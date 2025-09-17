Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA : „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului
Șapcă MAGA - Real Salt Lake FOTOMONTAJ: GOLAZO.ro / FOTO: IMAGO
Campionate

Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA: „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 17.09.2025, ora 18:01
  • Clubul Real Salt Lake și-a cerut scuze după ce a dat afară din stadion un suporter care purta o șapcă „MAGA”.

Fanul a fost evacuat în timpul meciului disputat de RSL împotriva celor de la Sporting Kansas City, 2-1, în MLS. Filmarea în care acesta își exprima nemulțumirea s-a viralizat pe rețelele de socializare.

Real Salt Lake și-a cerut scuze după ce a evacuat un suporter

„În timpul meciului de aseară al echipei Real Salt Lake, unui fan i s-a cerut să își scoată șapca «Make America Great Again».

Ne-am cerut scuze fanului și îl invităm cu plăcere pe el și familia sa să participe la meciurile echipei Real Salt Lake în viitor.

Real Salt Lake are o bază de fani vibrantă și diversă și îi invităm să continue să unească a noastră comunitate prin puterea sportului și a jocului frumos”, a transmis clubul printr-un comunicat emis pe X.

Fanul lui Real Salt Lake, revoltat după ce a fost evacuat: „E al naibii de incredibil”

Un fan al celor de la Real Salt Lake a fost obligat să își dea jos șapca pe care era inscripționat textul „Make America Great Again”.

Suporterul care a refuzat să renunțe la accesoriu a fost evacuat din arenă.

Trebuie să mă filmez cum sunt dat afară din meciul cu Real Salt Lake, cu șapca mea «Make America Great Again», e al naibii de incredibil, având în vedere tot ce se întâmplă săptămâna asta”, a transmis fanul echipei, printr-un videoclip publicat pe X.

Evacuarea suporterului, reglementată de Codul de conduită al clubului

Deși clubul nu a transmis motivul pentru care a fost evacuat suporterul în comunicatul său, acesta poate fi găsit pe site-ul clubului. Codul de conduită enumeră comportamentele și obiectele interzise pe stadion.

Printre acestea se regăsesc: „afișarea de semne, simboluri sau imagini în scopuri comerciale sau în scopuri electorale, de campanie sau de susținere pentru/împotriva oricărui candidat, partid politic, problemă legislativă sau acțiune guvernamentală”.

  • „Make America Great Again” este un slogan folosit de Donald Trump în timpul campaniilor sale prezidențiale din 2016, 2020 și 2024.

statele unite suporteri mls real salt lake
