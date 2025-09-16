Derapaj în Italia  Jannik Sinner, victima unui cunoscut cântăreț: „Are accentul lui Hitler” 

Artistul italian Fedez urmează să lanseze o piesă în care îl menționează și pe Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP), celebrul jucător de tenis.

În câteva versuri ale melodiei rapperului cu peste 13 milioane de urmăritori pe Instagram mai apar și Carlo Acutis, care a fost recent canonizat, dar și Papa Leon al XIV-lea.

Jannik Sinner, victima rapperului Fedez

Artistul italian a postat în cadrul unui InstaStory versurile noii sale melodii în care face referire și la celebrul tenismen, Jannik Sinner.

Rapperul Fedez a scris despre sportiv: „Italianul are un nou idol numit Jannik Sinner / Un italian pur-sânge cu accentul lui Adolf Hitler” , potrivit leggo.it.

Acesta face referire la faptul că Jannik Sinner este vorbitor nativ de limba germană.

În versurile sale, Fedez îi ironizează și pe Carlo Acutis, care a fost recent canonizat, și pe Papa Leon al XIV-lea:

„Au canonizat un adolescent de 15 ani, miracolul său fiind acela că juca PlayStation fără să înjure”

„Au împușcat un american anti-avort, dar nu vă faceți griji, băieți, Papa este încă la Vatican”

Versurile melodiei lui Fedez i-au enervat pe fanii lui Sinner

Legătura dintre Sinner și Adolf Hitler făcută de artistul italian a stârnit nemulțumirea fanilor tenismenului, care au răbufnit pe platforma X și au transmis:

„Nu te lua de Sinner”

„Sper să te dea în judecată”

„Răutate gratuită”

Jannik Sinner vine după eșecul suferit în finala US Open de pe 7 septembrie, în fața lui Carlos Alcaraz. Lusitanul s-a impus cu scorul de 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 și a câștigat ultimul turneu de Grand Slam al anului, devenind numărul 1 mondial.

