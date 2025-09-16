Derapaj în Italia  Jannik Sinner, victima unui cunoscut cântăreț: „Are accentul lui Hitler” 

- Artistul italian Fedez urmează să lanseze o piesă în care îl menționează și pe Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP), celebrul jucător de tenis.
În câteva versuri ale melodiei rapperului cu peste 13 milioane de urmăritori pe Instagram mai apar și Carlo Acutis, care a fost recent canonizat, dar și Papa Leon al XIV-lea.
Jannik Sinner, victima rapperului Fedez
Artistul italian a postat în cadrul unui InstaStory versurile noii sale melodii în care face referire și la celebrul tenismen, Jannik Sinner.
Rapperul Fedez a scris despre sportiv: „Italianul are un nou idol numit Jannik Sinner / Un italian pur-sânge cu accentul lui Adolf Hitler”, potrivit leggo.it.
Acesta face referire la faptul că Jannik Sinner este vorbitor nativ de limba germană.
În versurile sale, Fedez îi ironizează și pe Carlo Acutis, care a fost recent canonizat, și pe Papa Leon al XIV-lea:
- „Au canonizat un adolescent de 15 ani, miracolul său fiind acela că juca PlayStation fără să înjure”
- „Au împușcat un american anti-avort, dar nu vă faceți griji, băieți, Papa este încă la Vatican”
Versurile melodiei lui Fedez i-au enervat pe fanii lui Sinner
Legătura dintre Sinner și Adolf Hitler făcută de artistul italian a stârnit nemulțumirea fanilor tenismenului, care au răbufnit pe platforma X și au transmis:
- „Nu te lua de Sinner”
- „Sper să te dea în judecată”
- „Răutate gratuită”
Jannik Sinner vine după eșecul suferit în finala US Open de pe 7 septembrie, în fața lui Carlos Alcaraz. Lusitanul s-a impus cu scorul de 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 și a câștigat ultimul turneu de Grand Slam al anului, devenind numărul 1 mondial.