Secretele lui Modric  Ce mănâncă pentru a se menține în formă maximă la 40 de ani + tratamentul medical la care se supune

Luka Modric (40 de ani) este unul din cei mai în vârstă jucători din top 5 campionate care este încă în activitate.

Câștigătorul Balonului de Aur în 2018 are și un secret pentru forma sa excepțională, explicat în rândurile de mai jos.

Luka Modric a fost decisiv în meciul cu Bologna de duminică, în etapa 3 din Serie A. Croatul a înscris unicul gol al partidei în minutul 61 și a adus cele trei puncte pentru AC Milan.

Care este dieta lui Modric pentru a fi în formă mereu

Luka Modric, fost jucător al lui Real Madrid timp de 13 ani, acordă o atenție foarte mare dietei sale, pentru a se menține în formă.

Croatul ține cont de recomandările nutriționistului lui AC Milan și consumă mult pește, fiind mâncarea sa preferată. În zilele de meci, acesta consumă o cantitate considerabilă de carbohidrați, în special paste, potrivit gazzetta.it.

Luka Modric are de mai mult timp și o rutină care îl ajută să-și mențină forma chiar și la 40 de ani.

Modric face crioterapie și antrenamente suplimentare

În 2015, în pragul împlinirii a 30 de ani, Luka și-a dat seama că trebuie să facă ceva pentru a amâna cât mai mult posibil sfârșitul carierei sale. Așa că a apelat la Vlatko Vucetic, profesor asociat la Facultatea de Kinesiologie a Universității din Zagreb.

Vucetic i-a pregătit un program zilnic de exerciții, adaptat la datele colectate în timpul sesiunilor de antrenament ale clubului.

Astfel, Modric acordă câte o jumătate de oră exercițiilor suplimentare, înainte și după antrenamentul cu echipa, care îi permit să perfecționeze detalii precum postura, condiția fizică și prevenirea accidentărilor.

De asemenea, dă o atenție deosebită odihnei. Mai ales după călătoriile internaționale, vrea să evite oboseala și acumularea de acid lactic. Face și crioterapie după meciuri.

Crioterapia este un tratament medical și terapeutic care presupune expunerea corpului la temperaturi extrem de scăzute pentru o perioadă scurtă de timp. Această expunere poate fi localizată în anumite zone sau aplicată întregului corp.

Luka Modric a părăsit Real Madrid în această vară și a fost transferat gratuit de AC Milan.

4 milioane de euro valorează Luka Modric, conform Transfermarkt

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport