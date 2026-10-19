Scandal înainte de El Clasico FOTO. Real Madrid, acuzată că a fost ajutată de arbitri. Reacția seacă a lui Mourinho +7 foto
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Campionate

Scandal înainte de El Clasico FOTO. Real Madrid, acuzată că a fost ajutată de arbitri. Reacția seacă a lui Mourinho

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 19.10.2026, ora 10:26
alt-text Actualizat: 19.10.2026, ora 15:15
  • Real Madrid - Sevilla 4-1. Iturralde Gonzalez (59 de ani), fost arbitru în La Liga, a lansat critici dure după ce Arda Guler (21 de ani) nu a fost eliminat după ce și-a lovit cu cotul un adversar.
  • Care a fost reacția lui Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul „galacticilor”, mai jos.
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În minutul 22 al partidei, Arda Guler l-a lovit cu cotul peste față pe Peque Fernandez, în timpul unui atac al celor de la Real Madrid.

Arbitrul Busquets Ferrer a lăsat jocul să continue și nu l-a eliminat pe turc, în ciuda protestelor celor de la Sevilla. În minutul 30, Guler a deschis scorul.

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FOTO. Scandal înainte de El Clasico. Iturralde Gonzalez, critici după ce Guler nu a fost eliminat

Iturralde Gonzalez a lansat mai multe critici la adresa arbitrajului, în special lui Cuadra Fernandez, care se afla în camera VAR și care nu l-a chemat pe „central” să revadă faza.

Fostul arbitru a fost nemulțumit și de reluările difuzate la TV, care nu au inclus un cadru apropiat și clar al loviturii aplicate de Guler lui Peque.

Arda Guler l-a lovit cu cotul pe Peque, în Real Madrid - Sevilla. Foto: captură X/@_Futbolero_
Arda Guler l-a lovit cu cotul pe Peque, în Real Madrid - Sevilla. Foto: captură X/@_Futbolero_

Galerie foto (7 imagini)

Arda Guler l-a lovit cu cotul pe Peque, în Real Madrid - Sevilla. Foto: captură X/@_Futbolero_ Arda Guler l-a lovit cu cotul pe Peque, în Real Madrid - Sevilla. Foto: captură X/@_Futbolero_ Arda Guler l-a lovit cu cotul pe Peque, în Real Madrid - Sevilla. Foto: captură X/@_Futbolero_ Arda Guler l-a lovit cu cotul pe Peque, în Real Madrid - Sevilla. Foto: captură X/@_Futbolero_ Arda Guler l-a lovit cu cotul pe Peque, în Real Madrid - Sevilla. Foto: captură X/@_Futbolero_
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„Este penibil! Haideți să nu ne mai ascundem! Dacă ne considerăm cel mai bun campionat din lume, nu se poate să avem astfel de reluări la un așa nivel.

Nu se poate să nu avem o imagine clară a unui fault, dacă ne lăudăm că avem cel mai bun campionat din lume, pe un stadion de categoria «Super A», cu 32 de camere video… Acest campionat este o minciună.

Dacă mi-ai spune că s-a întâmplat la meciul Alaves – Getafe, aș înțelege. Este tot un meci din prima ligă, cu tot respectul pentru Alaves, dar au camerele pe care le au.

Însă, pe un stadion de top, de cinci stele, de zece stele, să nu existe o reluare a unui posibil fault este o înșelătorie din partea ligii și a transmisiunii TV”, a transmis Iturralde Gonzalez, citat de marca.com.

Reacția seacă a lui Jose Mourinho: „Nu înțeleg obsesia pentru ceva ce nici măcar nu s-a văzut”

Jose Mourinho a evitat să reacționeze la acuzațiile celor de la Sevilla. Tehnicianul a cerut însă dovezi că Arda Guler ar fi trebuit să fie eliminat.

„Nu comentez. Vreau să evit declarațiile lui Luis Garcia (n.r. - antrenorul Sevillei), nu controversa în sine. Nimeni nu a reușit să-mi arate ceea ce se spune că s-ar fi întâmplat.

Nu am nicio imagine. Le-am cerut imagini tuturor, inclusiv membrilor staff-ului meu, dar nu am reușit să văd nicio imagine cu fazele despre care se vorbește și care l-au deranjat pe Luis.

Vă spun cu toată sinceritatea că, dacă într-o zi se întâmplă ceva de care am beneficiat, nu voi avea nicio problemă să ies public și să recunosc acest lucru. Cred însă că ni se va întâmpla mult mai des contrariul, pentru că acesta este obiceiul.

Dacă până sâmbătă cineva îmi va trimite o imagine clară cu ceva ce nu am văzut și despre care Guler spune, de asemenea, că nu s-a întâmplat, voi fi aici să discutăm.

Dar, deocamdată, nimic. Vă întreb: a văzut cineva o imagine clară? Nu înțeleg obsesia pentru ceva ce nici măcar nu s-a văzut”, a declarat Mourinho.

Scandalul s-a produs cu o săptămână înainte de derby-ul Barcelona - Real Madrid, din etapa 10 din La Liga.

Echipa lui Hansi Flick este lider detașat în campionat, cu maximum de puncte acumulate după 9 meciuri (27 de puncte), în timp ce „galacticii” se află pe locul al treilea, cu 21 de puncte.

Înainte de El Clasico, Real Madrid va juca miercuri cu Leipzig în Liga Campionilor, în timp ce Barcelona o va întâlni marți pe PSG, în aceeași competiție.

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