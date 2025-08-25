Mbappe-Show VIDEO. Real Madrid, victorie ușoară cu Oviedo » Horațiu Moldovan, doar rezervă

Real Ovideo - Real Madrid 0-3. „Galacticii” s-au impus la capătul unei partide dominată categoric de vicecampioană.

Totuși, gazdele au fost aproape de a marca cel mai rapid gol din istoria LaLiga.

Internaționalul român Horațiu Moldovan a fost rezervă neutilizată în duelul cu „galacticii”.

Real Oviedo - Real Madrid 0-3 . Trupa lui Xabi Alonso a dominat meciul de pe „Carlos Tartiere”

Trupa lui Xabi Alonso a stăpânit duelul de pe stadionul „Carlos Tartiere”. Madrilenii au reușit să deschidă scorul, în minutul 37. Arda Guler, aflat la aproximativ 35 de metri de poarta gazdelor, i-a oferit o pasă filtrantă lui Kylian Mbappe. Atacantul francez a șutat pe colțul scurt și a înscris.

Real Oviedo a avut șansa de a restabili egalitatea în minutul 82, prin Kwasi Sibo. Mijlocașul ghanez a primit o pasă la marginea careului, a șutat la semi-înălțime, dar mingea a lovit bara.

Replica vicecampioanei Spaniei a sosit la faza următoare. Vinicius Jr. a recuperat balonul, a avansat spre poartă și i-a pasat lui Kylian Mbappe, aflat singur în careu, care a realizat „dubla”.

Scorul final a fost consemnat în prelungirile partidei. Brahim Diaz a expediat o pasă puternică, pe jos, care a traversat careul gazdelor. Vinicius Jr. a interceptat balonul, a șutat la colțul lung și a marcat.

Real Oviedo se află pe locul 19, cu niciun punct obținut în primele două partide.

Trupa de pe „Carlos Tartiere” urmează să primească vizita celor de la Real Sociedad, în etapa 3 din LaLiga, pe 30 august, de la ora 20:00.

Real Oviedo putea stabili recordul pentru cel mai rapid gol din LaLiga

În primele secunde ale partidei, gazdele au efectuat trei pase scurte, în timp ce doi jucători au sprintat spre poarta madrilenilor. O pasă filtrantă a trecut printre fundașii lui Xabi Alonso, iar un jucător al lui Real Oviedo a rămas unu la unu cu Courtois. Totuși, portarul s-a mișcat excelent și a reușit să respingă balonul.

Horațiu Moldovan, al patrulea român care evoluează pentru Real Oviedo

Revenit din împrumutul de la Sassuolo, Horațiu Moldovan nu a fost păstrat în lot de Atletico Madrid.

Nou-promovata în LaLiga, Real Oviedo, a intrat pe fir și s-a înțeles cu trupa pregătită de Diego Simeone pentru a-l împrumuta pe internaționalul român.

Portarul va evolua, timp de un sezon, pentru echipa de pe „Carlos Tartiere”, Oviedo având și opțiunea de a-l cumpăra definitiv.

2.2 milioane de euro este cota de piață a lui Horațiu Moldovan, potrivit Transfermarkt

Înaintea lui Horațiu Moldovan, alți trei români au mai jucat pentru Real Oviedo. Este vorba despre Nicolae Simatoc, Marius Lăcătuș și Daniel Paraschiv.

Goalkeeper-ul nu a apucat să debuteze, într-un meci oficial, pentru Real Oviedo.

