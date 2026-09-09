Desemnat rege!  Portarul unei echipe din liga a 9-a din Anglia poate prelua tronul

George Desmond Kamurasi (36 de ani), portarul și căpitanul echipei SE Dons din al nouălea eșalon din Anglia, a fost ales drept următorul rege al regiunii Toro din Uganda.

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Decizia vine după ce Regele Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi al IV-lea, care era și vărul portarului, a decedat în SUA pe 27 august, acolo unde se trata de cancer.

Portarul unei echipe din ligile inferioare ale Angliei a fost ales rege în Uganda

Fostul rege al Toro devenise cel mai tânăr monarh în exercițiu din lume atunci când a urcat pe tronul regiunii din Uganda, la vârsta de doar trei ani, în 1995. Această regiune are o populație de aproximativ 800.000 de locuitori.

După moartea acestuia, portarul George Desmond Kamurasi a fost ales noul rege.

Președintele Yoweri Museveni și șeful Forțelor de Apărare ale țării, generalul Muhoozi Kainerugaba, ar fi susținut alegerea acestuia de către Comitetul Regal pentru Succesiune, conform dailymail.com.

Cu toate acestea, Kamurasi nu este sigur că este potrivit pentru a ocupa această funcție. Fotbalistul locuiește în Marea Britanie alături de familia sa și nu și-ar dori să părăsească țara.

Proclamarea oficială a noului rege ar urma să aibă loc săptămâna viitoare.

Trupul neînsuflețit al regelui Nyimba a ajuns vineri în Uganda, iar funeraliile sunt programate pe 12 septembrie. Președintele Museveni s-a numărat printre puținii oficiali care au așteptat sosirea sicriului în țară.

Cum poate Uganda să aibă atât regi, cât și președinte

Uganda este o republică și este condusă de un președinte. Regatele există alături de stat nu ca autorități politice, ci ca instituții culturale, ale căror tradiții sunt păstrate și acum de locuitori, conform everythinguganda.com.

În 1966, regatele au fost desființate de premierul Milton Obote și au dispărut timp de aproape trei decenii. Au fost reinstaurate în 1993, în timpul președinției lui Yoweri Museveni, dar nu ca puteri politice, ci instituții recunoscute pentru păstrarea tradițiilor.

Care sunt cele 5 regate din Uganda sunt Buganda, Bunyoro-Kitara, Toro, Ankole și Busoga.

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