Record la Tulcea FOTO. Ce s-a întâmplat în ziua în care a fost inaugurată cea mai nouă sală polivalentă din România

Vineri, 31 iulie 2026, a fost deschisă oficial noua sală polivalentă din Tulcea, o investiție de aproximativ 25 de milioane de euro.

Ce record a fost stabilit în Danubius Arena chiar în ziua inaugurării, în rândurile de mai jos.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În perioada 31 iulie - 9 august, noua arenă găzduiește FIBA U18 Women's EuroBasket 2026, Divizia B, competiție care aduce la Tulcea 20 de echipe naționale din Europa.

Record de asistență în noua sală polivalentă din Tulcea

Primul meci al zilei, Portugalia – Țările de Jos (57-45), s-a disputat de la ora 13:30, însă partida România – Azerbaidjan, începută la ora 18:30, a rămas în istorie.

Un număr record de spectatori a asistat la victoria „tricolorelor”, scor 81-55. Intrarea la toate partidele desfășurate în Danubius Arena este liberă.

„4.341 de spectatori au fost prezenți în această seară (n.r. - vineri) la partida dintre România și Azerbaidjan, din cadrul FIBA U18 Women's EuroBasket 2026, Division B.

Este cea mai mare asistență înregistrată la un meci de baschet juvenil organizat în România.

Peste patru mii de oameni au venit să susțină naționala feminină U18 și au creat o atmosferă pe măsura unui Campionat European.

Un debut memorabil pentru Tulcea. Un moment important pentru această generație. O imagine care arată cât de frumos poate crește baschetul atunci când echipa și suporterii sunt împreună.

Mulțumim, Tulcea! Mulțumim tuturor celor 4.341 de spectatori!

Campionatul European continuă, iar tricolorele au nevoie în continuare de voi în tribune!”, se arată în comunicatul FR Baschet.

Pentru naționala României urmează meciurile cu Islanda (1 august), Portugalia (4 august) și Țările de Jos (5 august). Toate vor începe de la ora 18:30.

Rezultatele înregistrate în prima zi la FIBA U18 Women's EuroBasket 2026, Divizia B:

Grupa A: Portugalia - Țările de Jos 57-45 și România - Azerbaidjan 81-55

Portugalia - Țările de Jos 57-45 și Grupa B: Ucraina - Norvegia 64-59 și Israel - Elveția 72-66

Ucraina - Norvegia 64-59 și Israel - Elveția 72-66 Grupa C: Lituania - Irlanda 58-47 și Austria - Estonia 77-57

Lituania - Irlanda 58-47 și Austria - Estonia 77-57 Grupa D: Danemarca - Macedonia de Nord 73-60 și Grecia - Marea Britanie 68-63

Detalii despre „Danubius Arena”, noua sală polivalentă din Tulcea

La festivitatea de inaugurare a noii săli polivalente din Tulcea au participat Carmen Tocală - președintele Federației Române de Baschet, Cseke Attila - ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Horia Teodorescu - președintele Consiliului Județean Tulcea, Ștefan Ilie - primarul municipiului Tulcea, precum și un reprezentant al Construcții Erbașu.

Capacitate de 4.447 de locuri;

O suprafață construită desfășurată de 15.125,90 mp;

Parcare subterană cu 78 de locuri;

Vestiare pentru echipe și oficiali, împreună cu toate spațiile necesare desfășurării competițiilor și activităților curente;

Spații dedicate reprezentanților mass-media, incluzând boxa presei, masa presei și sala pentru conferințe de presă;

Sală de antrenament cu teren de dimensiuni regulamentare pentru handbal.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport