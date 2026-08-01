El e cel mai disprețuit om din fotbal Povestea neștiută a lui Gianni Infantino, șeful FIFA. De la agresiunile din copilărie până la relațiile cu Trump și Putin +14 foto
Gianni Infantino. Foto: Imago
Campionate

El e cel mai disprețuit om din fotbal Povestea neștiută a lui Gianni Infantino, șeful FIFA. De la agresiunile din copilărie până la relațiile cu Trump și Putin

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 01.08.2026, ora 13:34
alt-text Actualizat: 01.08.2026, ora 13:34
  • Președintele FIFA Gianni Infantino (56 de ani) conduce fotbalul mondial din 2016, însă în ultimii ani s-a transformat într-una dintre cele mai contestate personalități ale sportului.
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Expansiunea competițiilor, apropierea de lideri politici controversați precum Vladimir Putin și Donald Trump, precum și proiectele comerciale promovate de FIFA i-au atras critici tot mai dure.

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Cine este Gianni Infantino

Cel mai recent scandal a pornit de la proiectul FIFA Forward Enterprise, prin care o parte din activitatea comercială a competițiilor FIFA urma să fie transferată unei noi companii și deschisă investitorilor privați.

UEFA a acuzat lipsa de transparență și a amenințat inclusiv cu boicotarea competițiilor organizate de FIFA.

Între timp, Gianni Infantino a anunțat că renunță la plan.

20 de miliarde de dolari
era valoarea estimată a planului la care FIFA a renunțat la presiunile forurilor internaționale

Giovanni Vincenzo Infantino s-a născut pe 23 martie 1970, în Brig, un mic oraș din Alpii elvețieni, aproape de granița cu Italia. Este cel mai mic dintre cei trei copii ai unei familii de imigranți italieni.

Tatăl său, Vincenzo, lucra pe trenurile de noapte, iar mama sa, Maria, lucra la un chioșc în gara din Brig. În adolescență, Infantino își ajuta familia lucrând duminica la chioșcul respectiv.

Viața sa a fost în pericol imediat după naștere. Infantino a suferit o formă gravă de icter și a avut nevoie de transfuzii de sânge aduse din străinătate, grupa sa sanguină fiind foarte rară. Cazul său a ajuns atunci pe prima pagină a ziarului elvețian „Blick”, conform srf.ch.

Gianni Infantino: „Am fost hărțuit pentru că aveam părul roșcat și pistrui”

Infantino a povestit că a fost discriminat în copilărie din cauza originii sale italiene.

În copilărie am fost hărțuit pentru că aveam părul roșcat și pistrui și, în plus, eram italian. Așa că vă puteți imagina”, spunea șeful FIFA înaintea Cupei Mondiale din Qatar.

Vărul său, Daniel Nellen, a confirmat că originea italiană a familiei reprezenta principala cauză a tratamentului ostil primit din partea localnicilor.

Discursul despre discriminare al șefului FIFA din Qatar a devenit însă unul dintre cele mai controversate momente din cariera sa.

Infantino a spus atunci că se simte „qatarez, arab, african, gay, persoană cu dizabilități și muncitor migrant”, în încercarea de a răspunde criticilor privind drepturile omului.

Afirmațiile au fost contestate pentru modul în care șeful FIFA și-a comparat experiențele personale cu situația grupurilor discriminate și a muncitorilor din Qatar, deși mesajul acestuia continua cu fraza:

„Mă simt ca ei pentru că știu ce înseamnă să fii discriminat și hărțuit ca străin într-o țară străină.”

A vrut să devină fotbalist, dar a ajuns avocat

Suporter al lui Inter Milano, Infantino și-a dorit să devină fotbalist, însă nu a trecut de echipa a treia a clubului local FC Brig-Glis. Ulterior, Gianni Infantino a recunoscut că nu simțea că ar avea talent.

„Dacă nu sunt suficient de bun pentru a fi fotbalist, vreau să fiu avocatul fotbalistului”, le-ar fi spus apropiaților.

A studiat dreptul la Universitatea din Fribourg, apoi a lucrat la Centrul Internațional pentru Studii Sportive.

