„Coelho a fost sărit din schemă” Tensiuni la U Craiova. Antrenorul nu ar fi fost consulat cu privire la transferuri: „A căzut într-o capcană” +9 foto
Filipe Coelho/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

„Coelho a fost sărit din schemă” Tensiuni la U Craiova. Antrenorul nu ar fi fost consulat cu privire la transferuri: „A căzut într-o capcană”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 01.08.2026, ora 15:18
alt-text Actualizat: 01.08.2026, ora 15:18
  • Eliminarea Universității Craiova din preliminariile Ligii Campionilor a tensionat atmosfera din interiorul clubului.
  • Filipe Coelho (45 de ani) a avut un discurs neobișnuit după dubla pierdută cu Levski Sofia, iar situația antrenorului portughez ar putea depinde de următoarea confruntare europeană.
  • Tehnicianul nu ar fi fost consultat în privința transferurilor realizate în această vară.
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Campioana României a pierdut cu 1-0 în deplasare, iar returul cu Levski s-a încheiat la egalitate, 2-2, rezultat care a trimis-o pe U Craiova în turul al treilea preliminar al Europa League.

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Filipe Coelho nu ar fi fost consulat în perioada de transferuri

După meci, tehnicianul portughez a oferit o serie de declarații neașteptate.

„Știu că unii dintre voi preferă să creadă că este un dezastru. Nu este un dezastru, pentru că în ultimii 13 sau 14 ani nimeni din România nu a ajuns în Liga Campionilor.

Poate ar trebui să analizăm cu toții de ce. S-a spus că Universitatea Craiova trebuie să meargă în Champions League. De ce? Am făcut tot ce ne-a stat în putință”, a declarat tehnicianul portughez.

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Reacția antrenorului ar avea legătură și cu modul în care a fost construit lotul în această vară.

Gazeta Sporturilor scrie că Filipe Coelho nu ar fi fost consultat în privința transferurilor.

„Rotaru (n.r. - Mihai Rotaru, patronul echipei) i-a dat mână liberă directorului sportiv Mario Felgueiras, luând, practic, ambii pe persoană fizică responsabilitatea de a gestiona mercato de vară, după câștigarea titlului.

Și l-au transformat pe Coelho într-un simplu pion, sărindu-l complet din schemă, încurajați că perioada de transferuri din vara anterioară a fost una de mare succes.

S-au împăunat, s-au considerat deja mari specialiști! Dar au omis un detaliu vital: acolo a existat Mirel Rădoi, care a gestionat și a validat întreg procesul de scouting. Știți ce bățos e și că peste capul lui nu se trece!”, au transmis surse din interiorul clubului pentru sursa citată.

5,4 milioane de euro
a plătit Universitatea Craiova pentru transferurile din această vară: Răzvan Sava (2,5 milioane), Simon Elisor (1,5 milioane), Henri Tavares (un milion) și Ronaldo Webster (400.000 de euro)

Universitatea Craiova își va continua parcursul european în turul al treilea preliminar al Europa League, unde o va întâlni pe KuPS Kuopio. Meciurile sunt programate pe 6 și 13 august.

Încă o eliminare ar putea pune serios în pericol postul lui Filipe Coelho

„Coelho a acceptat acest mod de lucru având încredere oarbă în Felgueiras. Adică omul care l-a adus, practic, la Craiova, oferindu-i o șansă unică de a-și orienta cariera spre un post atractiv de antrenor principal, după șapte ani petrecuți doar în calitate de secund, în China, Coreea de Sud și Emirate”.

Coelho a înțeles prea târziu că strategia a fost, de fapt, un dezastru și a căzut într-o capcană nemaipomenită peste vară, timp în care pe umerii săi și ai vestiarului a început să crească în mod constant presiunea pentru Champions League”.

Dubla cu Kuopio din Europa League poate fi decisivă pentru el în sensul că încă o ratare va fi extrem de greu de digerat în birouri. Mihai Rotaru a dovedit că nu se dă la o parte de la decizii cinice când e vorba despre antrenori. Surse din club pentru gsp.ro

O calificare în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor i-ar fi garantat cel puțin continuarea traseului până în play-off-ul Conference League. În actualul scenariu, oltenii nu mai beneficiază de aceeași plasă de siguranță.

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