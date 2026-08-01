Primarul din Câmpulung Muscel crede că firma Alindo Impex SRL e o „îmbârligătură”, deși primăria a semnat, în 2024, un contract în valoare de 512.625 de lei.

Elena Lasconi, 54 de ani, spune că microbuzul în care se afla echipa Dinamo 2 a fost recarosat în 2005.

Fosta candidată la alegerile prezidențiale acuză nereguli grave în cazul accidentului soldat cu un deces. Toate detaliile, mai jos.

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Vineri, 31 iulie 2026, la Câmpulung Muscel, s-a produs un accident care a îndoliat fotbalul românesc.

Un microbuz aparținând firmei Alindo Impex SRL, model Mercedes-Benz Sprinter, ce transporta echipa secundă a clubului Dinamo București, a rupt un gard și s-a izbit violent de un copac, chiar la marginea unei râpe adânci de aproximativ 20 de metri. Echipa era cazată în zonă pentru un meci, programat sâmbătă, cu Aro Câmpulung.

Elena Lasconi: „Carnet la 83 de ani ?!”

Impactul extrem de violent a curmat viața maseurului clubului, Constantin „Gogu” Covaciu (59 de ani), care se afla pe scaunul din dreapta șoferului.

Antrenorul Adrian Ropotan a suferit o fractură deschisă la nivelul mâinii și a fost operat de urgență, în timp ce mai mulți tineri fotbaliști, cu vârste între 17 și 21 de ani, au suferit leziuni și au primit îngrijiri medicale.

Șoferul vehiculului, în vârstă de 83 de ani, a suferit traumatisme craniene severe și a fost preluat în stare gravă de un elicopter SMURD pentru a fi transportat la Spitalul de Urgență Floreasca din București.

GOLAZO.ro a stat de vorbă cu Elena Lasconi, primarul din Câmpulung Muscel, pentru a afla detalii legate de această dramă. Amănunte halucinante au ieșit la iveală în urma acestui dialog.

Bună ziua, doamna Lasconi. Ne puteți da mai multe detalii despre acest accident?

Ce vă pot spune e că o să folosesc toate pârghiile pe care le am. O să-i bombardez cu hârtii pe cei de la ARR (n.r. - Autoritatea Rutieră Română), pe cei de la ISCTR (n.r. - Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier) sau cine a dat atestatul acelui domn (n.r. - șoferului) de aproape 84 de ani.



Nu se poate o persoană care ar fi trebuit să nu aibă carnet – pentru că ce reflexe mai ai la 80 și ceva de ani? În mod normal, Poliția ar fi trebuit să-i retragă carnetul și noi trăim în România lui 2026 în care o persoană de aproape 84 de ani are atestat cu acte în regulă că poate să facă transport de transport public? Mie mi se pare absolut inadmisibil.

Despre microbuz ne puteți spune ceva? Am înțeles că are foarte mulți kilometri la bord.

Este din 2005. Cum este posibil ca un microbuz din 2005 să aibă toate actele în regulă de la RAR (n.r. - Registrul Auto Român), de la ARR, că poate să circule pe străzile din țara asta? Deci suntem... avem instituții bolnave și iresponsabile în țara asta. Ce am reușit să aflu vizavi de... că am văzut că avea o pancartă cu Vișoi. Este unul dintre cartierele din Câmpulung.

Microbuzul e al firmei Alindo Impex SRL. Ce amănunte aveți despre firmă?

Am verificat ieri, am stat și am verificat fiecare hârtiuță din bibliograful cu licitația. Alindo nu a răspuns sub nicio formă la telefon. Deci e ceva de noaptea minții. Am verificat și ei au câștigat licitația cu cinci microbuze.



Unul dintre cele cinci microbuze, ăsta 69 LIN (n.r. - microbuzul implicat în accident), era în cele cinci microbuze, doar că ei au spus așa: ei asigură transportul pe rutele pe care le-am vrut noi doar cu patru microbuze și unul este de rezervă. Și noi n-am aflat dacă el este de rezervă sau dacă el a transportat echipa în timpul în care trebuia să fie pe traseu.

