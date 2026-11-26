Jucătorii celor de la Real Madrid au primit mașini noi din partea partenerului BMW, alături de antrenorul Jose Mourinho.

Modelul ales de 15 dintre jucători și cel pentru care a optat Kylian Mbappe, mai jos în articol.

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Compania auto germană a livrat o nouă flotă către madrileni, pentru al cincilea an consecutiv.

Unii dintre jucătorii au mizat pe modele SUV, alții pe sport sau sedan, însă un total de 15 fotbaliști au mizat pe același model.

Real Madrid a primit mașini noi din partea companiei BMW

Modelul pe care au mizat 15 dintre „galactici” este BMW XM Label, mașină cu un motor V8 pe benzină, dar cu un sistem de propulsie electric ce atinge o putere de 748 CP.

Mașina accelerează de la 0 la 100 km/h în doar 3,8 secunde, iar valoarea sa se ridică la 197.228 de euro.

Cei 15 jucători care au ales XM Label sunt: Dumfries, Asencio, Carreras, Rodrygo, Bernardo Silva, Brahim, Bellingham, Huijsen, Courtois, Konate, Trent, Tchouameni, Guler, Mendy și Rudiger, informează marca.com.

Camavinga a rezonat cu tehnicianul Jose Mourinho, iar cei doi au optat pentru modelul iX, un SUV 100% electric cu 544 CP, care accelerează de la 0 la 100 km/h în 4,6 secunde și poate parcurge până la 701 km fără reîncărcare.

Prețul mașinii celor doi? 107.900 de euro, fără a lua în calcul opțiunile suplimentare.

Mbappe, Diomande și Pitarch au mers un model asemănător, iX3, cel mai puternic din această gamă: 469 de cai, la un preț de 73.150 de euro.

Vinicius, Espi și Endrick au optat pentru modelul de lux i7, la 141.750 de euro și 544 CP, în timp ce Valverde a mizat pe varianta iX2, un SUV cu dimensiuni mai mici.

Real Madrid este lider în clasamentul din Liga Campionilor, cu maximum de puncte după primele 5 etape, în timp ce în La Liga se află pe locul 2, la 3 puncte în spatele Barcelonei, după primele 13 runde.

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