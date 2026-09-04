Drogurile l-au distrus Drama unui atacant de primă ligă. A ajuns să trăiască într-o piață: „Dacă oamenii cred că am murit, e mai bine”

Regis Pitbull (49 de ani), fost atacant brazilian cu trecut la Corinthians, Vasco și Ponte Preta, trece printr-o situație dramatică după încheierea carierei.

Fostul fotbalist trăiește de aproximativ două luni pe străzile din Pirituba, un cartier din nordul orașului Sao Paulo, și se confruntă cu o dependență severă de crack, o formă de cocaină care poate fi fumată.

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Fostul jucător locuiește într-un adăpost improvizat amplasat într-o piață, amenajat din prelate, pături și cartoane.

Regis Pitbull, fost atacant de primă ligă, a ajuns dependent de droguri

Fostul atacant refuză în prezent internarea și ajutorul medical propus de apropiați, susținând că are nevoie în primul rând de un loc de muncă pentru a-și putea reorganiza viața.

Acesta a vorbit deschis despre situația în care se află și a precizat că vrea să rămână departe de atenția publică.

„Nu vreau ca nimeni să știe că exist. Dacă oamenii cred că am murit, e mai bine. Nu sunt un om de compătimit”, a spus Régis Pitbull pentru ge.globo.com.

Vício em crack faz ex-jogador Régis Pitbull viver nas ruas: "Se achar que estou morto, é melhor"



Prestes a completar 50 anos, ele já foi preso por agredir síndico e agora se abriga debaixo de lona em uma praça de São Paulohttps://t.co/NpCRaagyyl — Emilio Botta (@emiliobotta) September 2, 2026

Regis Pitbull s-a confruntat cu dependența de droguri încă din perioada în care era fotbalist profesionist.

De-a lungul carierei, a fost depistat de două ori pozitiv la marijuana și a fost suspendat.

Ulterior a revenit pe teren, însă problemele s-au agravat după retragerea din fotbal, în 2012.

Fostul jucător a fost internat pentru reabilitare în 2022, dar a suferit o recidivă la mai puțin de o lună după externare. În ultimii ani, dependența a devenit tot mai severă.

49 de goluri a marcat Regis Pitbull în 170 de meciuri disputate de-a lungul carierei, perioadă în care a evoluat, printre altele, la Corinthians, Vasco, Ponte Preta, Coritiba, Bahia, Portuguesa, Gaziantepspor, Kyoto Sanga și Daejeon Citizen

Régis deține încă un apartament, însă nu mai locuiește acolo și riscă să-l piardă din cauza datoriilor.

În 2025, a fost arestat după ce l-a agresat pe administratorul blocului în care se află locuința sa.

Ulterior, a fost obligat să poarte temporar o brățară electronică.

FOTO. Momentul în care Pitbull agresează un bărbat

În momentul de față, fostul atacant supraviețuiește cu ajutorul oamenilor din cartier. Angajații unui restaurant din apropiere îi oferă mâncare, iar acesta folosește localul pentru a merge la toaletă și pentru a-și încărca telefonul.

Regis locuiește acum într-o piață din Sao Paulo, unde își împarte spațiul cu un alt bărbat fără adăpost. Spune însă că preferă să stea retras și că nu caută compania celor din jur.

E un bătrân enervant, se plânge de orice. Mie îmi place să stau în colțul meu, fără să mă bată nimeni la cap. El vrea să vorbească tot timpul. Dacă aș avea chef de vorbă, m-aș duce la târgul de aici din apropiere. Regis Pitbull

În ziua în care a fost găsit de jurnaliști, fostul fotbalist încerca să-și repare bicicleta. Momentul l-a făcut să compare viața de acum cu perioada în care era cunoscut și avea bani.

„Înainte conduceam un BMW, aveam și o Dakota (n.r. - o camionetă). Odată am mers la un restaurant să mănânc o coastă din aia de top și nici măcar nu m-au lăsat să plătesc.

Au făcut poze cu mine și mi-au spus că nu trebuie să achit nota. Îți imaginezi așa ceva astăzi?”, a povestit acesta.

Regis are doi copii. Tatăl și frații săi sunt în viață, însă mama lui a murit în urmă cu câțiva ani, fără să apuce să-l vadă ieșit din lupta cu dependența de droguri.

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