Elena Lasconi: „Microbuzul a fost recarosat!”

Pe platforma Termene.ro, Alindo Impex SRL figurează în 2025 cu zero angajați, deși în 2024 avea trei salariați.

Ce îmbârligătură este acolo… Dar eu nu mă las. Adică ei trebuie neapărat să plătească pentru ceea ce au făcut, pentru că este o nenorocire, o tragedie. Le-am spus și i-am spus și familiei care este în momentul ăsta în primărie pentru a primi certificatul de deces: «domnilor, cu orice ajut, bombardez toate instituțiile cu documente».



În momentul de față este o anchetă făcută de către procurori și poliția municipală de aici de la Câmpulung. Dar eu țin aproape și orice pot să fac ca să se facă dreptate. Omul, din păcate, nu mai poate fi adus înapoi. La 58 de ani era un om tânăr, cum să zic eu, în putere, cu toată viața înainte. Ceea ce s-a întâmplat a fost ceva absolut incredibil.

Patronul Dumitru Colonescu a fost contactat de jurnaliștii de la Fanatik și a reacționat spunând: „În ce an a fost accidentul? Cobor eu jos și văd ce s-a întâmplat”.

O nesimțire ieșită din comun, adică o aroganță, o nesimțire, nu există... Adică e, cum să zic, e ca și cum ai pângări un mormânt. E ceva absolut incredibil. A murit un om. Ne-am pierdut omenia. Adică îți spui că ai un accident cu victimă, adică cu mort, și tu întrebi, faci glume, ce și aroganțe. Pe ce lume trăim, fraților?

Aveți cumva și informații despre starea tehnică a microbuzului înmatriculat pe Alindo?

A fost recarosată în 2005, dar au făcut-o cu mai multe scaune. A fost recarosată în 2005. Da, au fost 3 cu 3 locuri și acuma e 3 cu 15 locuri. Îmi spunea familia domnului Covaciu, dar asta trebuie verificat de autoritățile competente, că au vorbit cu copiii, iar aceștia au spus că, atunci când microbuzul a intrat în pom, s-ar fi dus toate scaunele în față.



Adică probabil că nu erau foarte bine prinse, dar nu știu cât e de adevărat. Asta trebuie verificat. Eu știu că Dinamo ne-a solicitat ieri la managerița de la spital dacă putem să-i facem rost de psiholog ca să le acordăm celor care au fost în accident și am reușit să facem chestia asta. Consiliere psihologică pentru copii.

Elena Lasconi: „Managerița de transport vinde pui!”

Ați spus că nu ați reușit să dați de nimeni de la firma Alindo. Am încercat și noi, fără succes. Dar sunt sigur că dvs. aveți mai multe pârghii.

Avem un număr de telefon al doamnei manager de transport care apare în licitația noastră. Se numește Andreea Răcaru, cred că este nora patronului. Și această individă este vânzătoare la un magazin de carne de pui din piață. Am aflat și eu cu stupefacție. Deci managerița de transport vinde la magazinul de pui din piață. Incredibil, nu?

Primăria ce pași va urma ca urmare a acestui accident?

Noi avem contract cu Alindo până în iunie anul viitor. Și până atunci eu vreau să fac societate împreună cu o altă comună de lângă, Valea Mare, ca să cumpărăm mai multe microbuze.



Nu se poate să fii la mâna unora care nu știu cum își obțin atestatele, acreditările. Pentru că eu nu pot controla nimic dacă firma vine și-mi arată toate documentele. Gândiți-vă că acel microbuz avea 600.000 de kilometri, deja era uzat.

Îmi aduc aminte că la un moment dat exista, la Câmpulung Muscel, un proiect pe fonduri europene pentru autobuze electrice.

Da, dar ni l-a tăiat din pix Bolojan, pentru că așa a știut el să facă treaba. Ideea este următoarea. Noi am avut proiect de e-ticketing, adică și softul care se pune și pe stațiile de așteptare și pe autobuzele și microbuzele electrice, și un proiect pe stații de așteptare inteligente, și un proiect pe autobuze și microbuze electrice, și ne-au tăiat din pix acest proiect pentru că chipurile eram la 0%.



