Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a vorbit despre posibila revenire a lui Mihai Pintilii (41 de ani) în staff-ul celor de la FCSB.

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Tehnicianul a fost instalat, joi, ca antrenor principal al echipei, în timp ce fostul „secund” s-a despărțit în aceste zile de Levadiakos, club la care a plecat alături de Elias Charalambous, după despărțirea de FCSB, în primăvara acestui an.

Laurențiu Reghecampf: „Dacă o să avem nevoie de cineva, cu siguranță o să apelăm la cei care cunosc echipa”

Deși Pintilii a lăsat de înțeles că nu ar spune „nu” unei reveniri la echipă, de această dată în staff-ul fostului său antrenor, Reghecampf consideră că o astfel de mutare nu este necesară în prezent.

„Cu mine o să vină Dinu Viorel și Adrian Popa și cei care mai sunt în staff. Când am ajuns, am avut o discuție, Pinti era angajat la echipa lui (n.r. Levadiakos).

N-am discutat vreodată cu el despre acest lucru. Cred că nu este cazul în momentul de față. Dacă o să avem nevoie de cineva, cu siguranță o să apelăm la cei care cunosc echipa”, a declarat Reghecampf, la conferința de presă.

Reghecampf a mai condus-o pe FCSB în două mandate, 2012-2014 și 2015-2017, cucerind două titluri, o Supercupă și Cupa Ligii.

În primul mandal, Pintilii a colaborat cu Reghecampf din postura de jucător, plecând tot în 2014, în Arabia Saudită, la Al-Hilal, pentru 2,4 milioane de euro.

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