Drogurile l-au distrus Drama unui atacant de primă ligă. A ajuns să trăiască într-o piață: „Dacă oamenii cred că am murit, e mai bine” +51 foto
Regis Pitbull. Foto: Captură „X”
Campionate

Drogurile l-au distrus Drama unui atacant de primă ligă. A ajuns să trăiască într-o piață: „Dacă oamenii cred că am murit, e mai bine”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 04.09.2026, ora 11:11
alt-text Actualizat: 04.09.2026, ora 11:11
  • Regis Pitbull (49 de ani), fost atacant brazilian cu trecut la Corinthians, Vasco și Ponte Preta, trece printr-o situație dramatică după încheierea carierei.
  • Fostul fotbalist trăiește de aproximativ două luni pe străzile din Pirituba, un cartier din nordul orașului Sao Paulo, și se confruntă cu o dependență severă de crack, o formă de cocaină care poate fi fumată.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fostul jucător locuiește într-un adăpost improvizat amplasat într-o piață, amenajat din prelate, pături și cartoane.

„Trebuie să-și caute echipă” Venirea lui Denis Drăguș complică serios situația unui jucător de la FCSB
Citește și
„Trebuie să-și caute echipă” Venirea lui Denis Drăguș complică serios situația unui jucător de la FCSB
Citește mai mult
„Trebuie să-și caute echipă” Venirea lui Denis Drăguș complică serios situația unui jucător de la FCSB

Regis Pitbull, fost atacant de primă ligă, a ajuns dependent de droguri

Fostul atacant refuză în prezent internarea și ajutorul medical propus de apropiați, susținând că are nevoie în primul rând de un loc de muncă pentru a-și putea reorganiza viața.

Acesta a vorbit deschis despre situația în care se află și a precizat că vrea să rămână departe de atenția publică.

„Nu vreau ca nimeni să știe că exist. Dacă oamenii cred că am murit, e mai bine. Nu sunt un om de compătimit”, a spus Régis Pitbull pentru ge.globo.com.

Regis Pitbull s-a confruntat cu dependența de droguri încă din perioada în care era fotbalist profesionist.

De-a lungul carierei, a fost depistat de două ori pozitiv la marijuana și a fost suspendat.

Ulterior a revenit pe teren, însă problemele s-au agravat după retragerea din fotbal, în 2012.

Fostul jucător a fost internat pentru reabilitare în 2022, dar a suferit o recidivă la mai puțin de o lună după externare. În ultimii ani, dependența a devenit tot mai severă.

49 de goluri
a marcat Regis Pitbull în 170 de meciuri disputate de-a lungul carierei, perioadă în care a evoluat, printre altele, la Corinthians, Vasco, Ponte Preta, Coritiba, Bahia, Portuguesa, Gaziantepspor, Kyoto Sanga și Daejeon Citizen

Régis deține încă un apartament, însă nu mai locuiește acolo și riscă să-l piardă din cauza datoriilor.

În 2025, a fost arestat după ce l-a agresat pe administratorul blocului în care se află locuința sa.

Ulterior, a fost obligat să poarte temporar o brățară electronică.

FOTO. Momentul în care Pitbull agresează un bărbat

Regis Pitbull, fost fotbalist la Corinthians, în timp ce agresează un bărbat în vârstă într-un lift. Foto: ge.globo.com
Regis Pitbull, fost fotbalist la Corinthians, în timp ce agresează un bărbat în vârstă într-un lift. Foto: ge.globo.com

Galerie foto (51 imagini)

Regis Pitbull, fost fotbalist la Corinthians, în timp ce agresează un bărbat în vârstă într-un lift. Foto: ge.globo.com Regis Pitbull, fost fotbalist la Corinthians, în timp ce agresează un bărbat în vârstă într-un lift. Foto: ge.globo.com Regis Pitbull, fost fotbalist la Corinthians, în timp ce agresează un bărbat în vârstă într-un lift. Foto: ge.globo.com Regis Pitbull, fost fotbalist la Corinthians, în timp ce agresează un bărbat în vârstă într-un lift. Foto: ge.globo.com Regis Pitbull, fost fotbalist la Corinthians, în timp ce agresează un bărbat în vârstă într-un lift. Foto: ge.globo.com
+51 Foto
labels.photo-gallery

În momentul de față, fostul atacant supraviețuiește cu ajutorul oamenilor din cartier. Angajații unui restaurant din apropiere îi oferă mâncare, iar acesta folosește localul pentru a merge la toaletă și pentru a-și încărca telefonul.

