

Unde s-a rupt legătura? „Rodri a avut îndoieli, a ezitat... Iar îndoielile lui Rodri mi-au creat îndoieli”.

Întrebat și de vânătaia de la ochiul drept, tehnicianul a răspuns cu umor.

Vânătaia lui Mou. Foto: Imago

„Nu, nu a fost o bătaie. Vânătaia pe care o am este de la bietul Lacosta, un puști din Castilla, care m-a lovit cu mingea. Purtam ochelari și m-a lovit”.

A completat: „Nu a fost ăsta motivul pentru care nu l-am mai convocat la ultimul meci”. La 3-0 în amicalul cu Schalke.

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