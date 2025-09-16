Fanii nu au iertat-o Fiica lui The Rock, în centrul unui scandal pentru o postare făcută despre asasinarea lui Charlie Kirk

- Luptătoarea Ava Raine (24 de ani), fiica lui The Rock (53 de ani), a publicat un mesaj controversat pe rețelele de socializare legat de asasinarea lui Charlie Kirk.
Activistul conservator american Charlie Kirk a fost împușcat în timp ce ținea un discurs la Universitatea Utah Valley.
Ava Raine, fiica lui The Rock, taxată dur de urmăritori după ce a scris despre asasinarea lui Charlie Kirk
Ava Raine a distribuit postarea comediantului Gianmarco Soresi care făcea referire indirect la Charlie Kirk: „Dacă vrei ca oamenii să spună cuvinte frumoase despre tine atunci când mori, ar trebui să le spui și tu lucruri frumoase când ești în viață”.
Postarea italianului a fost dublată, pe platforma X (fostul Twitter), de textul luptătoarei de wrestling din WWE: „Și voi susține asta. Fiți amabili, acum mai mult ca niciodată”.
Postarea făcută de Ava Raine nu a fost pe placul urmăritorilor ei, care au criticat-o dur, scrie Daily Mail:
- „Hei, Triple H și WWE, vreți ca asta să reprezinte partea mai tânără a companiei (doar mă întrebam)?”
- „Trebuie să fii concediată”
- „Ești idioată complet. Sper să fii dată afară”
Mai multe persoane care au văzut postarea Avei Raine i-au trimis un clip cu tatăl său care strigă: „Taci, c***o”.
Cine a fost Charlie Kirk
Charlie Kirk a fost un activist convservator, care a fost implicat în zona media. De asemenea, a fost un aliat-cheie al lui Donald Trump, susținând cauze de dreapta.
Câteva repere din cariera lui Charlie Kirk:
- La 18 ani, a contribuit la fondarea Turning Point USA, o organizație dedicată promovării cauzelor conservatoare în rândul tinerilor.
- Ulterior, în 2019, a înființat Turning Point Action, un grup de advocacy non-profit care susține candidații conservatori.
- Kirk a fost un susținător vocal al președintelui Donald Trump și a jucat un rol semnificativ în mobilizarea tinerilor și a alegătorilor de culoare pentru campania prezidențială din 2024
- Kirk este recunoscut ca unul dintre liderii mișcării Make America Great Again (MAGA), asociată cu Donald Trump.
- Kirk a promovat afirmațiile nefondate ale lui Trump potrivit cărora acesta ar fi pierdut alegerile din 2020 din cauza unei fraude electorale.
- Kirk avea peste 5,3 milioane de urmăritori pe platforma X și prezenta podcastul „The Charlie Kirk Show”, cu peste 500.000 de ascultători lunar.
- De asemenea, era co-prezentator la emisiunea „Fox & Friends” pe Fox News