Regis locuiește acum într-o piață din Sao Paulo, unde își împarte spațiul cu un alt bărbat fără adăpost. Spune însă că preferă să stea retras și că nu caută compania celor din jur.

E un bătrân enervant, se plânge de orice. Mie îmi place să stau în colțul meu, fără să mă bată nimeni la cap. El vrea să vorbească tot timpul. Dacă aș avea chef de vorbă, m-aș duce la târgul de aici din apropiere. Regis Pitbull

În ziua în care a fost găsit de jurnaliști, fostul fotbalist încerca să-și repare bicicleta. Momentul l-a făcut să compare viața de acum cu perioada în care era cunoscut și avea bani.

„Înainte conduceam un BMW, aveam și o Dakota (n.r. - o camionetă). Odată am mers la un restaurant să mănânc o coastă din aia de top și nici măcar nu m-au lăsat să plătesc.

Au făcut poze cu mine și mi-au spus că nu trebuie să achit nota. Îți imaginezi așa ceva astăzi?”, a povestit acesta.

Regis are doi copii. Tatăl și frații săi sunt în viață, însă mama lui a murit în urmă cu câțiva ani, fără să apuce să-l vadă ieșit din lupta cu dependența de droguri.

Citește și

Kyrgios a scăpat ieftin A primit o suspendare de o lună, după ce a consumat cocaină. Ce condiție a trebuit să accepte
Tenis
09:32
Kyrgios a scăpat ieftin A primit o suspendare de o lună, după ce a consumat cocaină. Ce condiție a trebuit să accepte
Citește mai mult
Kyrgios a scăpat ieftin A primit o suspendare de o lună, după ce a consumat cocaină. Ce condiție a trebuit să accepte
Dorinel Munteanu a plecat neplătit Cere zeci de mii de euro de la Hermannstadt. Plus prime pentru punctele câștigate, deși clubul a retrogradat
Superliga
09:06
Dorinel Munteanu a plecat neplătit Cere zeci de mii de euro de la Hermannstadt. Plus prime pentru punctele câștigate, deși clubul a retrogradat
Citește mai mult
Dorinel Munteanu a plecat neplătit Cere zeci de mii de euro de la Hermannstadt. Plus prime pentru punctele câștigate, deși clubul a retrogradat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Incidente la vizita lui Călin Georgescu din Vaslui. „Să plece cu circul și maimuțăreala”
VIDEO Incidente la vizita lui Călin Georgescu din Vaslui. „Să plece cu circul și maimuțăreala”
VIDEO Incidente la vizita lui Călin Georgescu din Vaslui. „Să plece cu circul și maimuțăreala”
brazilia corinthians droguri regis pitbull
Știrile zilei din sport
„I-am zis: «Oprește-te!»” Sorana Cîrstea, despre sugestia făcută de antrenorul său: „Nu vreau să mă gândesc la asta”
Tenis
09:48
„I-am zis: «Oprește-te!»” Sorana Cîrstea, despre sugestia făcută de antrenorul său: „Nu vreau să mă gândesc la asta”
Citește mai mult
„I-am zis: «Oprește-te!»” Sorana Cîrstea, despre sugestia făcută de antrenorul său: „Nu vreau să mă gândesc la asta”
Decizie ciudată în Betis - Real Madrid VIDEO+FOTO. De ce nu s-a repetat penalty-ul ratat de Mbappe? Specialiștii se contrazic: „Regulamentul nu e clar!”
Campionate
10:06
Decizie ciudată în Betis - Real Madrid VIDEO+FOTO. De ce nu s-a repetat penalty-ul ratat de Mbappe? Specialiștii se contrazic: „Regulamentul nu e clar!”
Citește mai mult
Decizie ciudată în Betis - Real Madrid VIDEO+FOTO. De ce nu s-a repetat penalty-ul ratat de Mbappe? Specialiștii se contrazic: „Regulamentul nu e clar!”
„Jucătorii nu-l respectă” Fostul fotbalist de la FCSB, contre în direct cu Mihai Stoica » Reacția oficialului: „Îmi pui capcane?!”
Superliga
10:58
„Jucătorii nu-l respectă” Fostul fotbalist de la FCSB, contre în direct cu Mihai Stoica » Reacția oficialului: „Îmi pui capcane?!”
