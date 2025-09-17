Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA : „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului

Clubul Real Salt Lake și-a cerut scuze după ce a dat afară din stadion un suporter care purta o șapcă „MAGA”.

Fanul a fost evacuat în timpul meciului disputat de RSL împotriva celor de la Sporting Kansas City, 2-1, în MLS. Filmarea în care acesta își exprima nemulțumirea s-a viralizat pe rețelele de socializare.

Real Salt Lake și-a cerut scuze după ce a evacuat un suporter

„În timpul meciului de aseară al echipei Real Salt Lake, unui fan i s-a cerut să își scoată șapca «Make America Great Again».

Ne-am cerut scuze fanului și îl invităm cu plăcere pe el și familia sa să participe la meciurile echipei Real Salt Lake în viitor.

Real Salt Lake are o bază de fani vibrantă și diversă și îi invităm să continue să unească a noastră comunitate prin puterea sportului și a jocului frumos”, a transmis clubul printr-un comunicat emis pe X.

Fanul lui Real Salt Lake, revoltat după ce a fost evacuat: „E al naibii de incredibil”

Un fan al celor de la Real Salt Lake a fost obligat să își dea jos șapca pe care era inscripționat textul „Make America Great Again”.

Suporterul care a refuzat să renunțe la accesoriu a fost evacuat din arenă.

„Trebuie să mă filmez cum sunt dat afară din meciul cu Real Salt Lake, cu șapca mea «Make America Great Again», e al naibii de incredibil, având în vedere tot ce se întâmplă săptămâna asta”, a transmis fanul echipei, printr-un videoclip publicat pe X.

Thrown out of the @realsaltlake game because of my MAGA hat @MLS pic.twitter.com/Bkoa2uEdor — Cloyd • 𐐗𐐬𐐢𐐻 (@Cloyd_Busch) September 14, 2025

Evacuarea suporterului, reglementată de Codul de conduită al clubului

Deși clubul nu a transmis motivul pentru care a fost evacuat suporterul în comunicatul său, acesta poate fi găsit pe site-ul clubului. Codul de conduită enumeră comportamentele și obiectele interzise pe stadion.

Printre acestea se regăsesc: „afișarea de semne, simboluri sau imagini în scopuri comerciale sau în scopuri electorale, de campanie sau de susținere pentru/împotriva oricărui candidat, partid politic, problemă legislativă sau acțiune guvernamentală”.

„Make America Great Again” este un slogan folosit de Donald Trump în timpul campaniilor sale prezidențiale din 2016, 2020 și 2024.