Adică cum să fii la 0% cu microbuze și autobuze? Că atunci când faci licitația, după ce ai făcut-o, ai ori zero, ai ori 100%. Nu-ți vin pe rând. Când am făcut licitația, aveam de luat opt microbuze și patru autobuze electrice, tot așa, un proiect împreună cu Valea Mare.

În cazul în care acel proiect ar fi trecut și s-ar fi achiziționat autobuzele, ar fi încetat colaborarea cu Alindo?

În momentul în care era și societatea, imediat se rezilia contractul. Dacă aveam și societatea, adică nu era suficient să am autobuzele și microbuzele, trebuia să am și societatea de transport.



Eu am făcut ADI (n.r. - Asociație de Dezvoltare Intercomunitară) de transport special pentru asta. ADI-ul există și societatea de transport putea să fie gata, dar eu am oprit, n-am mai făcut absolut nimic dacă mi-au tăiat finanțarea.

Dacă aveți societate de transport a Primăriei, veți putea face controale amănunțite?

Sigur, te duci să verifici microbuzul. Trimiți pe cineva de specialitate din cadrul primăriei. Spuneți-mi și mie, ce mă recomandă pe mine, primar economist de profesie, jurnalist o jumătate din viață, să mă duc să zic că asta nu-i ok când el are hârtie de la RAR că e ok? Sau de la ARR?. Eu pot să dau hârtie – asta o să și fac – către toate instituțiile astea și să întreb cum au obținut cei de la Alindo acele atestate pentru microbuze cu peste 600.000 de km la bord.

Dumitru Colonescu, patronul firmei Alindo Impex SRL, nu a putut fi contactat de GOLAZO.ro pentru a-și expune punctul de vedere.

Contract de 512.625 de lei

Ancheta penală deschisă de poliție pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă vizează direct operatorul de transport Alindo Impex SRL, o firmă de apartament înființată în 1993, de la care Dinamo a închiriat microbuzul.

Firma, administrată de Dumitru Colonescu, deține de aproape trei decenii un monopol absolut asupra transportului public local tip „maxi-taxi” din Câmpulung Muscel, prin prelungiri repetate ale contractelor cu autoritățile locale.

În ciuda acestui statut, datele financiare de pe Termene.ro arată că societatea este încadrată la risc comercial și juridic ridicat. Mai mult, deși operează în continuare rutele urbane din municipiu, Alindo Impex SRL a figurat în bilanțul pe anul 2025 cu zero angajați, după ce în 2024 raportase doar trei salariați.

Pe lângă paradoxul legat de personal, analiza indicatorilor financiari ai firmei Alindo Impex SRL scoate la iveală mai multe detalii și anomalii economice importante:

Deși cifra de afaceri a firmei a înregistrat o ușoară creștere în anul 2025, ajungând la 263.804 lei (față de 254.913 lei în 2024), societatea a raportat o pierdere netă de 24.544 de lei. Prin comparație, în anul 2024, firma obținuse un profit net de 26.296 de lei.

Deși a continuat să dețină monopolul și să opereze transportul public de persoane din Câmpulung, Alindo Impex SRL a figurat în bilanțul oficial pe anul 2025 cu zero angajați, deși cu un an în urmă raportase un număr mediu de trei salariați. Primarul Elena Lasconi a explicat că această schemă este o „îmbârligătură”.

Pentru cele patru trasee urbane majore de tip „maxi-taxi” pe care le controlează în regim de monopol în Câmpulung Muscel, firma Alindo Impex SRL achită municipalității o redevență anuală de doar 5.000 de euro.

Valoarea estimată a contractului pe doi ani, prin care Primăria Câmpulung deleagă serviciul de transport către Alindo, este de 512.625 de lei. Această sumă a fost calculată de autorități pornind de la încasările raportate de operator pe anul 2024, care se ridicau la doar 219.855 de lei.

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