VIDEO. Infantino a executat slab o lovitură de colț

Infantino a ajuns la UEFA în august 2000, activând inițial în departamentul juridic. A devenit secretar general adjunct în 2007, iar doi ani mai târziu a fost numit secretar general.

Ascensiunea lui Gianni Infantino la UEFA

Pentru publicul larg a devenit cunoscut datorită tragerilor la sorți din Liga Campionilor și Europa League, fiind responsabil cu explicarea regulamentului.

În spatele camerelor, a avut un rol important în introducerea fair-play-ului financiar și în proiectele care au dus la extinderea Campionatului European și la apariția Ligii Națiunilor.

Infantino nu era candidatul evident pentru șefia FIFA. Michel Platini, superiorul său de la UEFA, era considerat favorit să-i urmeze lui Sepp Blatter.

Scandalurile care i-au îndepărtat pe Blatter și Platini i-au deschis însă drumul. Infantino a câștigat alegerile din februarie 2016 și a promis că va reface reputația FIFA și că va readuce fotbalul „în centrul atenției”.

Zece ani mai târziu, FIFA își prezintă mandatul drept o perioadă de stabilitate, cu venituri-record și investiții importante în dezvoltarea fotbalului.

12 miliarde de euro
a generat Cupa Mondială din 2026, aproape dublu față de ediția din Qatar

Criticii lui Infantino văd însă o comercializare excesivă a sportului și o concentrare tot mai mare a puterii în jurul președintelui.

Sub conducerea lui Infantino, Cupa Mondială a fost extinsă la 48 de participante, iar Campionatul Mondial al Cluburilor a primit un nou format, cu 32 de echipe.

Tot în timpul mandatului său, Arabia Saudită a primit dreptul de a organiza Cupa Mondială din 2034, după o candidatură fără adversari.

FOTO. Gianni Infantino la Consiliul pentru Pace al lui Trump

Galerie foto (14 imagini)

Gianni Infantino a purtat o șapcă roșie la la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Foto: „X”, @RapidResponse47 Gianni Infantino a purtat o șapcă roșie la la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Foto: „X”, @RapidResponse47 Gianni Infantino a purtat o șapcă roșie la la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Foto: „X”, @RapidResponse47 Gianni Infantino a purtat o șapcă roșie la la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Foto: „X”, @RapidResponse47 Gianni Infantino a purtat o șapcă roșie la la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Foto: „X”, @RapidResponse47
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Prietenia cu Putin și apropierea de Trump

Infantino a avut o relație apropiată cu Vladimir Putin în perioada Cupei Mondiale din Rusia. În 2019, președintele rus i-a acordat Ordinul Prieteniei.

Gianni Infantino și Vladimir Putin FOTO Imago Gianni Infantino și Vladimir Putin FOTO Imago
Gianni Infantino și Vladimir Putin FOTO Imago

Ulterior, șeful FIFA s-a apropiat foarte mult de Donald Trump, în contextul organizării unor competiții uriașe în Statele Unite, Campionatul Mondial al Cluburilor și Cupa Mondială din 2026.

Cei doi au apărut împreună la mai multe evenimente, iar apropierea dintre ei a depășit cadrul strict al Cupei Mondiale. Infantino a participat inclusiv la Summitul pentru Pace al președintelui american, în octombrie 2025.

Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago
Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago

Galerie foto (7 imagini)

Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago
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Trump a vorbit chiar înaintea finalei despre succesul turneului, dar și despre discuțiile purtate cu Infantino pentru ca Statele Unite să încerce să găzduiască din nou Cupa Mondială în viitor.

De asemenea, în decembrie 2025, în cadrul evenimentului dedicat tragerii la sorți pentru grupele CM 2026, Donald Trump a primit Premiul FIFA pentru Pace, care i-a fost înmânat chiar de Gianni Infantino.

Infantino vorbește șapte limbi și are patru fiice

Infantino este căsătorit din 2001 cu Leena Al Ashqar, originară din Liban, și are patru fiice.

Președintele FIFA vorbește fluent șapte limbi. Printre acestea se numără italiana, franceza, germana, engleza, spaniola și araba.

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