Mbappe-Show VIDEO. Real Madrid, victorie ușoară cu Oviedo » Horațiu Moldovan, doar rezervă
Real Madrid FOTO: Imago
Campionate

Mbappe-Show VIDEO. Real Madrid, victorie ușoară cu Oviedo » Horațiu Moldovan, doar rezervă

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 25.08.2025, ora 12:52
alt-text Actualizat: 25.08.2025, ora 12:52
  • Real Ovideo - Real Madrid 0-3. „Galacticii” s-au impus la capătul unei partide dominată categoric de vicecampioană.
  • Totuși, gazdele au fost aproape de a marca cel mai rapid gol din istoria LaLiga.

Internaționalul român Horațiu Moldovan a fost rezervă neutilizată în duelul cu „galacticii”.

Horațiu Moldovan, gata de debut Real Oviedo a rezolvat problema românului » Risca să rateze începutul sezonului
Citește și
Horațiu Moldovan, gata de debut Real Oviedo a rezolvat problema românului » Risca să rateze începutul sezonului
Citește mai mult
Horațiu Moldovan, gata de debut Real Oviedo a rezolvat problema românului » Risca să rateze începutul sezonului

Real Oviedo - Real Madrid 0-3. Trupa lui Xabi Alonso a dominat meciul de pe „Carlos Tartiere”

Trupa lui Xabi Alonso a stăpânit duelul de pe stadionul „Carlos Tartiere”. Madrilenii au reușit să deschidă scorul, în minutul 37. Arda Guler, aflat la aproximativ 35 de metri de poarta gazdelor, i-a oferit o pasă filtrantă lui Kylian Mbappe. Atacantul francez a șutat pe colțul scurt și a înscris.

Real Oviedo a avut șansa de a restabili egalitatea în minutul 82, prin Kwasi Sibo. Mijlocașul ghanez a primit o pasă la marginea careului, a șutat la semi-înălțime, dar mingea a lovit bara.

Replica vicecampioanei Spaniei a sosit la faza următoare. Vinicius Jr. a recuperat balonul, a avansat spre poartă și i-a pasat lui Kylian Mbappe, aflat singur în careu, care a realizat „dubla”.

Scorul final a fost consemnat în prelungirile partidei. Brahim Diaz a expediat o pasă puternică, pe jos, care a traversat careul gazdelor. Vinicius Jr. a interceptat balonul, a șutat la colțul lung și a marcat.

  • Real Oviedo se află pe locul 19, cu niciun punct obținut în primele două partide.
  • Trupa de pe „Carlos Tartiere” urmează să primească vizita celor de la Real Sociedad, în etapa 3 din LaLiga, pe 30 august, de la ora 20:00.

Real Oviedo putea stabili recordul pentru cel mai rapid gol din LaLiga

În primele secunde ale partidei, gazdele au efectuat trei pase scurte, în timp ce doi jucători au sprintat spre poarta madrilenilor. O pasă filtrantă a trecut printre fundașii lui Xabi Alonso, iar un jucător al lui Real Oviedo a rămas unu la unu cu Courtois. Totuși, portarul s-a mișcat excelent și a reușit să respingă balonul.

Horațiu Moldovan, al patrulea român care evoluează pentru Real Oviedo

Revenit din împrumutul de la Sassuolo, Horațiu Moldovan nu a fost păstrat în lot de Atletico Madrid.

Nou-promovata în LaLiga, Real Oviedo, a intrat pe fir și s-a înțeles cu trupa pregătită de Diego Simeone pentru a-l împrumuta pe internaționalul român.

Portarul va evolua, timp de un sezon, pentru echipa de pe „Carlos Tartiere”, Oviedo având și opțiunea de a-l cumpăra definitiv.

2.2 milioane de euro
este cota de piață a lui Horațiu Moldovan, potrivit Transfermarkt

Înaintea lui Horațiu Moldovan, alți trei români au mai jucat pentru Real Oviedo. Este vorba despre Nicolae Simatoc, Marius Lăcătuș și Daniel Paraschiv.

  • Goalkeeper-ul nu a apucat să debuteze, într-un meci oficial, pentru Real Oviedo.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

Barcelona, remontada de senzație VIDEO. Campioana Spaniei a fost  condusă cu 2-0! Un autogol a făcut diferența
Campionate
10:06
Barcelona, remontada de senzație VIDEO. Campioana Spaniei a fost condusă cu 2-0! Un autogol a făcut diferența
Citește mai mult
Barcelona, remontada de senzație VIDEO. Campioana Spaniei a fost  condusă cu 2-0! Un autogol a făcut diferența
Cîrstea, campioană la Cleveland Sorana a câștigat al treilea titlu WTA al carierei! Moral excelent pentru US Open: revine în Top 100
Tenis
23:19
Cîrstea, campioană la Cleveland Sorana a câștigat al treilea titlu WTA al carierei! Moral excelent pentru US Open: revine în Top 100
Citește mai mult
Cîrstea, campioană la Cleveland Sorana a câștigat al treilea titlu WTA al carierei! Moral excelent pentru US Open: revine în Top 100

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
Real Madrid la liga laliga horatiu moldovan Real Oviedo
Știrile zilei din sport
Secretul nr. 1 WTA  Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Tenis
11:04
Secretul nr. 1 WTA Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Citește mai mult
Secretul nr. 1 WTA  Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Serena, subiectul unei dezbateri încinse  Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Tenis
13:34
Serena, subiectul unei dezbateri încinse Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Citește mai mult
Serena, subiectul unei dezbateri încinse  Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Tenis
12:33
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Citește mai mult
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Dinamo are bani Andrei Nicolescu a dezvăluit care este bugetul clubului în acest sezon și ce transferuri mai pregătește
Superliga
12:06
Dinamo are bani Andrei Nicolescu a dezvăluit care este bugetul clubului în acest sezon și ce transferuri mai pregătește
Citește mai mult
Dinamo are bani Andrei Nicolescu a dezvăluit care este bugetul clubului în acest sezon și ce transferuri mai pregătește
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:36
Imaginea unui gigant de 5 miliarde Mircea Lucescu, fiul și nepotul său, spot pentru un retail care în 2024 a făcut 300 de milioane de euro profit!
Imaginea unui gigant de 5 miliarde   Mircea Lucescu, fiul și nepotul său, spot pentru un retail care în 2024 a făcut 300 de milioane de euro profit!
19:49
Mutare surpriză la Dinamo Negocieri pentru transferul unui jucător din Premier League
Mutare surpriză la Dinamo Negocieri pentru transferul unui jucător din Premier League
18:00
Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
17:16
Factorul X pentru calificare VIDEO: Florin Tănase știe cum se poate califica FCSB din nou în Europa League: „O să avem un mare avantaj”
Factorul X pentru calificare VIDEO: Florin Tănase știe cum se poate califica FCSB din nou în Europa League: „O să avem un mare avantaj”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Top stiri din sport
UEFA 65%, suporterii 20% FCSB are deja încasări de 5,6 milioane de euro pentru parcursul european. Cum arată sursele de venit
Europa League
14:35
UEFA 65%, suporterii 20% FCSB are deja încasări de 5,6 milioane de euro pentru parcursul european. Cum arată sursele de venit
Citește mai mult
UEFA 65%, suporterii 20% FCSB are deja încasări de 5,6 milioane de euro pentru parcursul european. Cum arată sursele de venit
Câți scoțieni vin pe Arenă Aberdeen a informat-o pe FCSB că va avea o galerie importantă la meciul de joi
Europa League
15:48
Câți scoțieni vin pe Arenă Aberdeen a informat-o pe FCSB că va avea o galerie importantă la meciul de joi
Citește mai mult
Câți scoțieni vin pe Arenă Aberdeen a informat-o pe FCSB că va avea o galerie importantă la meciul de joi
Cum a intrat Chivu în istorie Corespondență din Italia: detalii de pe stadion + ce a făcut  Chivu imediat după meciul Inter - Torino 5-0
Stranieri
12:20
Cum a intrat Chivu în istorie Corespondență din Italia: detalii de pe stadion + ce a făcut Chivu imediat după meciul Inter - Torino 5-0
Citește mai mult
Cum a intrat Chivu în istorie Corespondență din Italia: detalii de pe stadion + ce a făcut  Chivu imediat după meciul Inter - Torino 5-0
Moldovan nu joacă la Oviedo Griji pentru Lucescu la națională. Portarul titular nu a mai evoluat de 136 de zile într-un meci oficial la echipa de club
Nationala
11:51
Moldovan nu joacă la Oviedo Griji pentru Lucescu la națională. Portarul titular nu a mai evoluat de 136 de zile într-un meci oficial la echipa de club
Citește mai mult
Moldovan nu joacă la Oviedo Griji pentru Lucescu la națională. Portarul titular nu a mai evoluat de 136 de zile într-un meci oficial la echipa de club

Echipe/Competiții

fcsb 98 CFR Cluj 60 dinamo bucuresti 13 rapid 11 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
26.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share