Citește mai mult
„Jucătorii nu-l respectă” Fostul fotbalist de la FCSB, contre în direct cu Mihai Stoica » Reacția oficialului: „Îmi pui capcane?!”
Noul transfer e în lot Ultimele informații de la Dinamo, înainte de derby: „Sper să nu fie delegat!”
Superliga
04.09
Noul transfer e în lot Ultimele informații de la Dinamo, înainte de derby: „Sper să nu fie delegat!”
Citește mai mult
Noul transfer e în lot Ultimele informații de la Dinamo, înainte de derby: „Sper să nu fie delegat!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:56
Ce se întâmplă cu Muhar Motivul pentru care FCSB ar avea probleme cu transferul
Ce se întâmplă cu Muhar Motivul pentru care FCSB ar avea probleme cu transferul
11:47
„Tricolor” în cădere liberă Dezastru pentru un internațional la club: campionul din 2023 e acum pe ultimul loc, numai cu eșecuri
„Tricolor” în cădere liberă Dezastru pentru un internațional la club: campionul din 2023 e acum pe ultimul loc, numai cu eșecuri
11:10
Talismanul FCSB FOTO. Motivul pentru care Dinamo are mari emoții înaintea derby-ului de pe „Arcul de Triumf”
Talismanul FCSB FOTO. Motivul pentru care Dinamo are mari emoții înaintea derby-ului de pe „Arcul de Triumf”
12:33
„S-a văzut prea mult sfârcul” FOTO. Carlos Alcaraz, explicații despre ținuta care a ajuns virală la US Open: „Se poate ascunde măcar un meci”
„S-a văzut prea mult sfârcul” FOTO.  Carlos Alcaraz, explicații despre ținuta care a ajuns virală la US Open: „Se poate ascunde măcar un meci”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
Top stiri
ITIA investighează party-ul de lux  Petrecere controversată înainte de US Open: a participat și o jucătoare română, alături de Serena, Sabalenka sau Dimitrov
Tenis
04.09
ITIA investighează party-ul de lux Petrecere controversată înainte de US Open: a participat și o jucătoare română, alături de Serena, Sabalenka sau Dimitrov
Citește mai mult
ITIA investighează party-ul de lux  Petrecere controversată înainte de US Open: a participat și o jucătoare română, alături de Serena, Sabalenka sau Dimitrov
Nu e Gnahore!  După Radunovic, încă o vedetă ar putea fi scoasă din lotul FCSB: „O să decidem atunci”
Superliga
04.09
Nu e Gnahore! După Radunovic, încă o vedetă ar putea fi scoasă din lotul FCSB: „O să decidem atunci”
Citește mai mult
Nu e Gnahore!  După Radunovic, încă o vedetă ar putea fi scoasă din lotul FCSB: „O să decidem atunci”
Sorana, victorie uriașă la US Open Cîrstea s-a calificat în optimi! Va da peste #3 mondial
Tenis
04.09
Sorana, victorie uriașă la US Open Cîrstea s-a calificat în optimi! Va da peste #3 mondial
Citește mai mult
Sorana, victorie uriașă la US Open Cîrstea s-a calificat în optimi! Va da peste #3 mondial
VIDEO | Hoții din Puncte Termice din București, care lăsau fără apă caldă bucureșteni din Militari. Furau scule, unelte electrice și componente din cupru și alamă
B365
04.09
VIDEO | Hoții din Puncte Termice din București, care lăsau fără apă caldă bucureșteni din Militari. Furau scule, unelte electrice și componente din cupru și alamă
Citește mai mult
VIDEO | Hoții din Puncte Termice din București, care lăsau fără apă caldă bucureșteni din Militari. Furau scule, unelte electrice și componente din cupru și alamă

Echipe/Competiții

fcsb 110 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 33 rapid 19 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share