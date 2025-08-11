Horațiu Moldovan, gata de debut Real Oviedo a rezolvat problema românului » Risca să rateze începutul sezonului

Horațiu Moldovan (27 de ani) a fost înregistrat de Real Oviedo pentru noul sezon din LaLiga.

Internaționalul român poate debuta oficial în elita fotbalului spaniol, la meciul cu Villarreal, programat pe 15 august, pe „Estadio de la Ceramica”.

Împrumutat de Atletico Madrid la Real Oviedo, Horațiu Moldovan risca să rateze debutul oficial din LaLiga, după ce jumătate dintre fotbaliștii transferați în prima ligă din Spania în această vară nu au fost încă înregistrați de cluburi.

Horațiu Moldovan, înregistrat de Real Oviedo

Cu doar 4 zile înaintea startului noi stagiuni din Spania, oficialii nou-promovatei au rezolvat problema internaționalului român, anunță spaniolii.

Moldovan inscrito con el oviedo — Sergio (@sergioinfo25) August 11, 2025

Astfel, internaționalul român și-ar putea face debutul a noua sa formație chiar în meciul cu Villarreal.

Totuși, rămâne de văzut dacă Veljko Paunovic va apela la serviciile acestuia. Moldovan a fost integralist în două dintre cele 4 amicale ale celor de la Oviedo.

A bifat 45 de minute în duelul cu Deportivo la Coruna, iar pentru meciul cu Leganes a fost lăsat în afara lotului.

800.000 de euro ar trebui să plătească Oviedo dacă ar decide să-l transfere definitiv pe Horațiu Moldovan, suma pe care Atletico Madrid i-a plătit-o celor de la Rapid în ianuarie 2024

Ionuț Radu, în stand by

Ionuț Radu a semnat cu Celta Vigo în această vară, după ce și-a încheiat aventura la Venezia.

Portarul român, a fost lăudat de presa din Spania după meciul amical disputat de echipa din LaLiga cu Wolverhampton, însă nu este sigur dacă poate evolua în prima etapă.

Radu se află pe o listă de 4 jucători care nu au putut fi înregistrați de Celta.

LaLiga are o serie de reguli stricte în ceea ce privește plafoanele salariale ale echipelor, astfel că procesul de înregistrare a unui jucător este extrem de complex.

