„Nu am întâlnit un astfel de caz”  Șeful Școlii de Antrenori din cadrul FRF, noi detalii despre  situația lui Reghecampf la FCSB

Lucian Burchel (62 de ani), șeful Școlii de Antrenori din cadrul FRF, a oferit noi detalii despre situația lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) la FCSB.

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Antrenorul FCSB a fost înregistrat la LPF chiar înaintea meciului cu Oțelul (1-0), acesta primind provizoriu dreptul de a conduce echipa de la marginea terenului.

Mihai Stoica a anunțat ulterior că miercuri se va lua decizia finală privind dreptul lui Reghecampf de a sta pe banca roș-albaștrilor.

Lucian Burchel, despre situația lui Reghecampf: „Nu am mai întâlnit un astfel de caz până acum”

Șeful Școlii de Antrenori din cadrul FRF a explicat ce urmează pentru antrenorul FCSB după întrunirea Comisiei de Disciplină și Etică.

„Dispensa a fost dată ca urmare a unui document pe care l-am primit de la departamentul juridic. Ei știu cazul foarte bine. Nu vreau să vorbesc despre caz, pentru că este un proces în derulare.

Părțile se vor întâlni la Comisia de Disciplină și Etică, miercuri (n.r. - 14 octombrie) pentru a ajunge de comun acord la ceea ce vor să ajungă.

Departamentul juridic a analizat cazul foarte bine și, în baza analizei, a propus ca Laurențiu Reghecampf să funcționeze ca și interimar, să spunem așa. Un aviz provizoriu să fie pe bancă, din partea noastră. Urmează ca la comisie, unde sunt lucruri de clarificat între părți, să se ia o decizie în consecință.

În funcție de această decizie vom acționa și noi. Dacă se validează toată documentația și conflictul este stins, Reghecampf va primi viza de contract și badge-ul aferent.

În caz contrar, dacă lucrurile nu sunt rezolvate, atunci, cel mai probabil, nu va mai exista acel drept ca dânsul să stea pe bancă. Nu am mai întâlnit un astfel de caz până acum”, a declarat Lucian Burchel, conform digisport.ro.

Laurențiu Reghecampf a debutat cu dreptul pe banca celor de la FCSB, în cel de-al treilea mandat. Roș-albaștrii au învins-o pe Oțelul cu scorul de 1-0, în etapa #11 din Superliga.

Reghecampf avea o datorie către U Craiova

După despărțirea tehnicianului de U Craiova, în toamna anului 2023, între Reghecampf și clubul patronat de Mihai Rotaru a rămas un litigiu privind obligațiile financiare asumate la rezilierea contractului.

În acest context, au fost vehiculate sume restante de 150.000 de euro, la care Universitatea Craiova a solicitat și penalități de 17.000 de euro.

Clubul oltean a făcut demersuri la comisiile FRF, dar problema a fost rezolvată de FCSB, iar datoria a fost achitată.

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