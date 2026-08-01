Zi de senzație pentru canotajul românesc! Patru medalii la Europene, dintre care două de aur » Radiș și Adam au stabilit un nou record continental

România a cucerit două medalii de aur, sâmbătă, la Campionatele Europene de canotaj de la Varese, prin echipajele de dublu rame feminin și masculin.

De asemenea, „tricolorii” au obținut și o medalie de argint și una de bronz.

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Simona Radiș (27 de ani) și Adriana Adam (27 de ani) au câștigat finala probei feminine, după o cursă dominată în partea a doua, și au stabilit un nou record european.

La scurt timp, Ștefan Berariu (27 de ani) și Florin Lehaci (27 de ani) s-au impus în proba masculină.

România a încheiat ziua de sâmbătă cu patru medalii la Campionatele Europene de canotaj de la Varese.

Simona Radiș și Adriana Adam au câștigat aurul la dublu rame feminin. Ștefan Berariu și Florin Lehaci s-au impus în proba masculină de dublu rame.

Medalia de argint a fost obținută de echipajul masculin de patru rame, iar sportivele din barca feminină de patru vâsle au încheiat finala pe locul al treilea.

Rezultatele echipajelor României de sâmbătă:

Aur – dublu rame feminin : Simona Radiș și Adriana Adam

: Simona Radiș și Adriana Adam Aur – dublu rame masculin : Ștefan Berariu și Florin Lehaci

: Ștefan Berariu și Florin Lehaci Argint – patru rame masculin : Cosmin Iulian Pleșescu, Leontin Nuțescu, Andrei Vatamaniuc și Ciprian Tudosă

: Cosmin Iulian Pleșescu, Leontin Nuțescu, Andrei Vatamaniuc și Ciprian Tudosă Bronz – patru vâsle feminin : Mariana Dumitru, Emanuela Ciotău, Andrada Moroșanu și Iulia Bălăucă

: Mariana Dumitru, Emanuela Ciotău, Andrada Moroșanu și Iulia Bălăucă Locul 4 – dublu vâsle masculin : Marian Enache și Andrei Lungu

: Marian Enache și Andrei Lungu Locul 4 – patru rame feminin : Manuela-Gabriela Lungu, Gabriela Tivodariu, Alexandra Ungureanu și Roxana Anghel;

: Manuela-Gabriela Lungu, Gabriela Tivodariu, Alexandra Ungureanu și Roxana Anghel; Locul 4 – patru vâsle masculin: Mihăiță Țigănescu, Florin Horodișteanu, Andrei Cornea și Ioan Prundeanu.

Simona Radiș și Adriana Adam au stabilit un nou record la Campionatele Europene de canotaj

Simona Radiș și Adriana Adam au dominat cursa de la start până la finiș și au trecut primele linia de sosire, cu timpul de 6:49,04.

Româncele au îmbunătățit cu 14 sutimi precedentul record european, stabilit în 2025 de Simona Radiș și Maria Rusu.

Adversarele au avut un start puternic, însă echipajul României a preluat controlul cursei și s-a desprins după jumătatea distanței.

Pentru Simona Radiș este al nouălea titlu european din carieră.

„Este bine de știut! Sunt fericită. Acum vâslesc alături de Adriana Adam, nu de Magdalena, și am avut ceva emoții, dar acum suntem foarte mulțumite de rezultat.

Putem progresa mult până la Campionatul Mondial. Suntem recunoscătoare și fericite. Suntem două femei puternice, iar barca poate merge din ce în ce mai repede”, a declarat Radiș. după cursă.

Aur și pentru Ștefan Berariu și Florin Lehaci

A doua medalie de aur a zilei a fost câștigată de Ștefan Berariu și Florin Lehaci, în finala probei masculine de dublu rame.

Cei doi români au gestionat cursa fără greșeală și au trecut primii linia de sosire.

„Ne simțim excelent. Suntem mândri că facem parte din această generație rapidă a României și vom încerca să menținem standardele la un nivel foarte ridicat.

În ultimii 250 de metri am rămas concentrați, pentru că exersăm acest lucru în fiecare zi. Știm că, atunci când trebuie să creștem viteza, putem face asta.

Avem control asupra ritmului, iar pentru noi nu a fost atât de dificil să gestionăm finalul cursei”, a declarat Florin Lehaci.

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