Fanii nu au iertat-o Fiica lui The Rock, în centrul unui scandal pentru o postare făcută despre asasinarea lui Charlie Kirk
Ava Raine FOTO: Instagram - @avawwe
Fanii nu au iertat-o Fiica lui The Rock, în centrul unui scandal pentru o postare făcută despre asasinarea lui Charlie Kirk

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 16.09.2025, ora 16:33
alt-text Actualizat: 16.09.2025, ora 20:58
  • Luptătoarea Ava Raine (24 de ani), fiica lui The Rock (53 de ani), a publicat un mesaj controversat pe rețelele de socializare legat de asasinarea lui Charlie Kirk.

Activistul conservator american Charlie Kirk a fost împușcat în timp ce ținea un discurs la Universitatea Utah Valley.

Ava Raine, fiica lui The Rock, taxată dur de urmăritori după ce a scris despre asasinarea lui Charlie Kirk

Ava Raine a distribuit postarea comediantului Gianmarco Soresi care făcea referire indirect la Charlie Kirk: „Dacă vrei ca oamenii să spună cuvinte frumoase despre tine atunci când mori, ar trebui să le spui și tu lucruri frumoase când ești în viață”.

Postarea italianului a fost dublată, pe platforma X (fostul Twitter), de textul luptătoarei de wrestling din WWE: „Și voi susține asta. Fiți amabili, acum mai mult ca niciodată”.

Postarea făcută de Ava Raine nu a fost pe placul urmăritorilor ei, care au criticat-o dur, scrie Daily Mail:

  • „Hei, Triple H și WWE, vreți ca asta să reprezinte partea mai tânără a companiei (doar mă întrebam)?”
  • „Trebuie să fii concediată”
  • „Ești idioată complet. Sper să fii dată afară”

Mai multe persoane care au văzut postarea Avei Raine i-au trimis un clip cu tatăl său care strigă: „Taci, c***o”.

Cine a fost Charlie Kirk

Charlie Kirk a fost un activist convservator, care a fost implicat în zona media. De asemenea, a fost un aliat-cheie al lui Donald Trump, susținând cauze de dreapta.

Câteva repere din cariera lui Charlie Kirk:

  • La 18 ani, a contribuit la fondarea Turning Point USA, o organizație dedicată promovării cauzelor conservatoare în rândul tinerilor.
  • Ulterior, în 2019, a înființat Turning Point Action, un grup de advocacy non-profit care susține candidații conservatori.
  • Kirk a fost un susținător vocal al președintelui Donald Trump și a jucat un rol semnificativ în mobilizarea tinerilor și a alegătorilor de culoare pentru campania prezidențială din 2024
  • Kirk este recunoscut ca unul dintre liderii mișcării Make America Great Again (MAGA), asociată cu Donald Trump.
  • Kirk a promovat afirmațiile nefondate ale lui Trump potrivit cărora acesta ar fi pierdut alegerile din 2020 din cauza unei fraude electorale.
  • Kirk avea peste 5,3 milioane de urmăritori pe platforma X și prezenta podcastul „The Charlie Kirk Show”, cu peste 500.000 de ascultători lunar.
  • De asemenea, era co-prezentator la emisiunea „Fox & Friends” pe Fox News

