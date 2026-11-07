- FC Bihor - CSM Slatina. Răzvan Matiș (25 de ani) a fost autorul unui gol de senzație, în etapa #13 din Liga 2.
Formația olteană traversează o perioadă dificilă după un start foarte bun de sezon, iar reușita tânărului atacant a reaprins speranțele pentru menținerea pe locurile de play-off.
FC Bihor - CSM Slatina. Gol de senzație reușit de Răzvan Matiș
În primul minut de prelungire din prima repriză, apărarea Slatinei a recuperat o minge în apropierea propriului careu.
Balonul a fost pasat în centru, direct la Răzvan Matiș, care a preluat pe piept, a driblat un adversar, iar apoi l-a văzut ieșit din poartă goalkeeperul Chirilă.
A trimis un șut plasat perfect de la 40 metri, mingea s-a oprit în vinclu, iar efectul imprimat nu i-a dat nicio șansă portarului gazdelor.
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Golul reușit astăzi este cel cu numărul patru pentru Matiș, într-un total de 13 apariții în acest sezon.
Răzvan Matiș a sosit la Slatina în vara acestui an, după un transfer de la Ceahlăul Piatra Neamț.