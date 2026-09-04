„Trebuie să-și caute echipă” Venirea lui Denis Drăguș complică serios situația unui jucător de la FCSB

Gabi Balint (63 de ani), fost internațional român și fost atacant al Stelei, consideră că venirea lui Denis Drăguș (27 de ani) la FCSB îi poate reduce drastic șansele lui Octavian Popescu (23 de ani) de a mai prinde minute.

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Gigi Becali a anunțat ieri că Denis Drăguș, Meriton Korenica și Karlo Muhar au semnat cu FCSB.

Gabi Balint crede că venirea lui Denis Drăguș îi complică serios situația lui Octavian Popescu

„Drăguș începuse bine la Trabzonspor, da, dar accidentarea l-a oprit, să vedem cum o să fie acum.

Apoi mă întreb… Dacă semnează Drăguș, joacă și Boutoutaou, Octavian Popescu e alt jucător care trebuie să-și caute echipă, că s-a cam aglomerat partea stângă.

Mie îmi place de el, are calități tehnice, dar nu e de ajuns”, a declarat Gabi Balint, conform digisport.ro.

234 de meciuri a disputat Octavian Popescu pentru FCSB. A marcat 28 de goluri și a oferit 30 de pase decisive

Octavian Popescu a pierdut teren în ultima perioadă la FCSB. După meciul cu FC Botoșani, scor 3-2, fotbalistul a avut o reacție furioasă, nemulțumit de faptul că a început partida pe banca de rezerve.

„Sunt supărat că nu joc titular! Sau că am jucat puține minute, așa cum am jucat și la meciul cu Sepsi. Cred că nu merit asta.

Este normal să fii supărat, când ești fotbalist trebuie să joci cât mai mult, nu 10 minute. Sper să revin în primul 11 și să rămânem pe locul 1”, a spus Octavian Popescu la finalul meciului cu Botoșani.

Ulterior, a jucat 63 de minute în eșecul cu CFR Cluj, scor 0-1, iar la partidele cu UTA, 1-3, și FC Argeș, 5-0, nu a mai făcut parte din lot.

FOTO. FCSB - Botoșani 3-2

Gigi Becali a spus la finalul lunii august că Octavian Popescu a lipsit de la antrenamente din cauza unor probleme de sănătate, însă a recunoscut că nu este convins de explicația jucătorului.

„Nu știu ce are, cică e bolnav. N-auzi că e bolnav? A dat telefon că nu se poate, că e foarte bolnav. Normal că nu-l cred. Chiar dacă îl cred, dacă ești bolnav dai telefon și îi ceri doctorului să vină să-ți facă o perfuzie, ceva.

Lumea a început să înnebunească și nu vreau să înnebunesc și eu. Eu doar mă uit, constat și îmi văd de treaba mea. Încerc să-i înțeleg pe toți”.

VIDEO. Golul marcat de Bîrligea din pasa lui Octavian Popescu în meciul FCSB - FC Botoșani 3-2

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