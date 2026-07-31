Ultima imagine cu Franco Baresi Căpitanul lui AC Milan, cu torța olimpică pe San Siro. Alături i-a stat Giuseppe Bergomi, rivalul de la Inter devenit sprijin
Franco Baresi și Giuseppe Bergomi (foto: Lia Capizzi/X)
Campionate

Ultima imagine cu Franco Baresi Căpitanul lui AC Milan, cu torța olimpică pe San Siro. Alături i-a stat Giuseppe Bergomi, rivalul de la Inter devenit sprijin

alt-text Publicat: 31.07.2026, ora 18:44
alt-text Actualizat: 31.07.2026, ora 18:44
  • Franco Baresi, unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria Italiei și simbol al clubului AC Milan, a murit astăzi, la vârsta de 66 de ani, iar jurnalista italiană Lia Capizzi a rememorat ultima apariție publică a fostului căpitan al rossonerilor.
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Fostul președinte onorific al lui AC Milan se afla într-o stare delicată de sănătate de mai multă vreme.

Ultima dată când Franco Baresi a fost văzut în public a fost pe 6 februarie 2026, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina.

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Ultima imagine cu Franco Baresi, pe San Siro, alături de Giuseppe „Beppe” Bergomi, rivalul devenit sprijin

Evenimentul s-a desfășurat pe stadionul Giuseppe Meazza (San Siro), loc pe care Baresi îl considera acasă, „locul unde se simțea iubit și în siguranță”, spune Capizzi.

Când i s-a propus să fie unul dintre purtătorii torței la Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice Milano-Cortina, a răspuns: „Sunteți siguri? Nu mai sunt chiar în cea mai bună formă”.

La ceremonia de pe Meazza, Franco Baresi a fost întâmpinat de fostul căpitan al lui Inter, Giuseppe „Beppe” Bergomi. Cei doi au purtat împreună torța olimpică, înainte de a o înmâna Annei Danesi, căpitana naționalei feminine de volei a Italiei.

După ceremonie, Baresi a descris experiența ca fiind una fără precedent în viața sa: „Torța conține istoria sportului și, într-o anumită măsură, și istoria civilizației umane. Nu am mai trăit niciodată ceva asemănător. A fost incredibil, îmi tremurau picioarele și, poate, chiar și mâna”.

Lia Capizzi a remarcat și un gest surprins în timpul ceremoniei. După ce au predat torța Annei Danesi, Baresi a făcut un pas înapoi, căutând sprijinul lui Bergomi.

Iată mesajul integral:

„Ultima lui întoarcere acasă, pe stadionul San Siro, locul unde se simțea iubit și în siguranță.

Când i s-a propus să fie unul dintre purtătorii torței la Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice Milano-Cortina, a răspuns: „Sunteți siguri? Uitați că nu mai sunt chiar în cea mai bună formă”.

Pe 6 februarie 2026, Franco Baresi ajunge pe stadionul Meazza, unde Beppe Bergomi îl așteaptă deja. Acea plimbare cu torța în mână este un motiv de mândrie: „Ea poartă în sine istoria sportului și, într-o anumită măsură, și istoria civilizației umane. N-am mai trăit niciodată ceva asemănător. A fost incredibil, îmi tremurau picioarele și, poate, chiar și mâna”.

Când amândoi îi înmânează torța Annei Danesi, căpitana naționalei feminine de volei a Italiei, Franco face un pas înapoi și caută mâna lui Beppe, pentru a fi ajutat și sprijinit.

În ochii noștri nu mai există culori, derby-uri sau galerii diferite, nu mai există Liga Campionilor și nici Pasadena 1994.

Există doar Căpitanul și Unchiul.

Există familia italiană a fotbalului și, de fapt, și a vieții. Împreună.

Ultimul său mesaj public, puternic.

La revedere, Franco, legendă și lider pe teren, om blând și atent în afara lui.

6 pentru totdeauna”.

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