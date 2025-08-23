Robert Badea a luat bronzul  Încă o medalie  pentru înotul românesc: „Tot efortul a meritat!” +12 foto
Robert Badea. Foto: Raed Krishan
Înot

Robert Badea a luat bronzul Încă o medalie pentru înotul românesc: „Tot efortul a meritat!”

alt-text Raed Krishan (foto) , George Neagu
alt-text Publicat: 23.08.2025, ora 20:53
alt-text Actualizat: 23.08.2025, ora 22:49
  • Robert Badea (17 ani) a cucerit medalia de bronz la proba de 400 de metri mixt de la Campionatele Mondiale de juniori de la Otopeni.

Penultima zi a CM de juniori a avut în prim plan nouă înotători români la start, dintre care doar doi au mers mai departe: Robert Badea și Denys Volontir.

Robert Badea a cucerit medalia de bronz

În cadrul probei de 400 de metri mixt de astăzi de la Campionatele Mondiale de juniori de la Otopeni, Robert Badea a obținut medalia de bronz.

Robert Badea a fost învins doar de Raito Numata și Yumeki Kojima.

Acesta a încheiat proba cu timpul 4:13:79. Raito Numata a terminat primul cu timpul 4:11:37, iar pe locul secund a ajuns Yumeki Kojima cu timpul 4:12:99.

Robert Badea medalie de bronz 400 de metri mixt (6).jpg
Robert Badea medalie de bronz 400 de metri mixt (6).jpg

Robert Badea, după succesul de la Mondiale: „Tot efortul a meritat!”

După ce a obținut medalia de bronz la Otopeni în această seară, Robert Badea, foarte emoționat, a declarat:

„A fost o cursă plină de emoții, dar am încercat să mă focusez cât mai mult pe ceea ce aveam de făcut. Pe ultimii 50m am crezut că sunt pe locul patru, înnebunisem aproape, dacă pot spune asta! Dar după ce am ajuns la final și am văzut locul trei, m-am bucurat.

A fost surprinzător de bun brasul azi. Asta mi-am dorit dimineață, să progresez pe porțiunea de bras”.

Eșecul de la 200m mixt, unde a venit pe locul 7, l-a motivat pe Robert: „M-a ajutat destul de mult să câștig această medalie. M-a ambiționat enorm și am fost foarte focusat azi. Tot efortul meu a meritat, toată transpirația și tot ce am făcut de-a lungul anilor”.

Din septembrie n-am avut o zi de pauză, antrenamente în fiecare săptămână timp de un an. Și, din punctul meu de vedere, a meritat această medalie. Robert Badea

De asemenea, Robert Badea a stabilit un nou record național (4:13:79), cel precedent (4:14:37) fiind stabilit tot de el.

medalie bronz natatie robert badea
