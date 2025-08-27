Mbappe, cel mai bine plătit din La Liga Real Madrid domină topul salariilor în fotbalul european + Pe ce loc e Barcelona
Mbappe, cel mai bine plătit din La Liga Real Madrid domină topul salariilor în fotbalul european + Pe ce loc e Barcelona

Ionuț Cojocaru
Publicat: 27.08.2025, ora 12:39
Actualizat: 27.08.2025, ora 12:39
  • Real Madrid se menține în fruntea clasamentului celor mai bine plătiți jucători din fotbalul european.
  • Salariul mediu anual plătit de madrileni este de 11,2 milioane de euro per jucător pentru sezonul 2025-2026.

Această sumă este cu aproximativ 60% mai mare decât cea a majorității celorlalte mari cluburi europene, deși reprezintă o ușoară scădere față de sezonul precedent, când salariul mediu pe jucător depășea 12 milioane de euro, conform lequipe.fr.

Mbappe, cel mai bine plătit din La Liga

La nivel individual, Kylian Mbappe este cel mai bine plătit jucător din La Liga, depășindu-și coechipierul, pe Vinicius, dar și pe internaționalul polonez Robert Lewandowski (FC Barcelona).

Top 5 salarii lunare brute ale jucătorilor în Spania (valori estimate):

  • Kylian Mbappé (Real Madrid) – 2,67 milioane de euro
  • Vinicius (Real Madrid) – 2,50 milioane de euro
  • Robert Lewandowski (FC Barcelona) – 2,17 milioane de euro
  • David Alaba (Real Madrid) – 1,88 milioane de euro
  • Jude Bellingham (Real Madrid) și Jan Oblak (Atlético Madrid) – 1,67 milioane de euro

În rândul antrenorilor, Diego Simeone, de la Atletico Madrid, conduce detașat clasamentul, cu un salariu lunar de 2,17 milioane de euro.

Simeone l-a depășit clar pe fostul antrenor al lui Real Madrid, Carlo Ancelotti (910.000 €), precum și pe Hansi Flick de la FC Barcelona (830.000 €).

Cum arată topul salariilor în fotbalul european

Mult în urma liderului Real Madrid, Barcelona ocupă locul secund, cu un salariu mediu anual per jucător de 7,91 milioane de euro, mai mic față de 8,5 milioane de euro înregistrate în sezonul precedent.

Manchester City completează podiumul european, plătind jucătorilor săi, în medie, 7,43 milioane de euro pe sezon.

Spre deosebire de tendința de scădere a salariilor cluburilor spaniole, clubul englez a crescut salariile nete ale jucătorilor săi cu peste un milion de euro față de sezonul 2024-2025.

Clasamentul cluburilor europene după salariul mediu anual pe jucător (sezon 2025-2026):

  • Bayern Munchen – 7,38 milioane euro
  • Paris Saint-Germain – aproximativ 7 milioane euro
  • Arsenal – aproximativ 7 milioane euro
  • Liverpool – aproximativ 6 milioane euro
  • Manchester United – aproximativ 6 milioane euro
  • Chelsea – aproximativ 4,5 milioane euro
  • Tottenham – aproximativ 4,5 milioane euro

Niciun club italian nu se regăsește în primele 10 poziții, potrivit sursei citate.

